Pas cu pas. Planul lui Iohannis pentru salvarea lui Florin Cîțu

Primul pas

Florin Cîțu câștigă alegerile interne din PNL și devine președintele partidului. Ulterior, premierul Florin Cîțu e obligat să vină în fața Parlamentului pentru a cere un nou vot de încredere, dat fiind faptul că prin ieșirea USR PLUS de la guvernare s-a schimbat compoziția politică a Guvernului.

Pasul doi

Înainte de a veni în Parlament, Florin Cîțu le va cere liderilor USR PLUS să revină la guvernare pe aceleași portofolii. Potrivit surselor citate, Florin Cîțu va cere un nou ministru al Justiției în locul lui Stelian Ion. Totuși, sunt șanse infime ca USR PLUS să accepte un asemenea scenariu, din moment ce ieșire de la guvernare a fost cauzată tocmai de remanierea inopinată a lui Stelian Ion.

Pasul trei

În cazul unui refuz al USR PLUS, președintele Klaus Iohannis e dispus să renunțe la Florin Cîțu, cu condiția ca ministerele să fie renegociate. Liberalii își doresc cu insistență portofoliul Transporturilor pentru Lucian Bode, susțin sursele citate.

Așadar, coaliția de guvernare s-ar putea reface cu un alt premier PNL și cu o reîmpărțite a ministerelor și a funcțiilor de conducere din Parlament. În acest scenariu, Florin Cîțu ar deveni președintele Senatului, iar Dan Barna - președintele Camerei Deputaților. Însă e greu de crezut că USR PLUS va renunța la Ministerul Transporturilor, deținut de Cătălin Drulă, unul dintre cei mai activi miniștri ai Guvernului Cîțu.

Pasul patru

În situația în care USR PLUS îl refuză și pe Cîțu, și renegocierea portofoliilor, președintele Klaus Iohannis ia în calcul un guvern minoritar condus de Florin Cîțu, alături de UDMR, care să funcționeze cu sprijinul parlamentar oferit de PSD.

Scenariul ar putea duce la ruperea PNL: mai mulți parlamentari aflați în tabăra Orban au postat mesaje pe Facebook în care au respins categoric orice alianță cu PSD.

Pasul cinci

Președintele Klaus Iohannis numește un nou premier de la PNL, USR PLUS rămâne cu portofoliile actuale, însă Florin Cîțu o înlocuiește pe Anca Dragu în fruntea Senatului.

Această variantă ar însemna capitularea PNL în fața USR PLUS.

În altă ordine de idei, nu spre congresul PNL trage cu ochiul Iohannis, ci spre alegerile din Germania, cele care vor decide premierul din România, susţine jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob.

Poate fi o simplă coincidență, dar deranjul din politica autohtonă s-a petrecut în ultimele săptămîni în paralel cu un fenomen important: în Germania, Partidul Social Democrat a țîșnit în sondaje spectaculos. Spre jumătatea lunii august era pe locul trei în sondaje, după partidul lui Merkel și ecologiști și deja se vorbea despre o posibilă mare surpriză a alegerilor, respectiv preluarea guvernării de către omologul PSD.

Pe 26 septembrie, a doua zi după congresul PNL, puterea în Germania se conturează a fi preluată de omologii PSD, iar cancelar va fi Olaf Scholz.

Care va dori un guvern la București condus de cei din echipa lui, membri ai aceluiași partid europen, PES, cu al său grup Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților.

În numele bunei relaționări cu noii lideri de la Berlin, Klaus Iohannis e gata să ofere guvernarea partidului lui Marcel Ciolacu, sacrificînd liberalii fără milă.

Dar pentru asta are nevoie de ceva ca de aer: de garanția că nu se întîmplă vreun accident în alegerile din Germania și lucrurile se vor derula exact așa cum se estimează de pe acum.

Dacă l-ar sacrifica acum pe Cîțu și ar investi un nou guvern PNL-UDMR-USRPLUS, ori unul PNL cu sprijin minoritar de la PSD, ipotetic vorbind, Iohannis nu ar mai avea cum să deschidă rapid "comunicarea" cu noua putere de la Berlin, pentru că ar trebui să facă o nouă schimbare de guvern, după o nouă criză, eventual.

