Gabriela Firea, după propunerea lui Cioloş ca premier: "Nu putem să asistăm la această rocadă a pierzătorilor"

Gabriela Firea, senator PSD, critică nominalizarea lui Dacian Cioloş pentru funcţia de premier apreciind acest demers drept o "rocadă a pierzătorilor".

"Nu este de natură să rezolve criza. Avem declarația de acum o oră a lui Florin Cîţu care a spus că nu va susține un guvern condus de domnul Cioloș pentru simplul motiv, dar important că, dumnealui trebuie să îşi găsească o majoritate în Parlament alături de cei care au dus la căderea guvernului Cîţu, prin moțiune de cenzură. Ceea ce mi se pare, şi din partea domniei sale, o atitudine incorectă faţă de români.

Gabriela Firea: "Nu putem să asistăm la această rocadă a pierzătorilor"

În democrație, este permisă pe perioada unei sesiuni parlamentare a unei moțiuni de sancționare a neîndeplinirilor guvernamentale. Deci, nu înțeleg supărarea pe democrație a domnului Cîţu.

Mi se pare neverosimil ceea ce se întâmplă în acest moment. Domnul preşedinte crede, sau ne lasă să înțelegem că domnia sa crede, că se poate coagula o majoritate parlamentară în jurul noului preşedinte al USR, în persoana domnului Dacian Cioloș.

Cum va merge în Parlament să o obțină o majoritate robustă, de care are acum guvernul nevoie, câtă vreme au fost săgeți mai mult decât otrăvite între coaliţia de la putere şi câtă vreme reprezentații USR PLUS au transformat întregul lor mesaj politic într-o anatemă la PSD pe care l-au găsit vinovat de toate relele de pe planetă. În ceea ce ne privește, noi nu putem să asistăm la această rocadă, practic, a pierzătorilor", a spus Gabriela Firea în emisiunea Subiectiv de la Antena 3.

Reacția PSD, după ce Iohannis l-a propus pe Cioloș premier: "Nu vom vota niciodată un nou Guvern zero”

Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate, afirmă liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. El precizează că „PSD nu va vota niciodată un nou Guvern zero”.

„Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate! Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru”, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu.

El precizează că „ PSD nu va vota niciodată un nou Guvern zero”.

„Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei! Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România”, conchide Marcel Ciolacu.

