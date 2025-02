"A fost ca o minge de foc. Eram cu capul în jos, apoi am lovit tavanul. Suprarealist". Mărturii din avionul prăbușit în Toronto

Optsprezece pasageri răniţi au fost duși la spitalele locale după ce un avion Delta Air Lines s-a prăbuşit în timp ce ateriza pe Aeroportul Pearson din Toronto. FOTO: Getty Images

Optsprezece pasageri răniţi au fost duși la spitalele locale după ce un avion Delta Air Lines s-a prăbuşit în timp ce ateriza pe Aeroportul Pearson din Toronto, a declarat şeful pompierilor de pe aeroport, Todd Aitken, în timpul unei conferinţe de presă, scrie CNN. Încă nu se știe cauza accidentului aviatic. Pasagerii au povestit momentele de coșmar pe care le-au trăit.

„Lăsaţi orice, aruncaţi orice, haideţi! Doamne fereşte!”

John Nelson, pasager în avion: „Da, a fost un zbor tipic de la Minneapolis la Toronto. Veneam și am observat că, uh, rafalele de vânt erau puternice, era zăpada afară. A fost ca și cum am fi lovit foarte tare solul, iar avionul s-a dus în lateral. Și cred că am derapat pe o parte și apoi ne-am răsturnat pe spate, unde am ajuns, a fost ca o minge de foc mare în partea stângă a avionului. Și când am terminat, eu eram cu capul în jos.

Doamna de lângă mine era cu capul în jos. Um, am căzut și am lovit tavanul, ceea ce este un sentiment suprarealist. Apoi toată lumea zicea ieși afară, ieși afară, ieși afară. Mirosea puternic a combustibil de avion”.

„Ceea ce putem spune este că pista era uscată şi nu existau condiţii de vânt lateral”, a declarat Todd Aitken. autorităţile încă investighează accidentul de la Toronto Pearson, a declarat şeful pompierilor aeroportului în timpul unei scurte conferinţe de presă luni seara.

„Cauza accidentului este încă în curs de investigare şi este condusă de Transportation Safety Board. Nu este cazul să facem comentarii în acest moment”, a declarat Aitken.

Nici Aitken, nici Waheed Butt, superintendent la Peel Regional Police, care a făcut, de asemenea, o scurtă declaraţie, nu au răspuns la întrebările reporterilor, care şi-au exprimat frustrarea cu privire la întrebările strigate despre lipsa de informaţii despre accident.

Două piste ale aeroportului vor rămâne închise în timp ce oficialii investighează cazul.

Compania Delta Airlines a anunţat că o aeronavă CRJ900 operată de filiala sa Endeavor Air a fost implicată într-un accident. La bord erau 76 de pasageri şi patru membri ai echipajului la bord. CRJ900, un avion fabricat de compania canadiană Bombardier poate găzdui la bord până la 90 de persoane.

Pe rețelele sociale a fost distribuită o înregistrare video cu consecinţele accidentului, în care se vede o maşină de pompieri care stropeşte cu apă avionul care zăcea cu burta în sus pe pista acoperită de zăpadă.

„Suntem în Toronto. Tocmai am aterizat. Avionul nostru s-a prăbuşit. Este cu susul în jos. Pompierii sunt la faţa locului. Cu susul în jos. Toată lumea, majoritatea oamenilor par să fie bine. Coborâm cu toţii. Se ridică ceva fum”, a povestit John Nelson, în înregistrarea video.

Aeroportul Pearson anunţase mai devreme luni că se confruntă cu vânt puternic şi temperaturi scăzute, în timp ce companiile aeriene încearcau să recupereze zborurile pierdute după ce o furtună de zăpadă în weekend a adus peste 22 cm de zăpadă pe aeroport.

Aeroportul din Toronto a fost închis timp de 90 de minute înainte ca plecările şi sosirile să fie reluate. Acest lucru a dus la întârzieri la sol şi devieri către alte aeroporturi, inclusiv aeroportul internaţional Trudeau din Montreal.

Accidentul din Canada a urmat altor accidente recente produse în America de Nord la sfârşitul lunii ianuarie. Un elicopter al armatei s-a ciocnit cu un avion de pasageri în Washington, provocând moartea a 67 de persoane, iar cel puţin şapte persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion de transport medical în Philadelphia.