Mercenarii români blocați în Congo s-au refugiat în baza MONUSCO din Goma. MAE a activat Celula de criză pentru a-i evacua

Mercenarii români sunt blocați în Goma, după ce armata guvernamentală a renunțat să lupte cu rebelii. Foto: Getty Images

Un grup de mercenari români care activau în Republica Democratică Congo (RDC) în baza unui contract privat este blocat, în special în orașul Goma, din cauza conflictului armat din regiunea Nord-Kivu, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Criza din estul RDC este deosebit de gravă, având implicații militare, umanitare și diplomatice, existând un număr foarte mare de refugiați civili în mișcare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate și armata R.D. Congo. La acest moment, majoritatea cetățenilor români este retrasă în baza The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo - MONUSCO din Goma”, precizează ministerul român.

În acest caz a fost înființată Celula de criză interinstituțională care, potrivit MAE, continuă să întreprindă toate demersurile pe lângă state din regiune și la nivelul ONU, ministerul român fiind în contact cu guvernele RDC, Rwanda, parteneri internaționali precum și cu structurile MONUSCO.

Celula de criză interinstituțională continuă să întreprindă demersuri imediate pentru a se asigura că cetățenii români sunt în afara pericolului, cât și pentru evacuarea acestora în siguranță, arată MAE, care solicită tuturor părților implicate să respecte și să protejeze drepturile civililor și să permită evacuarea în siguranță a cetățenilor străini.

Aici sunt blocați circa 300 de mercenari români, care activează în special ca instructori militari pentru armata guvernamentală din RDC.

Patru dintre ei ar fi fost răniți în urma luptelor, potrivit Antena 3 CNN.

Ei fac parte din gruparea lui Horațiu Potra și ar fi adăpostiți într-o bază ONU, dar nu pot părăsi zona, pentru că aeroportul din Goma a fost închis.

Guvernul congolez şi șeful forței ONU de menținere a păcii au afirmat că în Goma sunt prezente trupe rwandeze, în sprijinul aliaților lor din M23.

"Orașul este un butoi cu pulbere. Tinerii sunt înarmați şi în prezent se duc lupte în oraș", a declarat prin telefon Willy Ngumbi, episcop din Goma.

Africa de Sud a anunțat că trei dintre soldații săi din trupele ONU au fost uciși, după ce au fost prinși într-un foc încrucișat.

ONU şi puterile militare globale se tem că acest conflict ar putea escalada într-unul regional, precum cele din perioadele 1996-1997 şi 1998-2003, în care au murit milioane de oameni, mai ales din cauza foametei și a bolilor.

Ce este mișcarea M23, care face ravagii în RD Congo

M23 este cea mai recentă dintr-o serie de insurgențe conduse de etnici tutsi şi sprijinite de Rwanda.

Aceste rebeliuni zguduie RDC, după genocidul din Rwanda de acum trei decenii, când extremiști hutu au omorât etnici tutsi şi hutu moderați. Ulterior, au fost alungați de la putere de forțele de tutsi, ce încă domină în Rwanada.

Luptătorii M23 s-au întors din nou la arme în 2022, la un deceniu după ce o insurgență anterioară capturase pentru scurt timp orașul Goma.

În ultimele luni, ei au avansat rapid în provincia Kivu de Nord, la granița cu Rwanda, ignorând apelurile unor lideri mondiali de a-şi opri ofensiva.

Guvernul RDC a cerut puterilor internaționale să facă presiuni asupra Rwandei, eventual prin sancțiuni, pentru a opri ofensiva M23.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să ia din nou în discuție această criză în cursul zilei de marți.