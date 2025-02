Un avion s-a răsturnat și s-a prăbușit pe aeroportul din Toronto. Cel puțin 8 persoane au fost rănite

Imaginile de la fața locului au surprins aeronava răsturnată din care iese fum. Pista este acoperită de zăpadă, motiv pentru care se speculează că accidentul ar fi putut fi provocat din cauza vremii nefavorabile. Foto: X

UPDATE: Potrivit CTV News, un copil și alte două persoane, un bărbat și o femeie, de aproximativ 60 de ani, au fost transportați la spital cu răni grave.

UPDATE: Pe paltforma X au apărut imagini cu evacuarea pasagerilor, care se aflau în aeronava Delta Airlines.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/dXXUNkPTHU — Errol Webber (@ErrolWebber) February 17, 2025

Ministrul Transporturilor Anita Anand a confirmat, într-o postare pe X, că toți cei 80 de pasageri ai avionului au fost evacuați, în viață.

I'm closely following the serious incident at the Pearson Airport involving Delta Airlines flight 4819 from Minneapolis. All 80 passengers onboard are accounted for. Updates will follow. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 17, 2025

„Urmăresc îndeaproape incidentul serios de la Aeroportul Pearson cu privire la zborul Delta Airlines 4819 din Minneapolis. Toți cei 80 de pasageri au fost evacuați”, a transmis ministrul.

--Știrea inițială--

Un avion al companiei „Delta Airlines” s-a răsturnat cu susul în jos și s-a prăbușit pe un aeroport din Toronto. Cel puțin opt persoane au fost rănite, potrivit CTV News. Aeronava zbura de la Minneapolis, oraș din Minnesota, Statele Unite, și trebuia să aterizeze în orașul canadian.

Winds and ice may have been a factor in the crash landing at the Toronto Airport. A Delta Airlines Mitsubishi CRJ900 (N932XJ) crashed into the runway during a hard landing at Toronto Pearson Airport due to a flap actuator failure, as per reports. Miracle?#PlaneCrash #Delta… pic.twitter.com/5PWhTODemd February 17, 2025

Imaginile de la fața locului au surprins aeronava răsturnată din care iese fum. Pista este acoperită de zăpadă, motiv pentru care se speculează că accidentul ar fi putut fi provocat din cauza vremii nefavorabile.

„Echipele de urgență au ajuns la fața locului. Au fost găsiți toți pasagerii și membrii echipajului”, a transmis pe X Aeroportul Pearson.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for. — Toronto Pearson (@TorontoPearson) February 17, 2025

Angajații aeroportului au transmis presei canadiene că au fost închise toate pistele de aterizare și niciun avion nu mai aterizează sau decolează de pe aeroport în acest moment.

BREAKING- Toronto had a Delta flight flipped upside down. I got these photos from a friend on the plane. He’s okay. Minnesota to Toronto. pic.twitter.com/DeSoYAlsVo — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) February 17, 2025

Pe site-ul aeroportului, toate aeronavele au întârzieri atât la decolare, cât și la aterizare.

Poliția a ajuns la locul accidentului. E posibil ca vremea nevaforabilă să fi fost de vină pentru accident, deoarece în Toronto sunt furtuni de zăpadă puternice în această perioadă. Pista era acoperită de zăpadă și gheață, ceea ce e posibil să fi îngreunat frânarea și stabilizarea aeronavei la aterizare, scrie presa canadiană. Însă, cauza exactă va fi stabilită după o anchetă condusă de experți.

Ancheta privind cauza accidentului va fi condusă de Centrul pentru Siguranța Transportului din Canada. Experții acestei instituții vor analiza înregistrările zborului, starea în care se afla pista, dar și pilotul, pentru a determina dacă a fost o problemă mecanică, eroare umană sau un accident produs din cauza vremii, potrivit presei canadiene.

Alte accidente la Aerportul Pearson International