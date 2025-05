Se rupe coaliția? În PSD se cere demisia lui Ciolacu. PNL și UDMR merg cu Nicușor Dan

Surse din partid susțin ca Marcel Ciolacu este presat sa plece și din funcția de președinte, dar și din cea de prim-ministru.. Foto: Hepta

Liderii Coaliţiei se întâlnesc, astăzi, în şedinţă de criză, după eşecul din alegerile de duminică, pe masă fiind însăşi existenţa alianţei. UDMR a fost primul, prin vocea lui Kelemen Hunor, care şi-a anunţat susţinerea pentru Nicuşor Dan în al doilea tur al prezidenţialelor. PNL va da tot astăzi, un vot pentru Nicuşor Dan, în şedinţa Biroului Politic al partidului. La PSD însă, situaţia este mult mai complicată.

PSD s-a trezit, după eșecul lui Crin Antonescu, în cea mai gravă criză din ultimii 20 de ani. Imediat după publicarea exit-poll-urilor, duminică seară, au început certurile între șefii partidului, aceștia acuzându-se reciproc ca nu au făcut mobilizare pentru candidatul Antonescu în ziua alegerilor.

Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, pentru a analiza rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale, în care candidatul celor trei partid, Crin Antonescu, nu a ajuns în finală. Premierul Marcel Ciolacu a ajuns la sediul Guvernului.

Surse: premierul e presat să plece și de la Guvern

Surse din partid susțin ca Marcel Ciolacu este presat sa plece și din funcția de președinte, dar și din cea de prim-ministru. De altfel, președintele PSD Buzău, Constantin Toma, a fost primul care a cerut, în direct la Antena 3 CNN, demisia lui Ciolacu și a actualei conduceri a partidului. Coaliția este la un pas de rupere, după ce atât PNL, cât și UDMR și-au anunțat susținerea în turul doi al alegerilor prezidențiale pentru Nicușor Dan.

„Și așa cum spunea domnul Stănescu, cel mai ascultat om din PSD, plecăm cu toții acasă dacă Crin Antonescu nu ajunge în finală. Deci mă aștept ca toată lumea să plece acasă, conducerea partidului, bineînțeles. Și președintele partidului și cei care sunt pe lângă el.

Trebuie o reformare totală a PSD pentru că sunt cele mai proaste rezultate din istorie. Din astfel de victorii o să se aleagă praful de această organizație teoretic cea mai puternică din România.

Treuie să plece toată echipa de conducere a PSD și trebuie noi alegeri în PSD cu oameni care să reformeze PSD.

Am cerut acum demisia la dumneavoastră (demisia lui Marcel Ciolacu n.red), am fost primul care a cerut demiterea lui Victor Ponta și nu m-a ascultat nimeni. În prima ședință de Consiliul Politic Național m-am ridicat am luat cuvântul și nu a fost nicio reacție. Ce să mai spui? Indiferent ce spui n-ai niciun câștig. Eu sper să ne trezim și să-l ascultăm pe cel mai ascultat om din PSD, Paul Stănescu, plecăm toți acasă”, a spus primarul.

Întrebat cine mai exact trebuie să demisioneze, Constantin Toma i-a enumerat pe următorii:

„Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Mihai Tudose. Bineînțeles și Daniel Băluță”, a spus el.

Dacă Marcel Ciolacu demisionează, favorit pentru a prelua conducerea interimară a PSD, până la organizarea unui congres, este Mihnea Costoiu, potrivit surselor Antena 3 CNN. Mihnea Costoiu este vicepreședinte PSD și rectorul Politehnicii București.

Ședințe în Coaliție și la PSD Luni va exista la ora 13.00 o ședință a Coaliției, dar și una a conducerii PSD, pentru că partidul trebuie să decidă cum gestionează al doilea tur al prezidențialelor. Pe cine va susține PSD, pe George Simion sau pe Nicușor Dan? Este mai mult decât evident că cele peste un milion de voturi pe care le-a obținut Victor Ponta au venit de la PSD, deci partidul, la baza lui, îl vrea pe Simion. Asta ar însemna însă ruperea actualei Coaliții de guvernare, în condițiile în care UDMR a anunțat deja că îl va susține pe Nicușor Dan, iar PNL va avea aceeași opțiune. De altfel, deputatul liberal Gigel Știrbu a făcut apel la conducerea liberalilor să iasă de la guvernare și să se detașeze „clar de PSD”. „Istoria recentă ne-a arătat, fără echivoc, că de fiecare dată când PNL a făcut alianță cu PSD, partidul nostru a avut de suferit. Aceste două formațiuni au fost mereu ca uleiul și apa, nu se amestecă, nu au aceeași viziune și nu împărtășesc aceleași valori. Oamenii ne-au transmis clar: nu vor alianțe de conjunctură, nu vor compromisuri fără principii.”, a scris Gigel Știrbu pe Facebook. Pentru PSD, susținerea lui Simion ar putea însemna acceptarea unei guvernări cu AUR, adică încălcarea tuturor promisiunilor făcute de Marcel Ciolacu, intern și extern. Însă, foarte mulți dintre social-democrati spun ca un scenariu foarte previzibil este preluarea partidului de către Victor Ponta, care a devenit acum, din nou, un jucător în partid. Ponta vrea sa se întoarcă și sa vireze PSD către suveranism, iar o alianță cu Simion l-ar putea duce chiar, din nou, în funcția de prim-ministru. Constantin Toma: „Noi am avut doi candidați, Ponta a fost asimilat ca și al PSD”

Liderul PSD a spus că social-democrații au avut de fapt doi candidați în această cursă: pe Crin Antonescu și pe Victor Ponta.

„George Simion a câștigat peste tot, noi suntem câștigători la Buzău, Crin Antonescu plus Ponta avem 41,5%. Noi am avut doi candidați așa este. Domnul Ponta a fost asimilat ca și al PSD. M-am implicat în această campanie cu mii de înjurături pentru că l-am susținut pe crin Antonescu și m-am trezit cu această bombă extraordinară”, a spus el.

Social-democratul e de părere că PSD ar trebui să iasă de la guvernare. Întrebat cine ar trebui să preia conducerea partidului, liderul PSD a spus că nu știe, întrebat dacă Victor Ponta ar fi o variantă, primarul a spus „Doamne ferește”. În ce privește varianta unui Guvern PSD-AUR, cu Victor Ponta la frâiele PSD, el a spus:

„Doamne ferește! Doamne ferește, încă o dată! Da, da,da domnul Stănescu să fie întrebat. Vă spun din tot sufletul, suntem foarte amărâți, chiar am muncit, din păcate niciun fel de reformă”, a spus Constantin Toma.

În ce privește anunțul PSD pentru o eventuală susținere a lui Nicușor Dan în turul doi, Constantin Toma a precizat:

„Părerea mea să nu anunțe nimic, că dacă anunță că-l susține pe Nicușor Dan din cât a ieșit va ieși la jumătate. Deci mai bine să nu anunțe nimic”, a conchis edilul la Antena 3 CNN.