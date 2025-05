Ce a făcut Simion în noaptea numărării voturilor: Nu a sărbătorit cu alegătorii, dar a dat „victory party” cu susținători MAGA din SUA

Deși susținătorii lui s-au adunat duminică seara la sediul AUR, pentru a celebra împreună cu candidatul rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, George Simion nu a fost prezent acolo, ci doar a transmis un mesaj video proiectat pe un ecran în curtea partidului.

Se pare, însă, că președintele AUR și candidatul intrat în turul doi, a petrecut în cadru mai restrâns, în noaptea de duminică spre luni, victoria de la alegerile din 4 mai.

Americanul Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie, un cunoscut susținător al lui Donald Trump și al mesajului MAGA (n.r. Make America Great Again), a publicat, pe rețeaua socială X, o fotografie în care apare împreună cu George Simion la „petrecerea victoriei” de după numărarea votului, în jurul orei 2:00.

„Cu @georgesimion astăzi la petrecerea victoriei din București. A spulberat așteptările cu peste 40 la sută din voturi. Să știți asta. O cursă Simion-Dan este cea mai bună pentru Simion. La fel ca Trump vs. Kamala. Conservator versus liberal. Distincție clară pentru alegători. @georgesimion va câștiga.”, a transmis americanul Brian Brown.

De altfel, în cursul zilei de duminică, suporterul lui Trump a transmis și un mesaj video pe pagina sa de pe X în care își declara susținerea pentru George Simion, care, spunea el, „vrea să facă Europa măreață din nou” (n.r. trimitere la mesajul MAGA).

