A început evacuarea mercenarilor români blocați în Congo. Luptele sunt tot mai violente, străzile din Goma sunt pline de cadavre

Este haos în Congo, unde rebelii din gruparea M23 au ocupat orașul Goma. FOTO: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că a început evacuarea mercenarilor români blocați în Republica Democratică Congo, după ce rebelii din gruparea M23 au ocupat orașul Goma.

300 de români se află în prezent în Congo. Este vorba despre mercenari români, care activează în special ca instructori militari pentru armata guvernamentală din RDC. Patru dintre ei ar fi fost răniți în urma luptelor.

Ei fac parte din gruparea lui Horațiu Potra. Potrivit MAE, aceștia s-au retras în baza MONUSCO din Goma și sunt în siguranță.

Cetățenii români nu au putut fi evacuați până acum din cauza faptului că zborurile de pe aeroportul din Goma au fost întrerupte.

Potrivit ministerului, aceștia vor fi evacuați acum prin Rwanda.

MAE a înființat o celulă de criză interinstituțională pentru evacuarea în siguranță a cetățenilor români blocați în Congo.

„Criza din estul RDC este deosebit de gravă, având implicații militare, umanitare și diplomatice, existând un număr foarte mare de refugiați civili în mișcare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate și armata R.D. Congo. La acest moment, majoritatea cetățenilor români este retrasă în baza The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo - MONUSCO din Goma”, a transmis MAE, marți.

Lupte tot mai violente în Congo

Confruntările continuă în Goma, cel mai mare oraş din estul Republicii Democratice Congo (RDC), în care au intrat duminică rebelii din M23 susţinuţi de Rwanda.

Un purtător de cuvânt al Biroului Naţiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare a declarat marţi că, potrivit personalului ONU aflat pe teren, spitalele din Goma sunt copleşite de răniţi şi „multe cadavre” au împânzit străzile oraşului.

Luni, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a declarat că a tratat 117 răniţi, inclusiv 86 de victime rănite prin împuşcare, într-un spital pe care îl administrează în Goma.

Ce este mișcarea M23, care face ravagii în RD Congo

M23 este cea mai recentă dintr-o serie de insurgențe conduse de etnici tutsi şi sprijinite de Rwanda.

Aceste rebeliuni zguduie RDC, după genocidul din Rwanda de acum trei decenii, când extremiști hutu au omorât etnici tutsi şi hutu moderați. Ulterior, au fost alungați de la putere de forțele de tutsi, ce încă domină în Rwanada.

Luptătorii M23 s-au întors din nou la arme în 2022, la un deceniu după ce o insurgență anterioară capturase pentru scurt timp orașul Goma.

În ultimele luni, ei au avansat rapid în provincia Kivu de Nord, la granița cu Rwanda, ignorând apelurile unor lideri mondiali de a-şi opri ofensiva.

Guvernul RDC a cerut puterilor internaționale să facă presiuni asupra Rwandei, eventual prin sancțiuni, pentru a opri ofensiva M23.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să ia din nou în discuție această criză în cursul zilei de marți.