Dana Budeanu: Este o bătaie de joc la adresa tuturor românilor

"Probabil că nu se vaccinează foarte multă lume, așa cum erau anunțate cazurile și numărul de morți în fiecare zi, luni de zile la rând, așa sunt anunțate acum persoanele care se vaccinează, care nu. Faceți ca în Marea Britanie: anunțați că la o săptămână s-au mai vaccinat 2.000.000. Ei așa anunță.

Un imperiu are un anumit tip de pix, o țară ca a noastră are un creion fără gumă, noi ștergem cu degetul. Niciodată nu am înțeles de ce s-a mers agresiv doar pe o campanie de marketing plină de amenințări, plină de final dramatic-apocaliptic. Niciodată nu am auzit pe nimeni spunându-ne ceva bun, pozitiv, relaxat.

Dacă vrei să faci o campanie care să ajungă și la săraci, eu ca progresist și ca liberal, m-aș fi adresat acelui om în care omul acesta discriminat din punct de vedere financiar și intelectual ar fi avut încredere: farmacistul. În România, milioane de oameni nu merg la medic, ci la farmacist", a spus Dana Budeanu.

Dana Budeanu: Copiii mei au anticorpi, eu nu

Potrivit acesteia, e posibil ca 50% dintre români să fi trecut deja prin boală, pentru că multe dintre cazuri nu au ajuns în evidența DSP.

"Noi nu știm câți români au trecut prin boală, de exemplu. Poate sunt în procent de 50%. Ne-a invitat cineva să ne testăm undeva? Eu mi-am testat copiii singură și pe mine. Copiii mei au anticorpii, eu nu. Ne-a invitat cineva să ne testeze pe gratis pentru anticorpi? Statul, ca să comunice mai departe la 'șefii la lume': băi, noi am trecut 50% prin boală'. Poate ne dădeau și o carte.

Eu cunosc foarte multe persoane care au fost pozitive, dar care nu au fost înregistrate de DSP și vă dați seama câte sunt așa", a subliniat designerul.

