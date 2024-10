Hasan Nasrallah a fost îngropat într-un loc secret. Israelul spune că a ucis 250 de luptători Hezbollah de când a invadat Libanul

Hassan Nasrallah, îngropat într-un loc secret, până va fi posibilă o ceremonie funerară publică. Foto: Profimedia Images

Aproximativ 250 de luptători Hezbollah au fost uciși de când Israelul a început operațiunile terestre în Liban. IDF a făcut apel la civilii libanezi din 37 de sate și orașe din sudul țării să evacueze zona imediat și să plece spre nord. Vineri dimineață însă, un atac aerian israelian lansat lângă punctul de trecere a frontierei Masnaa din Liban către Siria a distrus principala arteră rutieră dintre cele două ţări. Ministrul de externe iranian a ajuns la Beirut, fiind prima vizită a unui oficial iranian de rang înalt de la atacul israelian care l-a ucis pe șeful Hezbollah, Hassan Nasrallah. Între timp, sună sirenele de alertă aeriană în Haifa, Zichron Yaakov, dar și în Cezareea, acolo unde Benjamin Netanyahu are o reședință privată.

Încă doi soldați israelieni uciși în luptă, potrivit IDF

Update 18:30 Alți doi soldați israelieni au fost uciși în luptă vineri, spun Forțele de Apărare Israeliene (IDF).

Alți doi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Anterior, armata israeliană a declarat că opt dintre soldații săi au fost uciși în sudul Libanului de la lansarea incursiunii terestre luni.

Iranul amenință că va lovi instalațiile energetice din Israel dacă va fi atacat

Update 15:50 Iranul va ținti instalațiile israeliene de energie și gaze dacă statul evreu se va răzbuna, în replică la atacul masiv de marți.

Avertismentul vine de la comandantul adjunct al Gardienilor Revoluției Islamice, Ali Fadavi, citat de agenția de presă semi-oficială iraniană SNN.

„Dacă ocupanții fac o astfel de greșeală, vom lovi toate sursele lor de energie, instalațiile și toate rafinăriile și câmpurile de gaz”, a precizat oficialul militar iranian.

Israelul spune că a lovit un tunel între Liban și Siria, folosit de Hezbollah pentru aprovizionarea cu arme

Update 14:20 Armata israeliană a comunicat, vineri, că avioanele sale de luptă au lovit peste noapte un tunel lung de 3,5 kilometri care traversa Libanul și Siria și care era folosit de Hezbollah pentru a se dota cu arme din Iran.

Potrivit IDF, tunelul era operat de Unitatea 4400 a Hezbollah, care are sarcina de a livra arme din Iran și de la intermediarii săi în Liban. Anterior, comandantul Unității 4400 a fost ucis într-un atac asupra Beirutului.

Lovitura din noapte de joi spre vineri a distrus tunelul folosit la transportul și depozitarea armelor precum și clădiri, depozite și alte infrastructuri din vecinătate, menționează sursa citată.

O lovitură separată a vizat, azi-noapte, punctul de trecere a frontierei de la Masnaa, dintre Liban și Siria, despre care IDF afirmă că era folosit, de asemenea, de Hezbollah pentru contrabanda cu arme.

Rachetele Hezbollah au provocat distrugeri și incendii în nordul Israelului

Update 13:25 Poliția israeliană a confirmat producerea unor distrugeri în nordul Israelului, în urma unui tir de rachete efectuat vineri de gruparea Hezbollah.

Mai devreme în cursul zilei, armata israeliană a anunțat că aproape două duzini de proiectile au traversat teritoriul nordic al statului evreu venind din Liban.

Autoritățile locale au primit informații cu privire la mai multe zone afectate de rachete în Kiryat Shmona și Galileea Inferioară, fiind raportate pagube importante.

CNN notează că pompierii s-au deplasat la locul unui incendiu izbucnit într-un garaj din Kiryat Shmona.

⚡️Several rocket barrages were fired from Lebanon earlier this morning, causing significant impacts in northern Israel.



Rockets landed in the “Golani Junction” area in the Lower Galilee after Israel’s Iron Dome defense system failed to intercept them. In “Kiryat Shmona,” a… pic.twitter.com/VWCBBjLkr6 — Suppressed News. (@SuppressedNws) October 4, 2024

„Pompierii acționează pentru a stinge incendiul și caută eventuale persoane rănite”, se arată într-o declarație a autorităților.

Hezbollah a comunicat că a vizat Kiryat Shmona cu un baraj de rachete „în apărarea Libanului și a poporului său și ca răspuns la atacurile israeliene barbare asupra orașelor, satelor și civililor”.

Nu au fost raportați răniți până la ora acestei actualizări în urma bombardamentelor Hezbollah de vineri dimineață.

Șeful comunicațiilor Hezbollah a fost lichidat de Israel

Update 13:10 Comandantul diviziei de comunicații a Hezbollah a fost ucis într-un raid aerian la Beirut, anunță armata israeliană.

Bombardamentul a avut loc joi.

Potrivit IDF, Muhammad Rashid Sakafi a condus comunicațiile Hezbollah din anul 2000.

„Sakafi a depus eforturi semnificative pentru a dezvolta capacități de comunicare între toate unitățile Hezbollah în toate perioadele de operațiuni, pentru a menține fluxul de informații în întreaga organizație teroristă”, a menționat sursa citată.

Khamenei spune că atacul împotriva Israelului a fost „pedeapsă minimă”

UPDATE 13.05 „Acțiunea întreprinsă de forțele noastre armate este cea mai mică acțiune pe care am fi putut să o desfășurăm împotriva regimului sionist, comparativ cu crimele pe care regimul sionist însetat de sânge le-a comis în Gaza.

Asasinatele lor nu fac decât să crească furia și determinarea, iar Rezistența nu va face decât să strângă lațul pentru a elimina această entitate sionistă rușinoasă de pe fața pământului.

Israelul este doar un instrument al Statelor Unite, pentru a prelua controlul asupra tuturor pământurilor și resurselor din regiune.

Nu există nicio îndoială că sioniștii și americanii visează în iluzii – entitatea sionistă va fi dezrădăcinată de pe pământ, nu are rădăcini, este falsă, instabilă și există doar datorită sprijinului american.

Loviturile împotriva entității sioniste sunt un serviciu public pentru întreaga regiune.”, a declarat ayatollahul Khamenei.

Hassan Nasrallah, îngropat într-un loc secret, până va fi posibilă o ceremonie funerară publică

Update 12:05 Fostul șef al grupării Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucis săptămâna trecută într-un bombardament israelian la Beirut, a fost înmormântat temporar într-un loc secret.

Informația provine de la o sursă apropiată grupării șiite libaneze. Aceasta a precizat că decizia a fost luată din cauza temerilor că Israelul ar putea bombarda o ceremonie funerară amplă, la care ar participa ceilalți lideri rămași în viață ai Hezbollah.

„Hassan Nasrallah a fost înmormântat temporar până când circumstanțele vor permite o înmormântare publică”, a subliniat sursa citată, conform Times of Israel.

Ministrul de externe iranian a ajuns la Beirut

Update 11.25 Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a ajuns în Beirut, transmite presa de stat libaneză, în timp ce Israelul își intensifică atacurile aeriene și ofensiva terestră împotriva grupării teroriste Hezbollah.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a ajuns la Beirut. FOTO: Profimedia Images

„Un avion iranian a aterizat pe Aeroportul Internațional Rafik Hariri cu ministrul de Externe Abbas Araghchi la bord”, a declarat Agenția Națională de Știri Libaneză. E prima vizită a unui oficial iranian de rang înalt de la lovitură israeliană care l-a ucis pe șeful Hezbollah Hassan Nasrallah la Beirut săptămâna trecută. Un general iranian de rang înalt a fost, de asemenea, ucis atunci.

Alarmă aeriană în Haifa, Zichron Yaakov, Cezareea și în mai multe orașe din jur

Update 11.00 Sirenele sună în Haifa, Zichron Yaakov, Cezareea și o serie de comunități învecinate, avertizând că se așteaptă un atac cu rachete, scrie Times of Israel.

צה"ל: כ-20 שיגורים חצו משטח לבנון לחיפה, לקריות ולגליל; הרוב יורטו, היתר נפלו בשטח פתוח@CBeyar pic.twitter.com/3WstGF6Ndb — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2024

Premierul Benjamin Netanyahu are o reședință privată în Cezareea.

Forțele de Apărare Israelului spun că aproximativ 20 de rachete au fost lansate din Liban spre zona Haifa în ultima oră.

IDF: Aproximativ 100 de agenți Hezbollah au fost uciși ieri în operațiunea din sudul Libanului

Update 10.45 Aproximativ 100 de agenți Hezbollah au fost uciși în timpul operațiunilor israeliene din sudul Libanului în ultima zi, potrivit evaluărilor IDF.

Agenții au fost uciși atât în ​​lovituri aeriene, cât și în lupte la sol, spun militarii.

Nouă soldați israelieni au fost uciși în mai multe bătălii separate în sudul Libanului, miercuri.

IDF spune că a localizat, de asemenea, zeci de arme pe care Hezbollah le-a lăsat în urmă, în timpul operațiunilor din localitățile din sudul Libanului.

Armata publică imagini cu lansatoare de rachete antitanc, muniții și alte arme găsite în case dintr-un sat din sudul Libanului de trupele Brigăzii 188 blindate.

IDF solicită civililor să evacueze 37 de sate și orașe din sudul Libanului

Update 10:30 IDF face apel la civilii libanezi din 37 de sate și orașe din sudul Libanului să evacueze zona imediat și să plece spre nord.

„Activitatea Hezbollah forțează IDF să acționeze împotriva acesteia. IDF nu dorește să vă facă rău”, a declarat colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, într-o declarație pe X.

„Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă părăsiți imediat casele. Oricine se află în apropierea agenților Hezbollah, a instalațiilor sau a armelor lor, se expune pericolului”, spune el.

IDF adaugă că va informa civilii când se vor putea întoarce în siguranță.

Evacuările au loc pe fondul operațiunilor terestre israeliene din sudul Libanului, pe care armata le-a descris drept „raiduri limitate, localizate și țintite”, cu scopul de a demola infrastructura Hezbollah din zona de frontieră.

UPDATED: Map of Israeli military's evacuation orders in South Lebanon over the past 3 days. The expanding zones now include new areas as the situation escalates, displacing even more residents. #Lebanon pic.twitter.com/JU6QXr5O2B — A. Baydoun (@weatherwar) October 3, 2024

Oficialii au spus că armata intenţionează ca operaţiunile să se încheie cât mai repede posibil.

Israelul a distrus un drum din Liban către Siria. Bombardamentul a vizat ruta de aprovizionare cu arme a grupării Hezbollah

Update 09:30 Un atac aerian israelian lansat vineri dimineaţă lângă punctul de trecere a frontierei Masnaa din Liban către Siria a distrus principala arteră rutieră dintre cele două ţări, relatează Agerpres, citând presa interanțională.

Ministrul libanez al transporturilor, Ali Hamieh, spune că trecerea era folosită de sute de mii de persoane care fug de bombardamentele israeliene. Potrivit acestui oficial, bombele au căzut în teritoriul libanez și au provocat un crater cu o lăţime de patru metri.

Un purtător de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, IDF, a comunicat că gruparea Hezbollah folosea punctul de trecere pentru a se aproviziona cu arme.

"IDF nu vor permite introducerea ilegală a acestor arme şi nu vor ezita să acţioneze", a declarat purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene, Avichay Adraee, pe reţeaua X.

Potrivit statisticilor guvernului libanez, peste 300.000 de persoane au trecut din Liban în Siria în ultimele zece zile, refugiindu-se din calea bombardamentelor israeliene.

Ayatollahul Khamenei susține vineri o predică la Teheran

Update 08:20 Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, urmează să oficieze rugăciunile de vineri și să țină o predică de la care se așteaptă să clarifice intențiile republicii islamice, în urma atacului masiv cu rachete balistice efectuat asupra statului Israel, săptămâna aceasta.

Este prima predică a lui Khamenei în aproape cinci ani și are loc cu trei zile înainte de împlinirea unui an de la atacul efectuat de Hamas în sudul Israelului.

În ianuarie 2020, liderul religios a oficiat o altă slujbă de rugăciune după ce Iranul a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Irak. Teheranul a răsăuns atunci la asasinarea comandantului militar iranian Qassem Soleimani într-o lovitură americană la Bagdad.

Vineri, ayatollahul va conduce credincioșii la rugăciune la moscheea Imam Khomeini Grand Mosalla din centrul Teheranului. Evenimentul are loc după o comemorare programată la ora locală 10:30 pentru Hassan Nasrallah, fostul lider Hezbollah, asasinat la Beirut într-un atac aerian masiv, atribuit statului evreu.

Gardienii Revoluției din Iran, care răspund în fața lui Khamenei, au comunicat că cele aproximativ 200 de rachete lansate marți seară au reprezentat represalii pentru uciderea lui Nasrallah și a lui Abbas Nilforoushan, un comandat militar iranian de rang înalt. De asemenea, iranienii l-au adăugat și pe fostul lider Hamas, Ismail Haniyeh, ucis la Teheran în iulie, pe lista liderilor a căror asasinare au dorit să o răzbune.

Ținta atacurilor din Beirut ar fi succesorul lui Nasrallah, Hashem Safieddine

Update 1:00 Potrivit presei israeliene, Hachem Safieddine, presupusul succesor al lui Nasrallah ca lider al Hezbollah, a fost ținta atacurilor aeriene israeliene asupra Dahiyeh, suburbiile de sud ale Beirutului, de la miezul nopții.

Barak Ravid de la Axios, citând surse israeliene, a spus că Safiedinne a fost ținta atacului de vineri seara. Hezbollah nu a comentat afirmațiile.

Safieddine, șeful consiliului executiv al Hezbollah, a fost considerat de analiști a fi cel mai probabil succesorul lui Hassan Nasrallah, ucis de israelieni săptămâna trecută.

Bombardamentele de joi noaptea au sunat asemănător cu exploziile care l-au ucis pe Nasrallah, cu o serie de explozii puternice care se succed, zguduind Beirutul.

Israelul ar fi folosit zeci de bombe de distrugere a buncărelor în atacul său de săptămâna trecută, lăsând cratere de zeci de metri adâncime.

Explozii puternice în Beirut, în apropierea aeroportului

Update 00:30 Au fost raportate explozii masive în Beirut, scrie The Guardian, care citează Reuters. Exploziile au avut loc în apropierea aeroportului din Beirut.

Potrivit imaginilor din Beirut, exploziile păreau chiar mai puternice decât cele din atacurile israeliene de vinerea trecută, când a fost ucis șeful Hezbollah Hassan Nasrallah.

Cel puțin o rachetă a lovit în afara perimetrului aeroportului internațional din Beirut, a informat Reuters, citând o sursă din Ministerul Transporturilor și Lucrărilor Publice din Liban.

O sursă apropiată Hezbollah a declarat pentru AFP că Israelul a lansat 11 lovituri consecutive în suburbiile din sudul Beirutului.

These last strikes came one after the other, very similar to the attack that killed the Hezbollah leader less than a week ago.



But seem even more prolonged and powerful.



Just watch: pic.twitter.com/MIwoXWYvD6 — Timour Azhari (@timourazhari) October 3, 2024

Iranul spune că orice țară care ajută Israelul este o „țintă legitimă”

Update 22:30 Misiunea Iranului la ONU a avertizat că orice țară care oferă asistență Israelului va deveni o „țintă legitimă”.

„În cazul în care orice țară acordă asistență agresorului, va fi, de asemenea, considerată un complice și o țintă legitimă”, se arată într-un comunicat.

„Sfătuim țările să se abțină de la a se implica în conflictul dintre regimul israelian și Iran și să se distanțeze de luptă”.

Misiunea a adăugat că singurul canal de comunicare dintre Washington și Iran a fost Ambasada Elveției la Teheran.

Biden nu exclude lovituri israeliene asupra instalațiilor petroliere ale Iranului. Prețul petrolului crește

UPDATE 18:30 Preşedintele american Joe Biden a spus joi, într-un răspuns grăbit adresat unui jurnalist, că sunt în desfăşurare discuţii cu Israelul despre eventuale lovituri israeliene împotriva infrastructurilor petroliere iraniene, ca ripostă după atacul iranian cu rachete asupra Israelului, transmit agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

La întrebarea "sunteţi de acord cu lovituri ale Israelului asupra infrastructurilor petroliere ale Iranului?", preşedintele a răspuns rapid în zgomotul elicei elicopterului spre care se îndrepta pe peluza Casei Albe: "Discutăm asta. Cred că ar fi puţin ... Scurt", urcând apoi în elicopter fără a-şi termina fraza.

Cotaţiile petrolului pe pieţele internaţionale au crescut de îndată cu circa 2% după această declaraţie a preşedintelui SUA.

Nu va avea loc însă niciun atac israelian joi, a asigurat anterior Biden în scurta sa discuţie cu presa. El a susţinut că Israelul ia decizii în mod independent, fără vreo "autorizaţie" din partea SUA. "În primul rând, noi nu "autorizăm" Israelul să facă ceva, noi consiliem Israelul. Şi nimic nu se va întâmpla astăzi", a indicat preşedintele american.

Iranul a lansat marţi seară o salvă de circa 200 de rachete balistice către Israel, majoritatea fiind interceptate de sistemele antiaeriene israeliene şi de cele de pe navele americane de război, iar cele care nu au fost interceptate nu au produs pagube majore.

Atacul a fost descris de Teheran drept o acţiune de represalii faţă de campania militară israeliană contra grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah şi faţă de uciderea liderului acestei grupări, Hassan Nasrallah, a altor comandanţi ai acesteia, precum şi a liderului politic al grupării islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat la Teheran în iulie.

Israelul a promis o ripostă, în timp ce Iranul a ameninţat la rândul său cu acţiuni mai puternice în cazul unor represalii israeliene.

UPDATE 13.40 Uniunea Europeană a anunţat joi că va oferi un nou ajutor umanitar de 30 de milioane de euro Libanului, acolo unde Israelul conduce o ofensivă împotriva grupării Hezbollah, sprijinul UE pentru Liban ajungând astfel la peste 100 de milioane de euro în 2024.

"Sunt extrem de îngrijorată de escaladarea continuă a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Toate părţile implicate (în conflict) trebuie să facă tot posibilul pentru a proteja vieţile civililor nevinovaţi", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată într-un comunicat, scrie Agerpres.

UPDATE 13.10 Președintele Turciei, Recep Erdogan, aduce acuzaţii grave Israelului. El spune că ţara sa ar putea deveni următoarea ţintă a israelienilor, după atacurile acestora din teritoriile palestiniene şi din Liban.

UPDATE 12.20 În Beirut nimeni nu se mai simte în siguranță după bombardamentele israeliene din ultimele zile. Cel puțin patru explozii puternice s-au auzit miercuri noaptea în Beirut. Acestea au loc după ce pe parcursul zilei au avut loc confruntări directe între armata israeliană și Hezbollah. Opt soldați israelieni au fost uciși în lupte. Ca răspuns, armata israeliană a bombardat un centru medical al Hezbollah din centrul orașului, șase persoane fiind ucise. Forțele IDF au afirmat, joi, că în ultima zi, aproximativ 60 de agenți Hezbollah au fost uciși și peste 200 de ținte au fost lovite de aviația israeliană, în contextul operațiunilor terestre din sudul Libanului.

GALERIE FOTO Cum arată Beirut după ce a fost bombardat de aviația israeliană. "Am auzit racheta trecând pe deasupra noastră cu zgomot puternic"

IDF: Au fost lovite 200 de ținte ale Hezbollah în Liban

UPDATE 11.20 Forțele de Apărare Israelului (IDF) au transmis că în timpul nopții, avioanele sale militare „au lovit cu precizie clădirea în care operau teroriștii Hezbollah, și în care erau numeroase arme Hezbollah”.

„Aproximativ 15 teroriști Hezbollah au fost eliminați”, a spus IDF.

În total, aproximativ 200 de ținte ale Hezbollah în Liban au fost lovite, inclusiv depozite de arme și posturi de observare, spune IDF.

IDF a mai comunicat că două drone trase dinspre Liban au fost interceptate în această dimineață.

Joi au sunat alarmele aeriene în nordul Israelului. Potrivit armatei israeliene, 25 de rachete au fost trase dinspre Liban, unele fiind interceptate.

IDF nu a raportat răniți.

Emirul Qatarului denunţă un ''genocid colectiv'' în regiune

UPDATE 11.00 Criza din Orientul Mijlociu reprezintă un "genocid colectiv", a declarat joi emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, adăugând că ţara sa a avertizat în repetate rânduri cu privire la "impunitatea" Israelului, relatează Reuters.



"A devenit foarte clar că ceea ce se întâmplă este un genocid, în plus faţă de transformarea Fâşiei Gaza într-o zonă improprie pentru a fi locuită de oameni, în vederea pregătirii pentru strămutare" a palestinienilor din enclavă, a declarat el în timpul summitului Dialogului cooperării în Asia, ce se desfăşoară în prezent la Doha.



Emirul Qatarului a condamnat, de asemenea, loviturile aeriene şi operaţiunile militare terestre israeliene "împotriva Republicii libaneze surori".

Rebelii houthi au atacat cu drone Israelul

UPDATE 10.55 Rebelii houthi din Yemen, care sunt susţinuţi de Iran, au afirmat joi că au lansat un atac cu drone asupra Israelului. Houthi au desfăşurat "o operaţiune militară care a vizat o ţintă majoră în regiunea Jaffa (un cartier din Tel Aviv, n.red.) în Palestina ocupată cu un anumit număr de drone", a declarat purtătorul lor de cuvânt militar, Yahya Saree, fără a preciza când a avut loc atacul. "Dronele şi-au atins ţinta fără ca inamicul să le poată intercepta sau doborî", a adăugat el, scrie Agerpres.

La rândul ei, armata israeliană a afirmat că în cursul nopţii a "interceptat o ţintă aeriană suspectă în largul coastei regiunii Dan, în centrul Israelului", fără a oferi detalii.

Miercuri, rebelii houthi au anunţat că au tras trei rachete asupra Israelului, a doua zi după un atac cu rachete lansat de Iran împotriva teritoriului israelian.

Rebelii houthi, care controlează zone întinse din Yemen, fac parte din aşa-numita "axă a rezistenţei" împotriva Israelului, condusă de Teheran şi care mai cuprinde mişcări susţinute de Iran în regiune, precum Hamasul palestinian, Hezbollahul libanez şi grupări irakiene.

Liban: Liderul Hezbollah a fost de acord cu oprirea temporară a focului cu câteva zile înainte de asasinat

UPDATE 9.10 Ministrul de externe al Libanului, Abdallah Bou Habib, a declarat pentru CNN că liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, "a fost de acord cu o încetare a focului de 21 de zile, cu doar câteva zile înainte de a fi asasinat de Israel".

Încetarea temporară a focului a fost solicitată de preşedintele american Joe Biden, omologul său francez Emmanuel Macron şi alţi aliaţi în timpul Adunării Generale a ONU de săptămâna trecută.

„El [Nasrallah] a fost de acord, a fost de acord”, i-a spus Habib lui Christiane Amanpour într-un interviu difuzat miercuri. „Am fost complet de acord. Libanul a fost de acord cu o încetare a focului, dar consultându-se cu Hezbollah. Preşedintele [Camerei Reprezentanţilor din Liban], Nabih Berri, s-a consultat cu Hezbollah şi i-am informat pe americani şi pe francezi ce s-a întâmplat. Iar ei ne-au spus că domnul [prim-ministru israelian Benjamin] Netanyahu a fost, de asemenea, de acord cu declaraţia care a fost emisă de ambii preşedinţi [Biden şi Macron]”.

Consilierul principal al Casei Albe, Amos Hochstein, a fost apoi pregătit să meargă în Liban pentru a negocia încetarea focului, a continuat Habib. „Ei ne-au spus că Netanyahu a fost de acord cu acest lucru şi astfel am obţinut şi acordul Hezbollah în acest sens şi ştiţi ce s-a întâmplat de atunci”, a continuat Habib.

Nasrallah a fost ucis vineri într-un raid aerian israelian în suburbiile sudice ale capitalei libaneze Beirut. Cu o zi înainte, o declaraţie comună emisă de Statele Unite, Franţa, Australia, Canada, Uniunea Europeană, Germania, Italia, Japonia, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit şi Qatar a solicitat o încetare a focului de 21 de zile, „pentru a da diplomaţiei o şansă de reuşită şi pentru a evita noi escaladări peste graniţă”.

Ca răspuns la o întrebare privind scăderea influenţei Statelor Unite în regiune, Habib a spus că Washingtonul a fost „întotdeauna important în această privinţă”. „Nu cred că avem o alternativă. Avem nevoie de ajutorul Statelor Unite. Dacă îl vom primi sau nu, nu suntem încă siguri, dar [Statele Unite] sunt foarte importante, vitale pentru ca încetarea focului să aibă loc”, a spus Habib.

Două drone au fost implicate într-un atac fără victime în apropiere de Tel Aviv

UPDATE 9.00 Apărarea israeliană a susţinut joi că a interceptat o dronă şi a detectat o a doua care s-a prăbuşit în apropierea oraşului Tel Aviv, într-un atac care nu s-a soldat cu victime, dar care a declanşat alerte în oraşul Bat Yam din districtul Tel Aviv pentru ca locuitorii să meargă în adăposturi, informează EFE, citată de Agerpres.

Au fost detectate două drone, forţele aeriene interceptând una dintre ele în spaţiul maritim din largul zonei metropolitane Gush Dan, au informat forţele de apărare israeliene (IDF).

Sursa a adăugat că incidentul nu a făcut victime, în timp ce ziarul The Times of Israel a scris că a doua dronă a căzut într-o zonă deschisă, fără clădiri.

Cu doar o oră mai devreme, forţele israeliene alertaseră populaţia din Bat Yam, la sud de Tel Aviv, pentru ca locuitorii să meargă în adăposturi.

Ginerele liderului Hezbollah Hassan Nasrallah a fost ucis într-un atac israelian

UPDATE 7.40 Ginerele liderului Hezbollah Hassan Nasrallah, asasinat de Israel săptămâna trecută într-un atac asupra bastionului grupării în suburbiile Beirutului, a fost ucis într-un raid israelian care s-a soldat cu trei morţi, miercuri, la Damasc, a anunţat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie Agerpres.

"Hassan Jaafar al-Qasir, ginerele lui Hassan Nasrallah, este una dintre cele două victime libaneze ale raidului israelian care a vizat un apartament dintr-o clădire rezidenţială în cartierul Mazzé din Damasc", a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

O sursă apropiată grupării şiite libaneze pro-iraniene Hezbollah a confirmat această informaţie pentru AFP şi a precizat că Hassan Jaafar al-Qasir era fratele lui Jaafar al-Qasir, responsabil pentru transferul de arme din Iran către Liban şi pe care Israelul a anunţat că l-a ucis marţi într-o lovitură asupra suburbiilor sudice ale Beirutului.

Şase morţi într-un raid israelian asupra unui centru de salvare Hezbollah din inima Beirutului

UPDATE joi, 3 octombrie, 7.20 Şase persoane au fost ucise într-un atac israelian care a vizat, în noaptea de miercuri spre joi, un centru medical al Hezbollah în centru Beirutului, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii şi unei surse apropiate mişcării islamiste libaneze.

Raidul a provocat "doi morţi pe loc", iar "numărul morţilor a crescut la şase după ce patru dintre răniţi au decedat din cauza rănilor", a indicat ministerul. Alte şapte persoane rănite au fost transferate la spitale, scrie Agerpres. Un oficial al organizaţiei de salvare a mişcării şiite a declarat pentru AFP că raidul "a vizat centrul de protecţie civilă al autorităţii" în districtul Bachoura, în centrul capitalei libaneze.

Aceasta este a doua lovitură israeliană care vizează centrul capitalei libaneze de la începutul conflictului dintre mişcarea islamistă pro-iraniană şi Israel, pe 8 octombrie 2023. Lovitura din cartierul Bachoura vine după o serie de bombardamente care au vizat suburbiile sudice, miercuri seara, a treia serie de raiduri israeliene vizând acest bastion al Hezbollah din afara Beirutului în mai puţin de 24 de ore şi vizat în mod constant de aproximativ zece zile.

Armata israeliană a emis, de asemenea, un nou ordin de evacuare pentru zonele din sudul Beirutului, în noaptea de miercuri spre joi, anunţând posibile lovituri împotriva Hezbollah, care susţine că rezistă în faţa înaintării forţelor israeliene în sudul Libanului.

Ministerul libanez al Sănătăţii a anunţat miercuri seara că 46 de persoane au fost ucise şi alte 85 au fost rănite de "atacuri ale inamicului israelian" în ultimele 24 de ore în mai multe regiuni ale ţării.

Centrul de criză libanez a anunţat înainte de publicarea acestui bilanţ zilnic că 1.928 de persoane au fost ucise în Liban din octombrie 2023.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Bombardamente în Beirut

Update 01:00 O serie de explozii puternice au fost auzite de reporterii BBC la Beirut. Armata israeliană spune că a efectuat „lovituri precise” asupra orașului libanez.

Trei explozii s-au auzit în Dahieh, în suburbiile de sud ale orașului - o sursă de securitate libaneză a declarat pentru BBC că o a patra a fost vizată aproape de centrul orașului Beirut.

Presa israeliană spune că rachetele au fost lansate de pe navele de război israeliene din Marea Mediterană.

O sursă de securitate libaneză spune că a fost o rachetă de croazieră care a fost trasă din mare într-un „centru de sănătate” aparținând Hezbollah, aproape de centrul orașului Beirut.

Biden spune că nu susţine un eventual atac asupra siturilor nucleare iraniene

Update 21:00 Preşedintele american Joe Biden a declarat miercuri că nu sprijină loviturile asupra siturilor nucleare ale Iranului ca soluţie de ripostă la atacul cu rachete al Teheranului împotriva Israelului.

„Vom discuta cu israelienii ce vor face, toţi cei şapte (statele G7) suntem de acord că au dreptul să răspundă, dar ar trebui să răspundă proporţional”, a declarat Biden reporterilor înainte de a urca la bordul Air Force One.

Opt soldați israeline, morți în confruntările din Liban cu Hezbollah

Update 18:10 Armata israeliană a anunțat miercuri moartea a opt soldați israelieni suplimentari. Aceștia au fost uciși în luptă în sudul Libanului.

Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că un ofițer și patru soldați din Unitatea Egoz au fost „grav răniți”.

IDF nu a spus în ce zone din sudul Libanului au fost uciși soldații. Pe lângă Unitatea Egoz, militarii care au murit erau din Brigada Golani și Unitatea Yahalom.

Anterior, IDF anunțase moartea unui soldat.

Hezbollah a declarat că a vizat forțele israeliene în trei sate diferite din sudul Libanului.

Armata libaneză a declarat că o forță israeliană a pătruns până la 400 de metri în Liban și s-a retras la scurt timp după.

Exploziile de la ambasada Israelului din Copenhaga, provocate de grenade, anunță poliția

Update 16:05 Poliția daneză a comunicat, miercuri, că cele două explozii din apropierea ambasadei israeliene din Copenhaga au fost provocate, probabil, de grenade de mână.

Trei persoane au fost reținute în urma incidentului, care a avut loc în cursul nopții.

Ambasada israeliană a anunțat că deflagrațiile nu s-au soldat cu răniți, iar clădirea nu a suferit daune. O școală evreiască din apropiere a fost închisă pentru o zi după incident.

IDF anunță primul soldat israelian ucis în operațiunea terestră din Liban

Update 15:50 Forțele israeliene au anunțat, miercuri, moartea unui militar în timpul luptelor împotriva gherilelor Hezbollah din Liban.

Este primul astfel de deces consemnat în rândurile IDF în operațiunea terestră lansată la începutul săptămânii de statul evreu pe teritoriul vecinului său din nord.

Militarul israelian decedat este căpitanul Eitan Itzhak Oster, de 22 de ani, din Modi'in, comandant de echipă în unitatea de comando Egoz.

Potrivit IDF, Oster a fost ucis în timpul unei lupte cu agenți Hezbollah într-un sat din sudul Libanului.

The IDF announces the death of an officer who was killed during fighting against Hezbollah, the first fatality of Israel's ground operation in Lebanon.



The soldier is named as Cpt. Eitan Itzhak Oster, 22, a team commander in the Egoz Commando Unit, from Modi'in.



Oster was… pic.twitter.com/CCKf6vL8f0 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 2, 2024

IDF confirmă că unele baze militare din Israel au fost lovite de atacul iranian

Update 15:10 Forțele de apărare israeliene, IDF, au confirmat, miercuri, că unele dintre bazele aeriene ale țării au fost lovite în atacul cu rachete balistice lansat marți seară de Iran.

Rachetele au avariat clădiri de birouri și zone de întreținere din cadrul acestor baze, fără a afecta funcționarea Forțelor Aeriene Israeliene, potrivit IDF.

Nicio aeronavă a Forțelor Aerien nu a fost avariată în timpul atacului și nu au fost consemnate daune la nivelul dronelor de luptă, munițiilor și infrastructurii critice, a mai transmis sursa citată.

Subliniind ineficiența atacului iranian, armata statului evreu a arătat că avioanele de luptă israeliene și-a continuat operațiunile în orele următoare atacului iranian, inclusiv prin lovituri majore împotriva Hezbollah în Beirut și sprijin din aer pentru forțele terestre care operează în sudul Libanului.

Conform IDF, forțele aeriene ale Israelului pregătesc un răspuns la atacul Iranului, conform instrucțiunilor conducerii politice de la Ierusalim.

Armata isrealiană, confruntări cu Hezbollah în Liban

Update 14:10 Armata israeliană este angajată în „confruntări de aproape” în sudul Libanului, afirmă IDF într-un nou comunicat, care raportează operațiuni în „mai multe zone”.

„Forțele Brigăzii de Comando, inclusiv soldați din Unitatea Egoz, au localizat și distrus o infrastructură de atac Hezbollah.”

„Trupele, în cooperare cu Forțele Aeriene Israeliene, au eliminat teroriști și au distrus infrastructura teroristă prin muniții ghidate cu precizie”.

Potrivit comunicatului „mai mult de 150 de infrastructuri teroriste” au fost distruse de recentele atacuri aeriene.

Antonio Guterres, declarat persona non grata în Israel

Update 13:55 Israelul l-a declarat „persona non grata” pe secretarul general al ONU, António Guterres, și i-a interzis accesul pe teritoriul statului evreu.

Un anunț în acest sens a fost făcut, miercuri, pe rețelele sociale de ministrul de Externe al Israelului, Israel Katz.

"Astăzi, l-am declarat pe secretarul general al ONU, António Guterres, persona non grata în Israel și i-am interzis să intre în țară. Cine nu poate condamna fără echivoc atacul odios al Iranului asupra Israelului, așa cum au făcut aproape toate țările din lume, nu merită să pună piciorul pe pământ israelian.

Acesta este un secretar general care încă nu a denunțat masacrul și atrocitățile sexuale comise de ucigașii Hamas la 7 octombrie și nici nu a depus eforturi pentru a-i declara drept grupare teroristă.

Un secretar general care sprijină teroriștii, violatorii și criminalii din Hamas, Hezbollah, Houthis și acum și Iranul - nava-amiral a terorii globale - va fi amintit drept o pată pe istoria ONU.

Israelul va continua să își apere cetățenii și să își susțină demnitatea națională, cu sau fără António Guterres", a precizat Israel Katz.

Rebelii houthi din Yemen spun că au tras cu rachete iraniene asupra Israelului

Upadate 13:10 Rebelii houthi din Yemen susțin că au lansat, miercuri, rachete "Quds 5" către ținte militare din Israel.

Quds este o familie de rachete dezvoltate de Iran pentru lovirea țintelor terestre.

Rebelii yemeniți afirmă că au tras trei astfel de rachete către posturi ale armatei statului evreu, însă Times of Israel menționează că nu există, momentan, niciun anunț din partea IDF cu privire la vreun tir cu rachete din Yemen.

Yahya Saree, purtătorul de cuvânt militar al rebelilor houthi, a acuzat sprijinul continuu acordat Israelului de către Statele Unite și Regatul Unit.

„Nu vom ezita să ne extindem operațiunile militare împotriva inamicului israelian și a celor care se află în spatele acestuia, până când agresiunile din Gaza și din Liban se vor încheia”, a spus acest oficial.

Focuri de armă la ambasada Israelului din Stockholm

Update 12:55 Ambasada Israelului din Suedia a fost vizată, marţi seara, de focuri de armă care nu au provocat victime, relatează Agerpres, citând presa internațională.

O detonație a fost semnalată în jurul orei locale 18:00 pe o stradă din apropierea ambasadei, situată în centrul capitalei suedeze.

Potrivit autorităților, au fost observate puncte de impact pe imobilul reprezentanței diplomatice.

"Constatările la fața locului indică împuşcături la ambasada Israelului. O anchetă este în desfășurate", a declarat Rebecca Landberg, ofiţer de presă în cadrul poliţiei din Stockholm.

În cursul nopții de marți spre miercuri, au avut loc două explozii în apropierea ambasadei Israelului din Danemarca, situată într-o suburbie a capitalei Copenhaga.

Aceste incidente au loc într-un context de tensiuni extreme în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat, marţi seară, aproape 200 de rachete spre Israel, iar autorităţile de la Ierusalim au promis că Teheranul va plăti preţul acestui atac.

Parlamentarii de la Teheran scandează "Moarte Americii" după atacul asupra Israelului

Update 12:40 După atacul Iranului asupra Israelului, politicienii din Parlamentul de la Teheran au scandat „Moarte Americii”.

Ridicați în picioare și ținând pumnii strânși în aer, ei au citat, de asemenea, versete din Coran, relatează Sky News.

SUA și Iranul sunt dușmani de lungă durată și nu mai au relații diplomatice de la atacul din 1979 asupra ambasadei americane de la Teheran.

Statele Unite sunt, de asemenea, cel mai puternic aliat al Israelului și au ajutat această țară să se apere împotriva atacului iranian de marți, lansând aproximativ o duzină de interceptoare împotriva barajului de rachete balistice.

Israelul a ordonat noi evacuări în zeci de localități din sudul Libanului

Update 12:05 Armata israeliană a avertizat, miercuri, populația din 24 de sate din sudul Libanului să evacueze zona imediat.

Anunțul vine după ce oficialii militari din statul evreu au spus că trimit trupe suplimentare peste graniță pentru a întări operațiunea terestră.

„Evacuați imediat casele. V se interzice să vă îndreptați spre sud. Orice mișcare spre sud vă poate pune în pericol. Vă vom anunța când este sigur să vă întoarceți la locuințele voaste”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, Avichay Adraee.

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى المحددة في جنوب لبنان: قوموا باخلاء بيوتكم فوراً. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً. أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر.

سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم. pic.twitter.com/bWFuF2aWgR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024

Armata israeliană a precizat că forțele sale au intrat în Liban în noaptea de luni spre marți într-o incursiune terestră „limitată”.

În cursul zilei de marți, oficialii israelieni au cerut evacuarea locuitorilor din alte aproximativ 30 de sate din zonă.

Gruparea Hezbollah a lansat, miecuri, 100 de rachete spre Israel

Update 11:15 Aproximativ 100 de rachete au fost lansate din Liban către nordul Israelului, miercuri dimineață, potrivit IDF.

În ultimul baraj, aproximativ 10 rachete au fost lansate spre Galileea de Vest și zona golfului Haifa.

Nu există informații privind răniți în ultimul atac.

Iranul susține că nu a avertizat Statele Unite înainte de atacul de marți

Update 10:40 Presa internațională a relatat că regimul de la Teheran a informat actorii internaționali înainte de atacul de marți asupra Israelului.

Miercuri, ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a venit cu precizări în acest sens.

Araqchi afirmă că Teheranul nu a comunicat cu SUA înainte de lansarea celor aproape 200 de rachete. El a avertizat Washingtonul să nu intervină între părți, în condițiile în care SUA au interceptat mai multe dintre proiectilele trimise de regimul iranian asupra statului evreu.

„Înainte de atac, nu a existat niciun schimb de mesaje”, a declarat Araqchi la televiziunea de stat iraniană, adăugând că țara sa a comunicat cu SUA după atac.

„Am avertizat forțele americane să se retragă din această chestiune și să nu intervină”, a subliniat ministrul, menționând că mesajul a fost transmis prin ambasada Elveției la Teheran.

Ministru iranian: Atacul s-a încheiat, cu excepția cazului în care Israelul răspunde militar

Update 10:10 Ministrul de Externe iranian, Abbas Araqchi, a anunțat pe rețeaua X că operațiunea anti-israeliană cu rachete balistice s-a încheiat marți, cu excepția cazului în care statul evreu răspunde militar la acest atac.

Potrivit acestui oficial, republica islamică și-a exercitat "dreptul la autoapărare".

Presa internațională citează grupările afiliate Iranului care susțin că, în cazul unei replici militare a statului evreu, nu doar acesta riscă să fie bombardat din nou, ci și anumite ținte americane din regiune, precum bazele din Irak.

Israelul trimite mai multe trupe în Liban

Update 10:00 Israelul a confirmat, marți, o intervenție terestră în sudul Libanului iar detaliile din primele ore ale operațiuni au fost puține.

Însă într-o actualizare recentă, Forțele de Apărare ale Israelului, IDF, transmit că „forțe suplimentare” se alătură „raidurilor limitate, localizate asupra țintelor Hezbollah din sudul Libanului”.

Noile forțe care se alătură operațiunii terestre provin din Divizia a 36-a și din alte unități, potrivit IDF.

Gruparea Hezbollah a comunicat, la rândul său, că a respins, miercuri dimineață, un atac al infanteriei israeliene într-un sat din sudul Libanului.

Armata israeliană nu a comentat imediat această informație.

Iranul avertizează că este pregătit să reia atacul asupra Israelului

Update 09:25 Un înalt comandant militar iranian afirmă că armata republicii islamice este pregătită să lanseze un nou atac cu rachete asupra Israelului, mai intens decât cel de marți seară.

Ggeneralul Mohammad Bagheri, șeful Statului Major interarme, a spus că țara sa va lovi infrastructura israeliană dacă statul evreu va replica atacului de la Teheran.

„Dacă regimul sionist, care a înnebunit, nu este stăpânit de America și Europa și intenționează să continue astfel de crime sau să facă ceva împotriva suveranității sau integrității noastre teritoriale, operațiunea de marți seară va fi repetată cu o intensitate mult mai mare și vom lovi toată infrastructura lor”, a susținut acest militar de rang înalt.

Generalul Bagheri a mai spus că Iranul nu a vizat civili israelieni în operațiunea de marți, în ciuda faptului că acest lucru este „perfect posibil”.

Hezbollah spune că s-a luptat cu infanteria israeliană în sudul Libanului

Update 09:19 Gruparea pro-iraniană Hezbollah susține că s-a confruntat forțele israeliene în localitatea Odaisseh din sudul Libanului, miercuri dimineață, și că le-ar fi forțat să se retragă.

„O forță de infanterie inamică israeliană a încercat să se infiltreze în satul Odaisseh, iar combatanții Hezbollah s-au luptat cu ei”, afirmă organizația, adăugându că a vizat, într-o acțiune separată, mai multe ținte peste graniță cu rachete și artilerie.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea IDF.

Marți, înaintea atacului masiv lansat de Iran cu rachete balistice, armata israeliană a dezvăluit că a efectuat în ultimele luni zeci de raiduri transfrontaliere vizând Hezbollah și a precizat că nu a avut nicio înfruntare directă cu agenții grupării militante.

Israelul ar putea ataca instalațiile petroliere și sistemul antiaerian din Iran

Update 09:10 Israelul plănuiește un răspuns semnificativ la atacul iranian cu rachete de noaptea trecută, deși detaliile și calendarul nu au fost încă stabilite, relatează Times of Israel.

Potrivit site-ului de știri Axios, care citează oficiali israelieni la adăpostul anonimatului, instalațiile petroliere iraniene, dar și sistemul de apărare antiaeriană al republicii islamice reprezintă ținte probabile.

Ar intra în calcul, conform Axios, și asasinarea țintită a unor personaje importante în ecuația de putere de la Teheran.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți noaptea, după atac, că „Iranul a făcut o mare greșeală și va plăti pentru aceasta”, în timp ce președintele american Joe Biden a spus că SUA colaborează cu statul evreu în legătură cu răspunsul acestuia la agresiunea iraniană.

Explozii în apropierea ambasadei Israelului din Copenhaga

UPDATE 8.55 Poliția daneză a transmis că investighează două explozii în apropierea ambasadei Israelului din Copenhaga, scrie CNN.

„Nimeni nu a fost rănit. Facem primele verificări la fața locului”, a comunicat poliția din Copenhaga într-o postare pe rețeaua socială X. „Este investigată o posibilă legătură cu ambasada Israelului, aflată în zonă”.

UPDATE 8.30 Armata israeliană a avertizat locuitorii din sudul Libanului „să nu călătorească cu mașina la sud de râul Litani”, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Israelul, scrie CNN.

„În sudul Libanului au loc lupte grele”, Hezbollah folosește „civilii ca scuturi umane”, a comunicat armata.

Avertismentul este în vigoare „până la o nouă notificare”, a adăugat comunicatul IDF.

Cel mai mare spital din nordul Israelului confirmă „un incident” în zonă

UPDATE 8.25. Un purtător de cuvânt al Spitalului Rambam din Israel a declarat pentru CNN că a avut loc un „incident” în partea de nord a țării, dar nu a făcut alte comentarii cu privire la numărul de persoane internate.

CNN a contactat spitalul după ce Hezbollah a transmis că a atacat cu succes poziții militare din nordul Israelului.

Spitalul Rambam este principala unitate medicală din nordul Israelului și o locație-cheie pentru tratamentul soldaților răniți.

Iranul confirmă că a lansat 200 de rachete împotriva Israelului

UPDATE miercuri, ora 8.00 Iranul a lansat 200 de rachete împotriva Israelului în atacul său de marţi seară, a anunţat televiziunea de stat iraniană. La rândul său, armata israeliană afirmase anterior că Iranul a tras în jur de 180 de rachete în direcţia teritoriului său şi că majoritatea au fost interceptate.

La Washington, Departamentul american al Apărării a estimat că Iranul a lansat marţi de două ori mai multe rachete asupra Israelului decât în cursul precedentului său atac din aprilie.

Potrivit primelor informaţii de care dispune Pentagonul, "Israelul a fost în măsură să intercepteze majoritatea rachetelor" care au pătruns pe teritoriul său, a adăugat el, menţionând că navele americane au tras în jur de zece rachete interceptoare în sprijinul Israelului. "Au fost pagube minime la sol", a adăugat generalul.

Pe 13 aprilie, ca ripostă la un atac sângeros imputat Israelului asupra consulatului iranian la Damasc, Iranul a tras asupra Israelului circa 350 de drone explozive şi rachete, primul atac direct de acest gen, în care a fost rănită o persoană din comunitatea beduină

Majoritatea rachetelor au fost interceptate de Israel cu ajutorul unor ţări străine, în special Statele Unite.

Iranul a anunţat că a efectuat atacul de marţi ca răspuns la asasinarea liderilor Hamas, Ismail Haniyeh, şi Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Israelul a bombardat cu aviația în sudul Beirutului după atacul iranian

Update 02:00 Armata israeliană a anunţat în cursul nopţii de marţi spre miercuri că este pe punctul de a lovi ţinte ale Hezbollah în capitala Libanului, notează AFP.

"Armata israeliană efectuează lovituri împotriva unor ţinte teroriste ale Hezbollah la Beirut", se arată într-un comunicat militar publicat miercuri dimineață, la ora 01.40.

La Beirut, o sursă de securitate libaneză a confirmat o lovitură israeliană asupra suburbiilor sudice, cunoscute drept bastion al mişcării pro-iraniene.

Înainte de raidul aerian, Israelul le-a cerut locuitorilor să evacueze împrejurimile a două clădiri.

Biden discută cu Israelul răspunsul acestuia la atacul Iranului

Update 00:20 Președintele SUA, Joe Biden, a afirmat că poartă discuții cu privire la modul în care ar dori ca Israelul să răspundă la atacul cu rachete balistice iraniene.

„La comanda mea, armata Statelor Unite a sprijinit activ apărarea Israelului. Încă evaluăm impactul, dar, pe baza a ceea ce știm, atacul pare să fi fost unul ineficient, eșuat”, a afirmat Biden, marți seară.

„Aceasta este o dovadă a capacității militare israeliene și, de asemenea, o dovadă a planificării intensive între Statele Unite și Israel, pentru a anticipa și a respinge un atac nerușinat”, a adăugat președintele SUA.

„Să nu faceți nicio greșeală, Statele Unite sprijină pe deplin Israelul”, a avertizat el, repetând de trei ori expresia „pe deplin”.

Școală din centrul Israelului, avariată de atacul iranian

Update 00:10 O rachetă din valul masiv cu care Iranul a atacat Israelul a lovit o școală din Gedera, în centrul țării.

Fotografiile și videoclipurile de la fața locului arată pagube grave la structura imobilului. Pe de altă parte, nimeni nu a fost rănit în acest incidet, notează Times of Israel

Generalul-maior Rafi Milo, șeful Comandamentului Frontului Intern, a efectuat o vizită locul impactului, alături de salvatorii locali.

One of Iran’s ballistic missiles hit a school in Israel, causing damage to the building and the adjacent playground. pic.twitter.com/lK9cq01s7b — Marina Medvin ?? (@MarinaMedvin) October 1, 2024

Netanyahu: „Iranul a făcut o mare greșeală”

Update 00:00 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis represalii împotriva Iranului pentru atacul cu rachete lansat marți asupra Israelului.

„Iranul a făcut o mare greșeală în această seară și va plăti pentru asta”, a declarat Netanyahu.

Premierul israelian a mai afirmat că atacul cu rachete a fost un eșec și că Iranul va învăța curând o lecție dureroasă, la fel cum au învățat inamicii săi din Gaza, Liban și alte locuri.

„Oricine ne atacă, îi atacăm și noi”, a adăugat el.

Gărzile Revoluționare din Iran: "90% dintre rachete și-au atins țintele cu succes." Israelul a confirmat doi răniți în Tel Aviv și un mort în Cisiordania

Update 23:50 Gărzile Revoluției islamice din Iran, IRGC, afirmă că 90% dintre rachetele lansate împotriva Israelului, marți seară, și-au atins țintele cu succes.

O declarație în acest sens, difuzată de televiziunea de stat din Iran, susține că atacul a vizat baze aeriene și radare, precum și aparatul de securitate israelian care a planificat uciderea unor lideri ai grupărilor Hamas și Hezbollah.

Declarația mai spune că Iranul "are dreptul să se apere, în conformitate cu reglementările internaționale".

Postul de televiziune iranian a prezentat, în context, imagini cu rachete lansate pe întuneric din locații neidentificate.

Raportat la amploarea operațiunii în care aproape 200 de rachete au fost lansate din Iran, efectul resimțit de statul evreu a fost neglijabil.

Două persoane au fost rănite ușor de schije în Tel Aviv iar un palestinian a fost ucis de șrapnel în Cisiordania, lângă Ierihon.

O serie de locuri de impact au fost identificate în Israel, imagini cu fragmente de rachete fiind distribuite pe rețelele sociale.

Locurile exacte ale acestor impacturi și pagubele asociate nu pot fi publicate, armata israeliană cenzurând astfel de informații, pentru a nu fi folosite de inamic.

UE cere încetarea imediată a focului în Orientul Mijlociu

Update 23:40 Uniunea Europeană condamnă „în termenii cei mai fermi” atacul iranian cu rachete balistice asupra Israelului și face apel la o încetare imediată a focului în Orientul Mijlociu.

„Ciclul periculos de atacuri și represalii riscă să scape de sub control. Este necesară o încetare imediată a focului în întreaga regiune”, a scris șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, pe rețeaua X.

Un muncitor palestinian din Fâșia Gaza a fost ucis, marți seara, în urma căderii de „rachete și șrapnel” la Ierihon, în estul Cisiordaniei ocupate.

Apărarea civilă palestiniană a raportat un deces în Ierihon și pagube materiale cauzate de căderea de resturi de rachete și șrapnel.

Radioul armatei israeliene a transmis că bărbatul ucis în atacul cu rachete iraniene este Samih Asali, de 37 de ani, din Jabalia. Rămâne neclar când victima a ajuns din Gaza în Cisiordania.

Într-un incident conex în Iordania, două persoane au fost rănite în urma șrapnelului căzut în mai multe provincii ale regatului, ca urmare a interceptării racheterlor iraniene lansate asupra Israelului, după cum a declarat Ministerul de Interne al țării.

Anterior, Israelul a raportat că Iranul a lansat aproximativ 200 de rachete ca represalii pentru asasinarea liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, și a liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Teheranul spune că a folosit rachete hipersonice în atacul de marți asupra Israelului

Update 23:00 În atacul masiv de marți, armata iraniană ar fi folosit împotriva Israelului, pentru prima, dată rachete hipersonice Fatah, de producție proprie.

Informația provine de la agenția iraniană Tasnim, asociată cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Iranul a dezvăluit anul trecut existența rachetelor Fatah, susținând că acestea pot atinge viteză de 15 ori mai mare decât viteza sunetului.

Pe rețeaua X circulă imagini care prezintă, aparent, impactul unor astfel de arme în Israel.

These are our hypersonic systems, catch them if you can! pic.twitter.com/VrIZsNcW25 — Iran Military (@IRIran_Military) October 1, 2024

Apărarea antiaeriană israeliană, ajutată de SUA, a interceptat în mare parte rachetele iraniene, înainte ca acestea să producă pagube semnificative sau să rănească pe cineva la sol.

În plus, israelienii au urmat instrucțiunile oficialilor militari și s-au refugiat în adăposturi în timpul atacului, care a început în jurul orei locale 19:30 (aceeași oră în România) și a durat circa 60 de minute.

Cum funcționează sistemul de apărare antiaeriană "în straturi" al Israelului

Update 22:30 Israelul are un sistem elaborat de apărare antiaeriană, care a fost pus, din nou, la încercare marți seară în timpul atacului iranian.

Diferite elemente ale acestui sistem „stratificat” sunt folosite pentru a face față unor amenințări specifice.

Iron Dome este cel mai cunoscut, fiind conceput pentru a intercepta rachete cu rază scurtă de acțiune, de tipul celor lansate de Hamas și Hezbollah în ultimul an.

Când vine însă vorba de amenințări mai mari, Israelul are la dispoziție și alte instrumente.

"Praștia lui David" (David's Sling) este folosită pentru interceptarea rachetelor cu rază medie și lungă, inclusiv balistice și de croazieră.

Pentru rachetele balistice cu rază lungă de acțiune, a căror traiectorie iese în afara atmosferei terestre, Israelul dispune de interceptoarele Arrow 2 și Arrow 3.

Ambele au fost utilizate pentru a doborî rachete balistice lansate de rebelii houthi din Yemen.

Israelul a folosit toate elementele apărării sale antiaeriene în timpul atacului iranian din luna aprilie, iar David's Sling și Arrow 2 și 3 au jucat, de asemenea, un rol esențial în confruntarea din această seară cu rachetele iraniene.

Săptămâna trecută, Israelul a confirmat că SUA i-au promis un nou pachet masiv de asistență militară, inclusiv 5,2 miliarde de dolari pentru apărarea antiaeriană.

IDF anunță că Israelul continuă să lovească "puternic" în Orientul Mijlociu

Update 22:00 Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat, marți seară, că forțele aeriene israeliene „continuă să opereze la capacitate maximă, iar în această seară vor continua, de asemenea, să lovească puternic în Orientul Mijlociu, așa cum s-a întâmplat în ultimul an”.

Declarația lui Hagari a fost făcută după atacul Iranului în Israel, în care republica islamică a lansat 180 de rachete balistice asupra statului evreu.

„Sistemele de apărare aeriană israeliene și americane au funcționat eficient. A existat o cooperare strânsă în ceea ce privește detectarea și interceptarea”, a menționat acest oficial, cu referire la atacul iranian.

„Iranul a efectuat un act grav în această seară și împinge Orientul Mijlociu la escaladare. Vom acționa la locul și în momentul ales de noi, în conformitate cu indicațiile eșalonului politic. Evenimentul din această seară va avea consecințe”, a asigurat Daniel Hagari.

Armata iordaniană și-a plasat trupele în alertă maximă

Update 21:50 Armata iordaniană și-a plasat trupele în stare de alertă maximă, în urma atacului cu rachete al Iranului asupra Israelului

"Toate unitățile și formațiunile din Comandamentul general al forțelor armate au fost plasate în stare de alertă maximă, pentru a face față oricăror tentative care amenință securitatea și stabilitatea regatului", a comunicat armata iordaniană într-un comunicat.

Distrugătoarele americane din Mediterana au interceptat rachetele lansate de Iran

Update 21:45 Distrugătoare ale Marinei SUA, desfășurate în estul Mării Mediterane, au interceptat rachete balistice iraniene în timpul atcului de marți în Israel.

Informația provine de la un oficial american din domeniul apărării.

SUA are în prezent trei distrugătoare cu rachete ghidate care operează în estul Mediteranei: USS Arleigh Burke, USS Cole și USS Bulkeley.

Armata israeliană spune că a interceptat o mare parte din cele 180 de rachete lansate de Iran

Update 21:35 IDF afirmă că a interceptat „un număr mare” dintre cele 180 de rachete balistice lansate de Iran asupra statului evreu, marți seară.

Apărarea aeriană a Israelului a fost „eficientă” iar SUA au participat, de asemenea, la apărarea aliatului lor în Orientul Mij