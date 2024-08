Accident grav pe autostradă, în Italia: Un mort și 15 răniți. 25 de turiști chinezi mergeau cu autocarul de la Roma la Florența

O persoană a murit și alte 15 au fost rănite, duminică, într-un accident de autocar cu turiști, descriși de presa italiană ca fiind chinezi, pe o autostradă ce leagă Roma de Florența, informează pompierii, conform AFP.

Accidentul rutier a avut loc duminică, în orașul Arezzo.

Pompierii au anunțat pe X că în autocar se aflau 25 de turiști.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată autocarul lovit de un parapet rutier, cu parbrizul spart.

Corriere della Sera scrie că turiștii sunt de naționalitate chineză și călătoreau de la Roma la Florența.

❌ #Arezzo, incidente stradale sulla #A1, al km. 360 in direzione Firenze all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti. Un deceduto, 15 feriti. Intervento #vigilidelfuoco in corso per estricazione feriti. Sul posto elicotteri Arezzo e Bologna [#4agosto 18.00] pic.twitter.com/fks6IJ8KXn