Ce spune Victor Ponta despre candidații la prezidențiale. Cine are cele mai multe șanse să intre în turul doi: „Chiar îi vreau binele” / foto: Antena 3 CNN

Victor Ponta, fostul premier al României, și, în prezent, consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu, a vorbit, în cadrul emisiunii „Subiectiv”, despre candidații la prezidențiale și a dezvăluit cine are cele mai multe șanse să intre în turul doi.

Joi, 20 iunie, liderii PSD-PNL au discutat din nou despre data alegerilor prezidențiale, după discuția eșuată de miercuri seara. Sunt două scenarii luate în calcul, potrivit unor surse Antena3 CNN: organizarea primului tur fie pe 15 septembrie, fie pe 29 septembrie.

Astfel, primul tur ar fi organizat pe 15 septembrie, iar al doilea tur în 29 septembrie. Dacă, însă, primul tur ar fi organizat pe 29 septembrie, turul secund va fi programat pe 13 octombrie.

Cu toate acestea, decizia finală ar urma să fie luată marți.

În privința candidaților la prezidențiale, lucrurile încă nu sunt clare.

Până în momentul de față, lista posibililor candidați ar arăta în felul următor: Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion, Mircea Geoană, Cătălin Drulă, Diana Șoșoacă, Dacian Cioloș, Ana Birchall și Elena Lasconi.

„Eu nu-i vreau locul lui Ciolacu, chiar îi vreau binele”

Potrivit acestuia, prim-ministrul Marcel Ciolacu ar avea cele mai multe șanse.

„Cu siguranță Marcel Ciolacu, dacă candidează din partea PSD, intră în turul doi. Niciodată n-a existat candidatul PSD să nu fie în turul doi și intră de pe primul loc, cam așa a intrat candidatul PSD. Deci, pentru candidatul PSD problema nu e să intre în turul doi.

Eu, dintre cei pe care-i afișați aici, relații apropiate am doar cu domnul Ciolacu, că așa s-a întâmplat și chiar îi vreau binele. Și când am ieșit public și am zis să gândească de trei ori.

Dacă va candida, cu siguranță intră în turul doi Marcel Ciolacu și are prima șansă. Dacă intră cu George Simion, a câștigat. Sunt foarte fericit dacă intră cu George Simion.

Dacă intră cu Mircea Geoană, sunt fericit. Doi social-democrați în turul doi, unul dintre iese.

Poate că se rupe blestemul anul ăsta și intră Ciolacu și câștigă, Doamne-ajută.

Dar, știți, eu nu-i vreau locul lui Ciolacu. Nici nu-s membru PSD, n-am cum să-i iau locul. Chiar îi vreau binele, am o experiență și când în jurul tău toată lumea zice ești cel mai bun, e bine să ai și pe unul care să zic 'auzi, gândește-te puțin înainte să sari în piscină, că să nu scoată ăștia apa din piscină, atât'.

Dacă va candida, cu siguranță intră în turul doi Ciolacu”, a declarat Victor Ponta, în cadrul emisiunii „Subiectiv”.