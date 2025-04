Acoperișul unui club din Republica Dominicană s-a prăbușit subit: cel puțin 27 de persoane au murit, peste 150 sunt rănite

Cel puțin 27 de oameni au murit și peste 150 sunt răniți după ce acoperișul unui club din Republica Dominicană s-a prăbușit, marți, peste ei, în timpul unui concert al cântărețului de merengue Rubby Perez. În jur de 400 de salvatori se află la această oră la discoteca Jet Set din Santo Domingo și scot oameni de sub dărâmături, relatează BBC.

Salvatorii încă încearcă să scoată oameni de sub dărâmături. Ambulanțele au făcut deja peste 100 de curse până la spitalele din zonă, de multe ori cu mai mulți pacienți o dată. Autoritățile speră că unii dintre cei prinși sub dărâmături au supraviețuit și pot fi salvați.

Unul dintre colegii de trupă al lui Rubby Perez a spus că clubul era plin când acoperișul s-a prăbușit. „Am crezut că a fost un cutremur”, a spus muzicianul. Fiica lui Rubby Perez a spus că și tatăl ei e printre cei prinși sub dărâmături.

Nu se știe încă de ce s-a prăbușit acoperișul la marți noaptea. În imaginile postate pe rețelele sociale din interiorul clubului se văd oamenii la mese, în fața scenei, și unii pe ringul de dans în timpul concertului.

Într-o altă filmare o persoană, care stătea lângă scenă, spune „a căzut ceva de pe acoperiș” și arată cu degetul. Cântărețul Rubby Perez poate fi văzut cum privește în direcția arătată de bărbat și 30 de secunde mai târziu se aude un zgomot, o femeie strigând „tata, ce ți s-a întâmplat” și filmarea se încheie abrupt.

