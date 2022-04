Înregistrări telefonice cu soldaţii lui Vladimir Putin: "Jefuim case ca să găsim de mâncare. E un iad, o porcărie"

"- Or să ne plătească bani pentru contract. Să-mi plătesc datoriile - asta e principalul.

- Hei, prietene, nu fi primul care să-şi facă de cap. Ştii dracului câte cadavre am pus în camion? Nu înţeleg unde am venit, în ce ţară am venit - sunt fraţii noştri din trecut. Sunt şi ei oameni, vorbesc în ruseşte! Pentru ce dracu sunt toate astea - nu pot să înţeleg. Maistrul nostru militar e un cretin afurisit, a refuzat să vină şi avea camionul plin de raţii de hrană. Am împărţit o porţie de hrană la 10 persoane, ce naiba?! O porţie. Fiecare din noi a luat o singură lingură."

"- Mă auzi?

- Da.

- Deci aşa o ducem nopţi şi zile întregi.

- Tu ai vrut să mergi acolo, la război, deci asta ai primit.

- La dracu că nu prea apucăm să dormim. Se spune că Comandantului nu prea îi pasă de soldaţi. Ce contează pentru el este că am ocupat oraşul, nici nu ştiu cum se numeşte. Asta pentru a obţine şi el ceva avantaje, ceva beneficii. O medalie...poate un titlu.

- Ar trebui să-şi bage limba-n gură şi să se ducă singur pe front!"

"- Totul e aşa gustos! Ne-au dat îngheţată - e aşa delicioasă!

-Localnicii v-au dat?

- Nu, băieţii care au furat de prin magazine. Ei au adus îngheţată. Am băut suc, e al naibii de fantastic. Şi costă 13 sau 15 hrivne, deci e undeva la 30-40 de ruble pentru un litru de suc. Este chiar de rahat. Ăştia fură laptopuri, televizoare din case. Ăştia iau totul, cretinii dracului.

- Şi unde le duc? Unde le pun?

- În maşini."

"- Am în buzunar toţi banii pentru apartament.

- Dragule, nu-mi pasă de bani, eu vreau să te văd!

- Deci am intrat într-o casă, un apartament. Oh, la naiba. Mishanya a deschis seiful pentru întreaga sumă de 5.200, i-am numărat.

- Sasha, o să intri în belele pentru asta.

- Nu-mi pasă, iubito. Am fost doar noi doi, cine să afle? Păstrează-ţi calmul, trebuie doar să aducem acasă banii în siguranţă şi să-i schimbăm."

"Jefuim case ca să găsim de mâncare. E un iad, o porcărie", spune un soldat rus.

Mai multe înregistrări telefonice, în materialul video de mai jos!