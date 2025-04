Momentul în care rușii bombardează un restaurant și un loc de joacă din Krivoi Rog. Atacul a ucis 20 oameni, printre care 9 copii

Au apărut imagini din momentul bombardamentului rusesc de săptămâna trecută, din Krivoi Rog, în care au fost uciși 20 oameni, printre care 9 copii.

Racheta care a lovit un restaurant și un loc de joacă a provocat daune uriașe și moartea a 20 de persoane. Alte zeci au fost rănite. Camerele de supraveghere au surprins momentul bombardamentului, despre care rușii spun că „a vizat o întâlnire a comandanţilor unităţilor şi instructorilor occidentali într-un restaurant”, indicând, fără dovezi, că cel puţin 85 de persoane au murit.

În imagini poate fi observat restaurantul în care se află, la momentul bombardamentului, cinci tineri, un băiat și patru fete, probabil angajați ai localului.

CCTV footage from the Rosemarine restaurant has been published.



20 Ukrainians were killed in the Russian ballistic missile attack with cluster munitions in Kryvyi Rih. 9 of them were children. pic.twitter.com/YNSkBaQtXP