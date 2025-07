Tamila Cristescu, mesaj vulgar pentru ministrul de Externe Oana Țoiu după ce a fost dată afară de la Consulatul din New York

Tamila Cristescu a postat un mesaj vulgar pe Instagram la adresa ministrei de Externe, Oana Țoiu Foto: Instagram/ Tamila Cristescu

Tamila Cristescu, angajată a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) rechemată din funcția de agent consular la New York, a postat un mesaj vulgar pe Instagram la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu, care a luat decizia rechemării sale pe 28 iunie.

Tamila Cristescu a publicat pe Instagram Story o fotografie în care poartă un tricou cu mesajul „One, Two, Fuck You” („Unu, doi, du-te d***u”). Alături, a scris „from NY with love” („Din New York, cu dragoste”) și a etichetat-o direct pe Oana Țoiu în postare.

Cristescu a fost detașată de la Primărie la MAE, fără experiență în diplomație, și a ajuns consilier la Consulatul din New York. Miercuri, Oana Țoiu a declarat că detașările din primării către Ministerul de Externe sunt o practică răspândită în instituție.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a semnat în iunie rechemarea „imediată” a Tamilei Andreea Cristescu din funcția de agent consular la New York și încetarea detașării sale în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în cadrul demersurilor de profesionalizare și reformă din minister, care vizează numirile și detașările pe criterii stricte de competență.

"În contextul procesului de reformă şi întărire a capacităţii Ministerului Afacerilor Externe, proiect asumat ca parte din programul de guvernare aprobat de Parlamentul României, Oana Ţoiu, ministrul afacerilor externe, a solicitat structurilor ministerului o evaluare rapidă şi propuneri concrete de reformă. Acestea trebuie să aibă în vedere prioritar profesionalizarea numirilor în funcţii şi a trimiterilor la post în reţeaua externă de misiuni diplomatice şi oficii consulare. Obiectivul asumat presupune ca acestea să fie bazate pe criterii de competenţă şi profesionalism", a anunțat MAE atunci într-un comunicat de presă.

În luna mai, presa a relatat pe larg despre numirea fiicei fostului deputat PSD Radu Cristescu în această funcție, deși aceasta are doar 23 de ani și nu ar fi avut experiența necesară pentru postul de agent consular.

În mai, deputatul USR, Alexandru Dimitriu, solicita MAE să explice cum a ajuns Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, să fie detașată la Consulatul României de la New York, deși nu are nicio experiență în diplomație sau vreo altă activitate profesională care să o recomande pentru o asemenea funcție.

Solicitarea deputatului a venit după ce o anchetă Snoop a dezvăluit într-o anchetă că la cererea MAE, Tamila Cristescu a fost detașată de la Primăria Sectorului 4 pe poziția de referent relații, la cea de agent consular și apoi la Consulatul României la New York. Potrivit Snoop, pe site-ul consulatului, Tamila Cristescu figurează ca „agent consular”, însă în comunicările instituției din 2025 ea a fost prezentată drept „viceconsul”.