Noi reguli la vechimea în muncă. Perioadele care aduc punctaj la stabilirea pensiei pentru români

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat schimbările majore din noua lege a pensiilor, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Invitată în platoul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, Simona Bucura Oprescu a anunțat o creștere medie de 40% a veniturilor pentru un număr important de români.

Toți pensionarii români, adică aproape 5 milioane de oameni, vor primi în luna ianuarie o majorare a venitului cu aproape 14%. Adică o indexare cu rata inflației. Valoarea punctului de pensie va crește de la 1785 de lei la 2032 de lei. Dintre aceștia, peste 3 milioane de oameni vor avea parte de o nouă majorare în septembrie, odată cu recalcularea tuturor pensiilor.

Creșterea va fi în medie de 40%, dar în unele cazuri, veniturile se vor dubla.

De exemplu, o femeie care a lucrat timp de 35 de ani ca vânzătoare și a ieșit la pensie cu aproape 1100 de lei, va primi de la 1 ianuarie 149 de lei în plus, iar din septembrie, pensia va ajunge la aproape 2000 de lei.

Totodată un bărbat care a realizat un stagiu complet de cotizare și are acum o pensie de puțin peste 900 de lei, va primi din septembrie o majorare de aproape 90% din venit.

Românii cu un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani, vor primi bonusuri

Noua lege a pensiilor își propune să rezolve inechitățile din sistem, promit oficialii. O femeie și un bărbat, ambii cu un stagiu de cotizare de 22 de ani, însă cu pensii diferite, acum, de 1428 de lei, respectiv 1190 de lei, vor avea din septembrie același venit. Mai exact 1620 de lei.

În schimb, beneficiile pentru persoanele care lucrează în condiții speciale vor fi eliminate în 2035. Pentru că angajatorii trebuie să le ofere un spațiu sigur de lucru.

”Avem un laborator care a fost actualizat din punct de vedere al condițiilor de muncă, iar medicul radiolog, de exemplu, nu este expus unui factor de risc, nici încadrarea în condiții speciale de muncă nu se mai justifică”, a mai spus Simona Bucura Oprescu.

Creștere de 40% a pensiilor

”Vom avea o creștere medie raportată la noiembrie 2023, deci noiembrie 2024 în raport cu noiembrie 2023, o creștere medie de 40% a pensiilor.

În noua lege a pensiilor vom veni cu două principii de bază. Primul și cel mai important este acela că la muncă egală, este important să avem pensii egale. Și cel de-al doilea principiu important este respectarea contributivității.

Prin urmare, prin noua lege a pensiilor, încercăm să arătăm că și în România se poate și să arătăm că în România se poate și fără inechități. Fiindcă, din păcate, avem pensionari care au ieșit la pensie în perioade diferite, care au avut aceeași muncă, care au avut situații și parcurs profesional similar, dar cu toate acestea au pensii diferite.

Avem situații în care femei și bărbați, în aceleași condiții, au pensii diferite și nu în ultimul rând avem, în interiorul celor 1,2 milioane de pensionari care beneficiază de indemnizația minimă socială, din păcate, situații disproporționale.

Aceștia meritau a fi diferențiați, fiindcă este foarte important ca fiecare dintre noi, și prin sistemul public de pensii, să simțim că suntem respectați de statul român și, în același timp, să simțim că munca și stabilitatea în muncă ne sunt recunoscute”, a explicat Simona Bucura Oprescu în emisiunea Sinteza Zilei.

Ce înseamnă, de fapt, majorarea pensiilor

”În primul rând, voi face o precizare importantă. Și anume aceea că suntem primul guvern care majorează pensiile de două ori. Echipa premierului Marcel Ciolacu a făcut eforturi în această perioadă pentru a găsi soluții, fiindcă asta este ceea ce își doresc românii.

Prima dintre majorări este majorarea prevăzută în lege ca mecanism anual. Aceasta va fi aplicată în fiecare an, potrivit articolului 84, aliniatul 3, începând cu 1 ianuarie, iar mecanismul este cel cunoscut, folosit și acum, și anume mecanismul elvețian care spune că pensia românului va crește în fiecare an cu inflația medie anuală plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Asta înseamnă că românii vor avea un mecanism pe care îl știu, un mecanism exact dincolo de cum ar putea interpreta cineva această lege, simplu, clar, astfel încât să știe care este perspectiva”, a mai explicat Ministrul Muncii.

Noi perioade care aduc punctaj, dar nu sunt luate în calcul

”În ceea ce privește perioadele necontributive la pensie, acestea sunt perioade care ne aduc punctaj, dar perioade care nu sunt luate în calcul. De exemplu, pentru calculul stagiului minim de cotizare, cel de 15 ani, perioadele contributive asimilate sunt facultatea, armata, șomajul și perioadele de concediu medical.

Se acordă 0,25 puncte pe an pentru facultate o singură dată, armată, perioada de șomaj. Toate acestea se adaugă la stagiul minim de cotizare de 15 ani care trebuie să fie realizat contributiv. Fiindcă la calculul pensiilor vom ține cont de valoarea totală a punctelor de pensie.

Valoarea totală a punctelor de pensie este formată din punctele contributive, punctele necontributive asimilate, cele despre care am discutat, respectiv punctele de stabilitate”, a mai spus Ministrul Muncii în exclusivitate în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.