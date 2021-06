"Toate la timpul meu", primul volum de poezii lansat de Flick

Flick, pe numele său adevărat, Filcea Sebastian Andrei, a vorbit cu Mihai Gâdea la "Sinteza Zilei", despre trăirile sale pe care le-a aşternut în primul său volum de poezii.

Flick: "Am ales acest titlu, pentru că mi se pare că mă defineşte"

Sunt lucruri pe care poate şi în viaţă, în carieră, în dragoste, poate nu le-am făcut la timpul lor, cum se spune, dar le-am făcut la timpul meu şi important că le-am făcut bine.

Ideea e că am adunat în cartea asta, care e destul de stufoasă şi mă bucur. Nu are toate poeziile pe care le-am scris de-a lungul anilor şi care ar merita să fie într-o carte. Cred că sunt 10 ani de când tot scriu. Îmi doresc ca lumea să mă cunoască şi în felul acesta, pentru că majoritatea celor care mă urmăresc în social media îl ştiu pe Flick, cel care face tot felul de rime, care face oamenii să râdă. Ei bine, de-a lungul timpului, am făcut oamenii să şi simtă, să zâmbească, să plângă, să lăcrimeze, să ofteze prin diverse lucruri pe care le-am scris. De 10 ani adun poezii şi mă folosesc de acest prilej, să îi mulţumesc Denisei, soţia mea care m-a ajutat foarte mult, m-a susţinut în proiectul ăsta. Ea ştia că una dintre marile mele dorinţe era să fac posibil acest lucru şi m-a ajutat foarte mult pe tot ceea ce ţine de chestii birocratice, poate nu e potrivit cuvântul. Cartea îi este dedicată ei, în primul rând", a mărturisit Flick.

Ce versuri i-a dedicat Flick lui Mihai Gâdea

Cartea prezentată de Flick la "Sinteza Zilei" i-a fost oferită lui Mihai Gâdea, căruia i-a făcut şi o dedicaţie în versuri.

"Dedicaţie în versuri pentru un foarte bun prezentator şi cel mai tare orator, o carte despre Sinteza Vieţii, pentru omul cu Sinteza Zilei", a scris Domnul Rimă.

"Schimb cu Dumnezeu", poezia scrisă de Flick în memoria mamei lui

"M-am gandit de zeci de ori

Sa-ti ofer ceva ce poate

N-ai avea acolo-n nori

Insa Tu le ai pe toate.

Sa-Ti dau sufletul in dar?

Sa Ti-l vand? N-as avea pace

Ar fi oricum in zadar

Doar diavolul o face.

Sa-Ti dau bani? Alt pacat nu-i

Mai mare facut de mine

Banii-s ochiul dracului

N-au valoare pentru Tine.

Sa ma rog la Tine? Da.

Iti ofer credinta-mi toata

Insa timpul n-ai putea

Nici Tu sa-l intorci vreodata

Cu ochii-n pamant ma plimb

Ma framant si nu-mi dau seama

Ce sa-Ti dau, Doamne, la schimb

Ca sa mi-o dai iar pe... mama?"

"Aici nu am trăit ce am scris, chiar am scris ce am trăit", a spus Sebastian Filcea.

