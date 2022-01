Mugur Mihăescu: "Sunt vaccinat cu două doze şi am făcut COVID. La mine, e ca un guturai"

Mihăescu spune că el crede că are varianta Omicron, nu a făcut secvenţierea, dar se bazează pe faptul că a venit din Spania, acolo unde sunt foarte multe cazuri zilnice cu această tulpină.



Cât priveşte starea sa, spune că are o formă uşoară şi se simte ca şi cum ar avea un guturai.

"Da, sunt vaccinat cu două doze, am COVID. Eu am zis că e Omicron, nu am făcut secvenţierea, doar că am venit din Spania, acolo unde sunt sute de mii de cazuri pe zi.

Imediat, a doua zi, nevasta mea a avut simptome, apoi eu. E ca un guturai la mine.

Am nas înfundat, tuse, dar nu febră, nu e ca gripa. Gripa e horror", a povestit Mugur Mihăescu, duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

