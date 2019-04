Această femeie era în taxi, când a primit un e-mail foarte detaliat. După ce l-a citit, a înlemnit. Numele expeditorului îi era mai mult decât cunoscut

O femeie se afla în taxi, în drum spre aeroport.

Aceasta urma să plece într-o scurtă călătorie în interes de serviciu, așa că a luat un taxi pentru a ajunge la aeroport.

La scurt timp, tânăra de 26 de ani a primit un e-mail. L-a deschis și a început să-l citească.

Expeditorul era chiar soțul ei. Femeia și-a împărtășit întreaga poveste pe BoredPanda.

„Eu și soțul meu suntem împreună de cinci ani și suntem căsătoriți de doi ani. Ne-am cumpărat o casă acum cinci luni. Încă nu avem copii. Ieri dimineață, când eram în taxi în drumul către aeroport, soțul meu mi-a trimis un email. Niciodată nu îmi trimite e-miluri, mereu comunicăm direct la telefon sau sms, atunci când suntem plecați. L-am deschis și nu mi-a venit să cred. Îmi spunea că nu îi voi lipsi în cele zece zile cât timp voi fi plecată. Surpriza cea mare a fost un document atașat în e-mail. Mi-a scris toate datele pe o coloană în care am refuzat să facem dragoste, iar pe cealaltă coloană mi-a înșirat toate scuzele pe care eu le-aș fi folosit, de fiecare dată când acesta încerca să inițieze: Nu mă simt bine; Sunt bolnavă; Am nevoie de un duș etc, sunt câteva din motivele pe care le-aș fi isinuat. Conform acelui document, am întreținut relații intime doar de trei ori în șapte săptămâni. Am încercat să-l sun, însă, nu îmi mai răspunde la telefon.Nu știu ce să fac. Oare ne vom salva relația?”, a relatat femeia.