Cristi Popovici, martor al bombardamentelor din Nikolaev, detalii cutremurătoare: "Au murit în chinuri groaznice așteptând autobuzul"

"La Odesa situația e mai bună decât la Nikolaev. Sunt regiuni învecinate. Noi am gasit cazare și stăm acum în semi-întuneric pentru că ni s-a spus ca după ora marțială să intrăm în case și să nu aprindem luminile. Aici se bombardează în continuu. Am ajuns azi dimineață și în timp ce intram în oraș se simțeau bombardamentele. Le poți simți! Le auzi întâi și apoi le simți - unda de șoc se propagă prin tot orașul.

Am avut noroc astăzi pentru că rușii dau cu bombe dispersie - niște dispozitive ca niște rachete și în ele sunt microproiectile. La 5 metri distanță de sol, bomba aceea mare explodează și aruncă aer în aer microproiectilele acelea care explodează și ele. Sunt interzise prin tratatele internaționale, dar rușilor nu le pasă de acest lucru.

Ei aruncă în acest moment cu ele Nikolaev care va deveni în perioada următoare, spun ucrainenii asemenea Mariuopolului. Va fi un oraș asediat. Au început de câteva zile luptele, de când rușii s-au retras din zona Kievului și încep să-și mute întreaga tehnică distrugătoare aici, la Nikolaev.

În urmă cu două ore noi eram în live-ul pentru News Hour with CNN și trăgeau rachetele una după alta din sistemele acelea multi-rachetă. Când am ajuns în oraș am văzut unde au ajuns rachetele trase de unde eram noi - în mijlocul orașului, într-o stație de autobuz. Imaginile sunt crunte, au murit copii în seara aceasta, au murit oameni care așteptau autobuzul, în chinuri. Pentru că bombele acestea îți străpung organismul. Este cumplit ceea ce se întâmplă", a mărturisit Cristi Popovici, trimis special Antena 3 în Ucraina.

Supraviețuirea Sophiei, o fată din Ucraina, a fost un miracol. O bucată de șrapnel i s-a înfipt în cap și s-a oprit în creier

O fată din Ucraina, în vârstă de 13 ani, a scăpat cu viaţă după ce o bucată de șrapnel i s-a înfipt în cap și s-a oprit în creier.

Dacă bucata de metal s-ar fi mişcat un centimetru mai sus sau mai jos, ar fi putut fi fatal pentru micuță. Fata se recuperează acum în spitalul pentru copii din Kiev.

"Stăteam lângă mama și am auzit o explozie. Am alergat doar trei pași. Apoi am auzit o altă explozie. Și apoi mi-am pierdut cunoștința", a povestit copila.

Mama fetei nu a realizat pe moment ce s-a întâmplat, scrie news.sky.com. "Doar când am ajuns la spital am văzut că avea ceva în cap", a spus femeia.

A durat câteva săptămâni până când medicii au scos șrapnelul din capul ei.

Pavlo Plavskyi, cel mai bun neurochirurg pediatru din spital, a spus că supraviețuirea Sophiei a fost un miracol.

Sophia se recuperează în prezent pe un pat din subsolul spitalului.