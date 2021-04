Sora unei femei moarte de COVID: "Am îngropat-o ca pe un câine. Din cauza șocului, mama noastră nu a mai vorbit o lună"

"Am primit un telefon de la o prietenă care îmi dădea numărul cuiva din spital pentru că nu găseau numărul meu și mi-a răspuns o doamnă asistentă și mi-a spus 'Ne pare rău, sora dvs. a decedat'. Din momentul acela a început calvarul unei înmormântări absolut inumane. Am avut noroc de o rudă, de un verișor foarte bun, care și-a asumat răspunderea, pentru că eu eram în izolare.

Au venit la poartă vecini, cunoștințe - vă dați seama, în 41 de ani a învățat copiii atâtor oameni - și au adus lumânări, flori, coroane. Eu am ieșit foarte puțin, numai până la mijlocul curții. Nu vreau să mă gândesc ce a fost în acel sicriu și cum a fost, sora mea băgată în acel... Acesta a fost protocolul, deși nu am înțeles și nu voi înțelege niciodată de ce a trebuit să o îngrop ca pe un câine, pentru că, atât cât am priceput eu în toată durerea mea, acest virus se transmite pe cale respiratorie, de aia purtăm măști.

Și am mai înțeles în ultimul timp că virusul nu se ia de pe suprafețe, cum se bănuia la început. Deci, dacă acel trup chinuit care a plecat departe, nefiind pe nimeni drag alături, care a plecat cu niște imagini apocaliptice, văzând în spital cum erau cei din spital echipați, nu am înțeles de ce acel trup a trebuit să fie atât de chinuit până la capăt. Pentru că totul a fost sigilat, eu nu am văzut-o, am văzut numai sicriul - a trecut mașina pe la poartă și am avut și o aprobare specială pentru două ore, fiind cimitirul foarte aproape și eu fiind pe final de boală, cu condiția să fiu foarte bine echipată și să nu mă apropii de nimeni. Mama mea, după ce i-am dat vestea, o lună nu a mai vorbit și nu am putut să o scot nici măcar la poartă să vadă sicriul", a spus Florentina Dănilă.

Petiția inițiată de jurnalista Antena 3 Loredana Chimoiu pentru schimbarea regulilor înmormântorilor COVID-19

Loredana Chimoiu, jurnalist Antena 3, a deschis o petiţie online pentru schimbarea regulilor în cazul înmormântărilor persoanelor răpuse de COVID-19.

"De mai bine de un an de zile ne obligați să-i înmormântăm pe cei dragi în pielea goală, aruncați în niște saci pe care scrieți cu majuscule COVID. De mai bine de un an de zile ne obligați să stăm departe de cortegiul funerar, nu ne lăsați să ne luăm rămas bun și impuneți măsuri peste măsuri fără să vă pese ce este în sufletul oamenilor.

Nu ne lăsați să ne băgăm morții în biserici și să-i veghem măcar o noapte!

Eu mi-am pierdut mama pe data de 1 noiembrie. Pe mine nu m-ați lăsat să-i aduc la mormânt o floare. Eram pozitivă. Ma testasem din proprie inițiativa tocmai pentru ca nu concepeam sa fiu infectata și sa îmbolnăvesc pe cineva.

V-am implorat să mă lăsați la înmormântarea mamei, v-am spus că voi purta costum, mască, vizieră... ca voi sta departe de soț, copii, de surorile mele! Nu ați vrut!

Mie mi-ați ucis sufletul. Și mie, și altor milioane de oameni. Dar, trebuie să vă opriți!

Opriți toată nebunia asta și încercați să fiți umani!", a scris Loredana Chimoiu în petiţia online care poate fi semnată AICI!

Jurnalista Loredana Chimoiu, corespondent Antena 3, împiedicată să participe la înmormântarea mamei sale: "Mulți oameni au trăit aceeași dramă!"

