Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru | Klaus Iohannis şi Florin Cîţu vor avea un an greu

Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. Klaus Iohannis

Lumea ştie deja că preşedintele Klaus Iohannis este zodia Gemeni. 2022 va fi un an haotic, cu situaţii periculoase, la care nici cu gândul nu gândeşte. Pentru că Uranus retrograd cu axa karmică şi Lilith vor fi în conjuncţie pe Taur, pe astrograma domniei sale, şi Neptun retrograd cu Jupiter retrograd va face opoziţie cu planetele menţionate anterior, semn că poate avea anumite probleme cu justiţia terestră sau divină. Un an în care trebuie să fie foarte atent în primul rând la sănătate, nu are voie să se mânieze foarte tare.

Prin urmare, preşedintele, într-un astfel de an, trebuie să ţină cont cu cine se însoţeşte. Trebuie să ţină cont că afecţiunile mocnite ale 2020-2021 se pot acutiza în 2022. Luna Neagră o are în Taur, chiar pe casa a 12-a şi atunci e important de menţionat un astfel de aspect. Trebuie să fie atent şi la duşmanii vizibili, cât şi la cei invizibili.

Dacă în 2021 a putut să se adapteze, să găsească soluţii, s-au găsit până la urmă căi să o dea la mijloc, cum îi place Geamănului, în 2022, când lucrurile vor fi mai tranşante şi mai dure, piedicile vor fi mult mai mari.

Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. Nicolae Ciucă

Este născut pe 7 februarie (Vărsător). 2022 este an de karmă pentru domnia sa şi o să observ că sunt multe astfel de aspecte. Pentru că are axa karmică exact în Taur şi în Scorpion. Cu Saturn în Vărsător, va trebui să fie implicat şi serios în acţiunile sale, să nu îşi dezamăgească semenii. Să ţină cont de popor atunci când ia deciziile importante ca să nu îi facă rău în aşa fel încât să nu se complice lucrurile şi să preia pe karma lui personală.

Este un om foarte conştient, un om care ştie exact cum să rânduiască şi când îşi pune ceva în cap nu se lasă până nu îşi atinge obiectivul respectiv. Are structura omului dintr-o bucată. Este bine pentru structura lui de personalitate. Nu are voie să se întindă mai mult decât îi este pătura pentru că această cuadratură indică faptul că, de multe ori, poţi să rezolvi anumite lucruri dar cu anumite costuri şi compromisuri. Câtă vreme faci lucrurile astea spre binele semenilor tăi, lucrurile sunt excepţionale. Când începi să îi afectezi pe cei din jur, atunci lucrurile pot lua o întorsătură bruscă şi neaşteptată. De unde eşti pe cai mari, să se întâmple ceva nedorit.

Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. Florin Cîţu

Este Berbec, născut pe 1 aprilie 1972. Are cuadratură pe axa karmică Leu - Vărsător cu axa karmică din 2022 Taur - Scorpion.

Va avea parte de cumpene grele într-un astfel de an pentru că are Lilith şi Luna în Scorpion. Fiind un an cu cumpene grele, depinde ce proptele va avea.

Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. Marcel Ciolacu

Este născut pe 28 noiembrie 1967, în Buzău. Are axa karmică în Balanţă şi Berbec şi Lilith în Taur. Va trebui să fie atent la sănătate pentru că Lilith este şi Luna Neagră. Dar şi la parteneriate, să nu cumva să fie tras pe sfoară.

Sper să fie suficient de agil şi abil încât să ştie cum să se protejeze. Trebuie să se ferească de accidente, mai ales dacă şofează, trebuie să lupte pentru dreptate, mai ales că este şi Săgetător.

Să nu facă compromisuri mari şi să accepte să tolereze nedreptăţile impuse de alţii. Şi mai ales să nu scoată castanele din foc, ale altora, cu mâna sa.

Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. Gabriela Firea

Este Rac, are axa karmică de Rac şi Capricorn. La debut de an, în Capricorn este Venus retrograd, deci ţine de partea afectivă, sentimentală, cu revenriea anumitor pateneriate din trecut. Este punctat parteneriate din trecut, persoane cu care a mai lucrat şi a rămas loc de bună ziua.

Este foarte bine că a preluat un minister de importanţă vitală în zilele noastre. Are şi Soare şi karmă negativă în Rac, Racul reprezintă familia. Este un prea plin de Rac, ea este bătăioasă şi are şi dimensiunea marţiană. Are un Chiron în Berbec care ţine de vindecare, vindecarea unei răni, a unei probleme grele sociale şi aici mă refer la femeile care sunt supuse agresiunilor în familie, la copii care pot fi abandonaţi.

Chiar ar putea să facă nişte centre. Poate să dea tonul cu astfel de centre, pot fi chiar pe lângă lăcaşe de cult pentru că se ştie că ea are o deschidere către aşa ceva. Karma pozitivă din Capricorn o face şi serioasă, şi responsabilă, şi bătăioasă. Şi trebuie să fie atentă la sănătate în 2022 pentru că din primăvară Luna Neagră va intra în Rac.

Horoscop politic pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. George Simion

Este tânăr, născut pe 21 septembrie 1986 (Fecioară). Ani foarte importanţi pentru el sunt 2023 şi 2024. În 2022, Lilith va face opoziţie cu Marte din Capricorn pe astrograma sa, iar în Capricorn vor fi planetele menţionate la început, cu Mercur, Venus retrograd şi Pluton.

Va trebui să gândească de două ori înainte de a acţiona, să măsoare de două ori înainte de a tăia. Poate greşi şi se supune unor riscuri prea mari, nedorite. Să nu îşi facă duşmani nedoriţi, gratuit. Va trebuie să folosească arma diplomaţiei, care este obligatorie.

