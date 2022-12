Planul ascuns care a împins România la periferia Europei | Dezvăluirile Danei Budeanu: "De asta nu am intrat în Schengen"

Dana Budeanu a dezvăluit lovitura ascunsă care a împins ţara noastră la periferia Europei. De ce Austria continuă șantajul şi ce câştigă Moscova din umilirea României.

"Este mult mai comercial să fim disprețuiți, să ne urcăm electoral pe această temă. De exemplu PNL-ul, care este autorul, dacă am fi să ne luăm după situația în care ne aflăm, al neintegrării noastre, nu? Pentru că ei sunt cei care au ridicat această temă și cineva le-a dat-o peste față.

Important este ce s-a întâmplat. Adevărul este cu totul altul și sunt consternată să văd că absolut nimeni din politica externă a lumii nu a menționat adevăratul motiv.

S-a venit aici, s-a ținut discurs, iar ne-au promis, iar a ieșit Iohannis, s-au mai spus niște aberații. Înainte cu o zi de pornirea conflictului din Ucraina, pe 23 februarie noi nu am intrat în Schengen, pentru că așa a vrut Putin.

Pe 23 februarie la Moscova, a avut loc o întâlnire cu mai mulți lideri militari din Africa. Nu știu dacă știți acest subiect, al imigranților din Africa, sper că îl știți, în special analiștii politici, că nu l-am văzut menționat nicăieri.

Unde al doilea om în stat din Sudan, celebrul Dagalo s-a întâlnit cu Putin, alături de ceilalți lideri militari, unde planul a fost setat, și anume: se joacă cum decide Putin despre acest conflict.

La un semn, ne trezim cu vreo minimum 2-3 milioane de imigranți cărora aceste state le dau drumul. Care este ruta prin care acești imigranți ajung în Europa? Noi de aia n-am intrat în Schengen.

În rest, sunt cai verzi pe pereți, analize că își bate joc nu știu cine de noi, că își bat joc cu ceilalți, nu. Ce este important din ceea ce v-am spus acum se poate verifica pe aplicația pe care o am, am scris atunci, se poate verifica această informație.

Acest conflict nu este despre Ucraina și Rusia, este despre tot globul pământesc, despre această nouă aliniere la care, din păcate, poate mai târziu, din fericire, suntem martori.

"Putin vorbeşte cu Europa. România n-a stat la nicio masă"

Ce este important din ceea ce am spus acum este că Putin vorbește cu Europa. Știți pentru cine? Pentru cei care mor în Ucraina, pentru celelalte țări afectate, printre care suntem și noi, pentru faptul că România n-a stat la nicio masă.

România n-a făcut nimic la UE ca să ne integrăm noi, pentru că n-avea ce. România știa, toți știau că noi nu intrăm. Pentru că această realitate pe care eu v-o spun astăzi există și a fost setată să fie astfel, punct.

Păi, suntem acest culoar! Pe 23 februarie, rețineți. Discuția a fost în 2 valuri.

Prima dată dau drumul la 3 milioane și după aceea la restul dacă nu se va întâmpla ceea ce trebuie.

Vă rog să urmăriți ultimele declarații în ultimele săptămâni unor analiști mari și Chesingers. Toți vorbesc despre cedare teritorială către Rusia. Corect?

"Nicio țară nu e independentă total"

Toți cer Ucrainei asta, despre asta este vorba. Și sunt lideri americani. Conflictul se prelungește. Cine suferă din asta? Populația Ucrainei, țările învecinate, că noi am fost până la urmă cei mai expuși.

Aici nu este vorba despre Austria, despre că nu vrea Olanda, nu există. In the big picture, nicio țară nu e independentă total, că n-are cum nici economic, nici politic și nici social, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Europa în ultimii ani, din cauza migrației.

Migrația, unul dintre principalele motive pentru care Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană. Nu uitați, asta este o problemă majoră. De ce? Pentru că este o problemă foarte simplu de explicat.

Domnule, mâine îți vin un milion p-aici și trec p-aici la Constanța. Adică, hai să vorbim normal. Că tu dacă ai fi austriac și ai știi despre această situație ai accepta România în Schengen?

Tu dacă ai fi austriac și știi asta, ai deschide granițele? Ai accepta acest culoar? Știți când a fost Marea Britanie, la loc comanda, când a fost așa cum îmi amintesc eu, de când era mică? În lockdown. Eu am călătorit și atunci acolo, atunci. În rest, pe ani ce treceau, totul se degrada. Pentru că este firesc.

Nu am nimic cu orice fel gest umanitar, doamne ferește, dimpotrivă. Dar nu ai cum fizic să faci asta, să susții așa ceva.

Uitați-vă ce s-a întâmplat în Europa în ultimii 15 ani, e nenorocire, e normal, e firesc. Îți vin 7 milioane din Africa, ce faci? Ce faci cu ei când ei n-au rezistat la valul de refugiați ucrainieni?

Noi am fost o țară de tranzit, în rest, au fugit de război în vest. Dacă ei se opreau aici ce făceam?

Există un documentar făcut în Ungaria despre cum și-au securizat ungurii graniță că nu se mai putea. Oamenii au pus gard de sârmă ghimpată, este cea mai performantă graniță din Europa, pentru că nu mai puteau.Valurile de emigranți își găsiseră culoar pe acolo ca să ajungă cât mai repede.

"Europa va sucomba sub un nou val de imigrație"

Imigranții nu afectează pe cei care decid pe bogați pe ăia care își permit o viață independentă de toate aceste transformări sociale. Îi afectează pe cei nepistuiți, normal, din orice țară. Europa va sucomba sub un nou val de imigrație.

Europa este într-o situație economică cum o știm, din cauza a ceea ce se întâmplă și a ceea ce se va schimba definitiv din punct de vedere economic la nivel planetar.

Europa nu rezistă fără China. Putem să vorbim vorbe, dar realitatea este că nu rezistă. Europa și implicit Statele Unite. Îmi asum ceea ce spun doar eu personal, se discută cu Rusia.

Unde e România la masa asta? Că noi suntem totuși la graniță cu Ucraina, singurul partener strategic Noi, Ucraina, graniță. Deci noi suntem la granița, cu războiul? Deci cei mai apropiați?

"Unde a stat România pentru români la masă"

Vreau să știu și eu unde a stat România pentru români la masă. Vă spun eu nicăieri. Românii s-au întors de la UE și au explicat populației că noi trebuie să începem boicotul.

Nu, acum voi trebuie să plecați de la conducerea statului. Nu începem noi boicotul. Vă plătim noi polițele? Nu ați făcut nimic pentru România! Nu sunteți la nicio masă. Suntem reprezentați la NATO pe cea mai înaltă poziție ca pe care a avut-o România vreodată.

România nu există în nicio discuție, cu toate că, atenție, noi chiar însemnăm ceva. Poziția asta în care suntem azi. Cum ați negociat această poziție și dumneavoastră, domnule Geoană, și ăștia care conduc țara? Cum ați negociat poziția României? (...)

De ce nu explicați populației ce se va întâmpla de din punct de vedere economic? România, cum ne salvăm? Cum ne apărăm resursele? Cum exploatăm tot ceea ce avem?

"Nu, nu o să vină niciun conflict militar în România"

De ce exportăm în continuare ca bezmeticii? De ce nu ne salvăm? Astea sunt întrebările. Nu, nu o să vină niciun conflict militar în România.

Nu despre asta e vorba. Am ajutat, foarte bine. Noi trebuie să fim poziționați așa cum trebuie. Dar pentru România ce faceți? În afară că ați venit cu coada între picioare de la UE, nu ați pus populației ce s-a întâmplat? Ho, am început boicotul. (...) Ce să obții? Ce treabă are Austria, ce treabă are Olanda? Niciuna, şi voi știți asta.

"În structurile de forță ale statului se știe motivul adevărat pentru care noi n-am intrat în Schengen"

În structurile de forță ale statului se știe motivul adevărat pentru care noi n-am intrat în Shengen.

N-am intrat pentru că acesta este cel mai mare șantaj al ultimilor 10 ani cu mâna lui Putin! De ce n-aveți tăria să veniți să spuneți românilor adevărul? Mâine Putin face așa și vin 7 milioane peste Europa.

Sincer, nici eu nu-i vreau, că asta este. Trebuie să fim lucizi. Şi Europa, nici atât. Gândiți-vă că din Franța în Marea Britanie nu se mai trece. Vreți să știți cum se trece în Italia? Vreți să știți cum se ajunge la mal? Vreți să știți cine se ocupă cu asta în Italia? Mafia, mafia gestionează problema imigranților.

Austria cum se apără? Uite-așa, nu acceptă să intre în România în Schengen!

De ce nu se spune doar adevărul? Păi voi faceți, mă, campania electorală pe subiectul ăsta, pe sufletele noastre hăituite și așa de ani de zile.

"Când o să vrea Putin, o să intre România în Schengen, aţi înţeles?"

Voi veniţi și faceți campanie electorală? Marş şi dați de mâncare la oameni, faceți ceva cu țara asta care poate să supraviețuiască aşa că suntem în UE.

Fiți foarte atenți pe acest subiect. Din nou se va începe cu valul imbecil-progresist în România. Cu ce are România de făcut ca să intrăm... N-are nimic de făcut. Când o să vrea Putin, o să intre în Schengen, ai înțeles?

Adică când n-o să fac așa ca imigranți, când o să hotărască că nu mai dă drumul la ei, o să intrăm. Terminați cu aberațiile!(...)

Rețineți ce vă spun astăzi o să vedeți. În 2023 se va porni marea teroare din nou pe toată clasa politică. Ăla nu va fi bun, ăla nu va fi calificat fix în 2014 cu cătușăreală și cu tot vă spun astăzi ca să știți ce o să se întâmple bun", a spus Dana Budeanu, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.