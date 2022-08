Dr. Tudor Ciuhodaru, despre măsurile din pandemie: "Au produs pagube iremediabile și ne-au luat viața noastră de fiecare zi "

"Suntem pe un teren minat și să știți că am spus acest lucru și în Parlamentul European. Am spus-o de la tribuna Parlamentul European (...). La început ne-am speriat cu toții, am văzut acele imagini și am reacționat în consecință și fără a ține cont de faptul că avea o problemă reală am venit cu o strategie coerentă - planul de testare extinsă, regulată, gratuită, acces la medicament, pregătirea sistemului de sănătate, da, și din păcate, nu s-a ținut cont de ceea ce înseamnă știință", a spus Tudor Ciuhodaru, medic primar medicină de urgență, la Antena 3.

Potrivit doctorului Ciuhodaru, în timpul pandemiei de coronavirus au fost promovate doar anumite măsuri. Au fost decizii politice "inepte, ineficiente, care au produs pagube iremediabile și care practic ne-au luat viața noastră de fiecare zi".

"Vorbesc de a intra în spital, de a merge la școală, de a merge la locul de muncă, nunta, căsătoria, botezul, înmormântarea au fost luate în baza unor decizii aberante", a mai spus medicul, adăugând că vinovaţii trebuie să plătească pentru asta.

"Eu cred că vinovații trebuie să plătească. (...)Dacă nu schimbăm abordarea, s-ar putea ca la următoarea problemă de sănătate publică, că am văzut că nu mai contează părerea experților medicali, Organizația Mondială a Sănătății decide cum vrea, apropo de variola maimuţei".