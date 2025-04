Ucraineanca din Congresul SUA spune că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei, iar Volodimir Zelenski să plece

Victoria Spartz, membră republicană a Congresului SUA şi născută în Ucraina, a spus că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei, iar Volodimir Zelenski să plece din funcţie.

Victoria Spartz, membră republicană a Congresului SUA şi născută în Ucraina, a spus că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei, iar Volodimir Zelenski să plece din funcţie, scrie The Kyiv Independent, citând surse media britanice, conform Agerpres.

Victoria Spartz susţine că Ucraina nu este în poziţia de a cere returnarea tuturor teritoriilor ocupate la ora actuală de Rusia: peninsula Crimeea (ocupată în 2014), regiunile Doneţk şi Lugansk (est), Herson şi Zaporojie, controlate de Moscova parţial.

"Dacă Ucraina ar câştiga războiul, situaţia ar fi foarte diferită", susţine aleasa republicană din Camera Reprezentanţilor din SUA, într-un interviu apărut luni în publicaţia britanică The Telegraph.



Victoria Spartz s-a născut în regiunea Cernihiv şi s-a mutat în SUA în 2000. Aleasă în Congres în 2021 şi 2024, ea a susţinut iniţial ajutorul SUA pentru Ucraina şi a vorbit adesea despre războiul declanşat de Rusia în termeni personali.



Cu toate acestea, ea a criticat în mai multe rânduri guvernul ucrainean, în special pe preşedintele Volodimir Zelenski şi pe şeful administraţiei sale, Andrii Iermak. Spartz, care a fost un critic atât al administraţiei Biden, cât şi al guvernului ucrainean, a susţinut apelul preşedintelui american Donald Trump de a negocia cu preşedintele rus Vladimir Putin.



"Nu există soluţii uşoare. Preşedintele Trump a moştenit (N.r. - problema), aşa că acum trebuie să o descurce", a spus ea, dând vina pe fostul preşedinte Joe Biden pentru ceea ce ea consideră a fi drept un sprijin eşuat.

Referindu-se la cearta dintre Trump şi Zelenski din Biroul Oval, ea l-a acuzat pe preşedintele ucrainean că l-a "insultat pe preşedintele american" şi că a făcut un "deserviciu poporului ucrainean".



Spartz a continuat, sugerând că ucrainenii nu ar trebui să-l mai voteze pe Zelenski la alegerile viitoare.

"Vor avea alegeri, iar dacă îl aleg pe el, vor pierde restul ţării", susţine ea.



The Wall Street Journal scria acum un an că Spartz nu va sprijini noua lege de ajutor pentru Ucraina în valoare de 60 de miliarde de dolari, criticând "o lipsă de strategie clară". Ea a spus atunci că este necesară o mai bună monitorizare a ajutorului american acordat Ucrainei, precizează Agerpres.



Cu ceva timp în urmă, Spartz afirmase că "a renunţat în mare măsură să se mai concentreze pe Ucraina". În octombrie 2023, Spartz aderase la apelurile colegului său republican Jim Jordan cu privire la o mai mare responsabilitate în finanţarea Ucrainei şi a susţinut ideea ca ajutorul pentru Ucraina să fie acordat sub forma unui împrumut, aşa cum au propus republicanii din Camera Reprezentanţilor.



În iunie 2024, Politico a relatat că republicana Spartz a făcut obiectul unei investigaţii preliminare din partea Comisiei de Etică a Camerei Reprezentanţilor, în urma acuzaţiilor de violenţă faţă de personalul din subordine şi de creare a unui mediu de lucru ostil. Într-un interviu acordat Newsmax la 24 martie, Spartz l-a descris pe Trump drept "un bun negociator", în comparaţie cu Zelenski, adaugă Agerpres.



"Pentru a câştiga războaie, trebuie să ai lideri care să ştie cum să câştige, nu să încerce să nu piardă şi să devină ei înşişi oligarhi", a spus ea.

Spartz a afirmat, de asemenea, că Zelenski "a preluat controlul asupra întregii mass-media ucrainene, a persecutat biserici, oameni de afaceri şi voluntari", notează The Kyiv Independent, potrivit Agerpres.