Cât a plătit ministrul Energiei, Virgil Popescu, ultima sa factură la gaze. "Am un contract încheiat anul trecut"

"Chiar în dimineaţa aceasta am plătit facturile la energie electrică şi gaze naturale. M-am uitat la gaze naturale, am un contract încheiat anul trecut şi este încă în derulare, am preţul din contract de anul trecut.

S-a întâmplat să fie", a spus ministrul Energiei la emisiunea "Subiectiv".

"Ultima factură pe care am plătit-o astăzi mi-a venit 400 de lei", a dezvăluit el.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a menţionat că tariful pentru gaze nu s-a schimbat în contractul său.

"E preţul pe care îl plăteam şi anul trecut, exact acelaşi preţ", a mai spus Virgil Popescu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal