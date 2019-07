A căzut cu mașina într-o prăpastie, iar rudele au căutat-o peste tot. După șase zile, auoritățile au făcut o descoperire uluitoare

O femeie de 45 de ani din Belgia a căzut cu mașina în prăpastie, dar a reușit să supraviețuiască timp de șase zile în autoturism.

Marele noroc al lui Corine Bastide a fost că a plouat și în acest fel s-a hidratat cu apă de ploaie.

Femeia a întâmpinat probleme cu frânele și a intrat într-un sens giratoriu. Apoi, mașina a trecut peste bara de protecție și a aterizat în mașina din apropiere. Rudele nu i-au mai dat de urmă, așa că au pus afișe peste tot, potrivit Lanouvellegazette.

Iubitul acesteia a spus că, în cele din urmă, a fost găsită de autorități ș dusă la spital. Din fericire, viața ei nu e pusă în pericol.

David Bartholomé, partner: “M-a recunoscut imediat, era conştientă. Primul lucru pe care i l-am spus a fost acela că am crezut că m-a părăsit. I-am spus că am fost cu toţii îngrijoraţi pentru că timp de şase zile nu ştiam unde se află. Ne-am speriat, dar acum ne bucurăm să te vedem în viaţă. Am luat-o în braţe, ne-am uitat unul la celălalt şi am început să plângem amândoi. Eram foarte fericiţi.”