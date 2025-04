Portretul lui Obama de la Casa Albă a fost înlocuit cu o imagine a lui Trump din timpul tentativei de asasinat: „Lucrări de artă noi”

Casa Albă a înlocuit portretul oficial al fostului preşedinte Barack Obama cu o pictură a preşedintelui Donald Trump din timpul tentativei de asasinat. „Unele lucrări de artă noi de la Casa Albă”, se arată într-o postare publicată pe X de Casa Albă.

Noul portret îl înfăţişează pe Trump ridicând pumnul în aer, după un moment crucial din campania electorală, în timp ce încerca să obţină un al doilea mandat, când un bărbat înarmat a încercat să îl asasineze, la un eveniment în Butler, Pennsylvania. Glonţul i-a zgâriat urechea actualului preşedinte.

Deşi pictura nu prezintă urme de sânge, pare să se bazeze pe o fotografie din acea zi, în care Trump este înconjurat de agenţi ai Secret Service şi încă pe scenă după ce a fost împuşcat. Însoţită de cuvintele lui Trump „luptă, luptă, luptă”, imaginea a devenit un punct forte pentru a doua sa candidatură.

