Numerologul Romeo Popescu: "Începe o perioadă benefică pentru România. Unii, din vârf, vor ieși la pensie. Alții se vor ridica"

Cei care se vor ridica în prim planul politicii o vor face "pe bune", arată Romeo Popescu.

"România are o cifră de destin 5, extrem de favorabil pentru noi, pentru că ne simțim întotdeauna liberi. Și întotdeauna avem decizii dintr-acesta extreme: ori e albă, ori e neagră.

Anul astral care a început la 1 decembrie 2021 și se va încheia la 1 decembrie 2022 este un an '5', exact ca și destinul României. Luând în calcul astfel de lucruri, constatăm și altceva: că este o perioadă benefică pentru România.

Pe de altă parte, lecțiile de viață ale României sunt 21 - 3. Ceea ce înseamnă că în 2021, pe particularitatea 21, România a avut de învățat niște lecții. Și lecțiile se învață mai greu, că nu prea îți arde să înveți. Mai bine te distrezi.

2021 a reprezentat o lecție pentru România. Noi am avut foarte multe lucruri de învățat și vom învăța, chiar dacă, aparent, ni se pare că nu am învățat nimic. Chiar dacă nu vreau să învăț, se va crea un context care mă va determina să învăț. Contextul într-un an de genul acesta, 5, este 'ori e albă, ori e neagră'.

Numerologul Romeo Popescu: "Conducătorii din prezent vor pleca până în 2024. Cei vocali, care s-au ridicat în 2021, vor câștiga teren"

Vom vedea până pe 1 decembrie 2022 cum anumite personaje care erau 'top of the top', ca să mă exprim așa, vor ieși la pensie.

Și vom vedea cum alte personaje, pe care nu obișnuiam să le băgăm în seamă, vor ieși în prim plan. Și nu vor ieși în prim plan aiurea, ci pe bune, cu sinceritate.

Iar asta este posibil să deranjeze.

Telespectatorilor li se va părea ciudat că spunem 'politician sincer', dar va ieși în față cu o anumită sinceritate.

Nu trebuie să uităm că în 2024 vor fi alegeri. 'Ca politician, nu-mi pregătesc alegerile de pe azi pe mâine. Și atunci, am să fac o schemă după care să funcționez.' Și asta se va întâmpla. Din anul astral 5, se va duce în anul astral 7, când sunt alegerile.

Această galerie de conducători pe care o avem în prezent o să se ducă până în 2024.

N-o să mai știm de ei. Vor fi alții.

Cât despre liderii 'vocali' care s-au evidențiat în 2021, ei vor continua să rămână vocali și să câștige teren. Și aș spune că nu chiar în sens rău", a anticipat Romeo Popescu, la Antena 3.

El a estimat că 2022 va fi un an mai bun decât 2021 și 2020, în pofida tensiunilor care se vor manifesta.

