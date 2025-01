Protestatarii din Congo au atacat ambasadele Statelor Unite și Franței, după luptele din Goma, unde sunt blocați mercenari români

Poliția din Republica Democrată Congo (RDC) a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din capitala Kinshasa, după ce aceștia au atacat sedii de ambasade, pe fondul conflictului din estul țării, relatează, marți, Agerpres, citând presa internațională.

Protestatarii au vizat ambasadele statelor pe care le acuză de complicitate la sprijinul dat de Rwanda rebelilor din M23 (23 Martie), care au capturat Goma, capitala provinciei estice Kivu de Nord.

Un diplomat european a declarat că au fost atacate ambasadele Franței, Statelor Unite, Rwandei, Ugandei şi Kenyei.

Într-o postare pe X, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a scris că ambasada Franței la Kinshasa a fost atacată și a luat foc pentru scurt timp, însă incendiul a fost adus sub control.

BREAKING: French embassy in Kinshasa ?? “attacked and firebombed” but protesters were unable to enter, France’s foreign ministry tells CNN.



Security forces defending the embassy fired shots, the ministry said, but embassy staff are now safe pic.twitter.com/4MWyAr2Ho7