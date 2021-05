Judecătorul care îi infruntă pe politicieni, rupe tăcerea: Pademia trece, România rămâne! S-a schimbat ceva?

Potrivit judecătorului Mădălina Afrăsinie, decidenții au făcut trei greşeli majore care au îngrădit drepturile şi libertățile fundamentale ale omului. Declarația vine dintr-o experienţă cu COVID-19 de unde a observat presiunea din spitale şi confuzia oamenilor care s-au trezi fără nicio explicație cu măsuri restrictive şi sancțiuni.

"Au copiat de la alții! Nu s-a pus niciodată problema: cum am putea noi să rezistăm sau să facem față, să trecem peste această plan-demie. Nu am făcut decât să copiem de la alții. Atunci când au închis alții, am închis și noi. Nu pot să nu remarc faptul că, anul trecut în perioada stării de urgență când a fost decretată, numărul cazurilor îmbolnăvirilor era mult mai mic decât ceea ce trăim astăzi și, ce să vezi, astăzi ridicăm din interdicții și totul în aplauze de poporului dornic de libertate. Dar oare aceasta este libertatea", se întreabă judecătorul Mădălina Afrăsinie.

Fiecare s-a descurcat cum a putut si cei pozitivi nu au urmat toți pașii

„După care faptul că nu au făcut teste. Fiecare s-a descurcat cum a putut si cei pozitivi nu au urmat toți pașii. A treia greșeală nimeni nu este curios să afle, de fapt, ce procent din populația României s-a imunizat natural. Câți au trecut practic prin boală și au generat anticorpi?

În legătură cu cele 90 de zile după boală în care ești considerat că ai drepturi similare cu cel vaccinat. Miercuri m-am testat și eu și soțul. Suntem la mai bine de patru luni de la momentul în care am fost diagnosticați cu COVID -19 și după patru luni încă avem anticorpi. Aș vrea, din curiozitate pentru cultura mea generală, cum de s-au limitat la aceste 90 de zile?

Sunt medici care spun că au pacienți care după 8 luni de zile de la boala au anticorpi. Mai mult, cunosc foarte multă persoane care au stat în casă cu cei bolnavi și nu au făcut boala.

Gândiți-vă la cei care s-au vaccinat și nu au anticorpi. Cu toate astea, lor li se dă la mână acea patalama cum că ești plin de drepturi.

Nimeni nu a venit să ne explice. Au venit și ne-au aruncat măsurile şi sancțiunile

De un an și mai bine nimeni nu a venit să ne explice. Au venit și ne-au aruncat măsurile. Nu au venit să explice de ce a fost necesar să facem lucrul asta, ci au spus: asta este măsura, asta este sancțiunea. Păi, îmi pare rău să spun, nu este nicio diferență față de perioada dinainte de '89 când știai foarte bine că, dacă spui ceva împotriva Partidului ești ridicat. Cam așa e și acum.

S-au încălcat drepturi și libertăți cetățenești prevăzute în constituție în starea de urgență și în starea de alertă. S-a încălcat dreptul la liberă circulație. De asemenea, cel care are un business nu a mai putut să își desfășoare activitatea comercială, de aici au apărut falimentele, litigii pe rolul instanțelor, inclusiv libertatea de exprimare a fost îngrădită, din punctul meu de vedere.

Dacă aveai curaj să vorbești contra lor erai imediat catalogat terorist, nedeontologic, te trezeai cu niște sesizări. Dar, din punctul meu de vedere, prin ceea ce au făcut și modul cum au coordonat această campanie mi-au afectat drepturile și libertățile fundamentale", a mai spus judecătorul Mădălina Afrăsinie la Subiectiv.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal