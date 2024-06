Actorul din „Pirații din Caraibe”, Tamayo Perry, a murit după ce a fost atacat de un rechin, în timp ce făcea surfing în Hawaii

Tamayo Perry, în vârstă de 49 de ani, unul dintre actorii celui de-al patrulea film „Pirații din Caraibe”, a murit duminică după ce a fost atacat de un rechin, în timp ce făcea surfing în largul insulei Oahu din Hawaii, potrivit Sky News.

Tamayo Perry, salvamarul care a apărut în cel de-al patrulea film Pirații din Caraibe a murit după ce a fost atacat de un rechin în largul orașului Oahu din Hawaii.

Perry, care a jucat și în Charlie's Angels: Full Throttle și Blue Crush, a fost atacat în apropiere de Goat Island duminică după-amiază, au declarat serviciile de urgență din Honolulu.

Incidentul a fost raportat de un apelant care a spus că a văzut un bărbat suferind de ceea ce păreau a fi mușcături de rechin.

RIP Tamayo Perry ? The Pipeline specialist and Honolulu County Lifeguard will be dearly missed by the entire North Shore community. He lost his life today in a shark incident at Goat Island off O’ahu. My deepest condolences to his family and many friends. ? @freesurfmag pic.twitter.com/YDnEy31teI