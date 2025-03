"Administrația Trump mi-a trimis din greșeală planurile de război". Cum a ajuns șeful The Atlantic în comunicarea secretă a Casei Albe

Oficiali ai Casei Albe au împărtășit cu jurnalistul The Atlantic, Jeffrey Goldberg, informații referitoare la atacurile SUA în Yemen. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump l-a inclus, aparent dintr-o eroare, pe redactorul-șef al publicației The Atlantic, Jeffrey Goldberg, într-o grup creat pe aplicația Signal în care se discuta despre operațiuni militare iminente împotriva țintelor rebelilor Houthi din Yemen, relatează CNN.

Conform sursei citate, timp de peste 24 de ore Goldberg a fost martor la planuri de război detaliate și la dezbateri strategice între funcționari de rang înalt, inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, consilierul pentru securitate națională, Michael Waltz, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Bombardamentele SUA asupra rebelilor pro-Iran din Yemen au început exact la momentul prevăzut în chatul Signal.

Avocați din domeniul securității naționale consultați de The Atlantic au indicat că operațiunea de coordonare a loviturilor militare prin intermediul aplicației Signal a încălcat, probabil, mai multe prevederi din legislația americană referitoare la spionaj.

Aplicația nu este aprobată de guvern pentru schimbul de informații clasificate. CNN mai arată că Mike Waltz a setat mesajele să dispară după un interval de una sau patru săptămâni, ceea ce ar putea încălca legile federale care impun păstrarea comunicărilor oficiale.

Confesiunea jurnalistului The Atlantic: "Am știut cu două ore înainte de atacul SUA în Yemen"

"Lumea a aflat cu puțin timp înainte de ora 2 p.m., ora Europei de Est, pe 15 martie, că Statele Unite bombardează ținte Houthi în Yemen.

Eu, însă, știam că atacul urmează să aibă loc cu două ore înainte ca primele bombe să cadă. Motivul pentru care am știut acest lucru este că Pete Hegseth, secretarul Apărării, mi-a trimis prin SMS planul de război la ora 11:44 a.m.

Planul includea informații precise cu privire la arme, ținte și sincronizare.

Acest lucru va necesita unele explicații.

Din punct de vedere tehnic, povestea începe la scurt timp după invazia Hamas din sudul Israelului, în octombrie 2023.

Gruparea rebelilor Houthi - o organizație teroristă susținută de Iran, al cărei motto este 'Allah este mare, moarte Americii, moarte Israelului, blestem asupra evreilor, victorie Islamului' - a lansat imediat atacuri asupra Israelului și asupra transportului maritim internațional, provocând haos în comerțul mondial. Pe parcursul anului 2024, administrația Biden a fost ineficientă în contracararea acestor atacuri houthi, în timp ce actuala administrație Trump a promis un răspuns mai dur.

Aici intervenim Pete Hegseth și cu mine.

Marți, 11 martie, am primit o cerere de conectare pe Signal de la un utilizator identificat ca Michael Waltz. Signal este un serviciu de mesagerie criptată cu sursă deschisă (codul aplicației este disponibil în domeniul public, n.r.). Este popular printre jurnaliști și alte persoane care doresc mai multă confidențialitate decât pot oferi alte servicii de mesagerie text.

Am presupus că acel 'Michael Waltz' din cerere era consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.

Cu toate acestea, nu am presupus că solicitarea provenea direct de la adevăratul Michael Waltz.

L-am întâlnit (pe Waltz) în trecut. Deși nu mi s-a părut extrem de straniu că ar încerca să mă contacteze, am considerat, totuși, gestul destul neobișnuit, având în vedere relația problematică a Administrației Trump cu jurnaliștii și fixația periodică a lui Trump asupra mea, în special.

Mi-a trecut imediat prin minte că cineva ar putea pretinde că e Waltz pentru a mă prinde cumva în capcană. Nu este deloc neobișnuit în zilele noastre ca actori malițioși să încerce să determine jurnaliștii să împărtășească informații care ar putea fi folosite împotriva lor.

Am acceptat cererea de conectare, sperând că era consilierul pe probleme de securitate națională și că dorea să discutăm despre Ucraina, Iran sau orice altă problemă importantă.

Confesiunea jurnalistului The Atlantic: "Am fost inclus în grupul referitor la rebeli Houthi"

Două zile mai târziu - joi - la ora 16:28, am primit o notificare că voi fi inclus într-un grup de chat Signal. Acesta se numea 'Grupul mic Houthi PC'.

Un mesaj către grup de la 'Michael Waltz' suna după cum urmează: '(Către) echipă - stabilirea unui comitet de directori pentru coordonarea legată de Houthi, în special pentru următoarele 72 de ore. Adjunctul meu, Alex Wong, pregătește o echipă <> la nivel de adjuncți/șefi de cabinet ai agențiilor, ca urmare a întâlnirii din această dimineață (...), pentru elementele de acțiune și o va trimite mai târziu în această seară'.

Mesajul continua astfel: 'Vă rugăm să ne furnizați cel mai bun om (...) din echipa dvs. pentru a ne coordona în următoarele două zile și în weekend. Mulțumesc.'

Termenul de comitet (grup) de directori se referă, în general, la un grup format din cei mai înalți funcționari din domeniul securității naționale, inclusiv secretarii Apărării, de stat și ai Trezoreriei, precum și directorul CIA. Ar trebui să fie de la sine înțeles - dar o voi spune oricum - că nu am fost niciodată invitat la o reuniune a comitetului de directori de la Casa Albă și că, în numeroșii mei ani în care am relatat despre chestiuni de securitate națională, nu am auzit niciodată ca o astfel de reuniune să fie convocată prin intermediul unei aplicații comerciale de mesagerie.

Confesiunea jurnalistului The Atlantic: "Am asistat la formarea grupului de responsabili care discutau loviturile împotriva rebelilor Houthi"

Un minut mai târziu, o persoană identificată drept 'MAR' - secretarul de stat Marco Antonio Rubio - a scris 'Mike Needham for State / Mike Needham din partea Departamentului de Stat', desemnându-l, aparent, pe actualul consilier al Departamentului de Stat drept reprezentantul lui Rubio. Tot atunci, un utilizator Signal identificat drept 'JD Vance' a scris: 'Andy Baker din partea Vicepreședintelui'. La un minut după aceea, 'TG' (probabil Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor naționale de informații, sau cineva care se dă drept ea) a scris: 'Joe Kent pentru DNI/Departamentul Național de Informații'. Nouă minute mai târziu, 'Scott B' - aparent, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, sau cineva care îi folosește identitatea, a scris: 'Dan Katz din partea Trezoreriei'. La 4:53 p.m., un utilizator pe nume 'Pete Hegseth' a scris: 'Dan Caldwell pentru Departamentul Apărării' (...) 'John Ratcliffe' (șeful CIA, n.r.) a scris la ora 17:24 numele unui oficial al agenției de informații pentru a fi inclus în grup. Nu voi publica acest nume, deoarece persoana respectivă este un ofițer de informații activ.

Aparent, directorii din comitet s-au reunit. În total, 18 persoane au fost listate ca membri ai acestui grup, inclusiv diverși oficiali ai Consiliului Național de Securitate, Steve Witkoff, negociatorul președintelui Trump pentru Orientul Mijlociu și Ucraina, Susie Wiles, șefa de personal a Casei Albe, și o persoană identificată doar ca 'SM', pe care am identificat-o drept Stephen Miller. Am apărut pe propriul meu ecran doar ca 'JG' (Jeffrey Goldberg, n.r.).

(...)

În dimineața următoare, sâmbătă, 15 martie, această poveste a devenit cu adevărat bizară.

Confesiunea jurnalistului The Atlantic: "Membrii grupului au primit planurile loviturilor anti-Houthi. După atac, s-au felicitat"

La ora 11:44 a.m., contul etichetat'Pete Hegseth' a postat în Signal o 'actualizare a echipei'. Nu voi cita din această actualizare sau din alte texte ulterioare. Informațiile conținute, odată citite de un adversar al Statelor Unite, ar fi putut fi utilizate pentru a afecta personalul militar și de informații american, în special în Orientul Mijlociu extins, aflat în zona de responsabilitate a Comandamentului Central.

Ceea ce voi spune, pentru a ilustra imprudența șocantă a acestei conversații prin aplicația Signal, este că postarea lui Hegseth conținea detalii operaționale privind viitoarele atacuri asupra Yemenului, inclusiv informații despre ținte, armele pe care SUA le-ar fi desfășurat și desfășurarea atacurilor.

Singura persoană care a răspuns la actualizarea de la Hegseth a fost persoana identificată drept vicepreședinte.

'Voi spune o rugăciune pentru victorie', a scris JD Vance. (Alți doi utilizatori au adăugat ulterior emoji de rugăciune).

Potrivit textului postat de Hegseth, primele detonări din Yemen urmau a fi resimțite peste două ore, la ora 13:45, ora Europei de Est. Așa că am așteptat în mașina mea, în parcarea unui supermarket. Dacă această discuție prin Signal era autentică, țintele houthi aveau să fie bombardate în curând. La aproximativ 1:55, am verificat pe X și am căutat Yemen. Se auzeau explozii în Sanaa, capitala Yemenului.

M-am întors la canalul Signal. La 1:48, 'Michael Waltz' a furnizat grupului o actualizare. Din nou, nu voi cita din acest text, cu excepția faptului că el a descris operațiunea ca fiind o 'treabă uimitoare'.

Câteva minute mai târziu, 'John Ratcliffe' a scris: 'Un început bun'. Nu după mult timp, Waltz a răspuns cu trei emoji: un pumn, un steag american și o pictogramă cu foc. Alții s-au alăturat în curând, inclusiv 'MAR'/ Marco Rubio, care a scris: 'Bună treabă Pete și echipa ta!!!', și „Susie Wiles”, care a postat 'Felicitări tuturor - mai ales celor din teatru(teatrul de operațiuni, n.r.) și CENTCOM! Cu adevărat grozav. Dumnezeu să vă binecuvânteze'.

'Steve Witkoff' a răspuns cu cinci emoji: două mâini care se roagă, un biceps flexat și două steaguri americane. 'TG' a reacționat cu 'Bună treabă și efecte excelente!'

Discuția de după atac a inclus evaluări ale pagubelor produse, inclusiv moartea probabilă a unei anumite persoane. Ministerul yemenit al Sănătății, condus de houthi, a raportat că cel puțin 53 de persoane au fost ucise în lovituri, număr care nu a fost verificat independent", spune confesiuna lui Jeffrey Goldberg în publicația The Atlantic.

Administrația Trump: "Mesajele primite de Jeffrey Goldberg par autentice. Vom verifica felul cum a fost adăugat la grup"

Într-o primă reacție la această situație, Administrația Trump a comunicat că mesajele Signal trimise jurnalistului Jeffrey Goldberg într-un grup de chat privind atacurile efectuate de SUA în Yemen par a fi autentice.

"Acesta pare a fi o înlănțuire de mesaje autentice. Analizăm modul în care a fost făcută o adăugire neconformă (jurnalistul de la The Atlantic, n.r.) în acest lanț

Comunicarea reprezintă o demonstrație a coordonării politice profunde și atente între oficiali de rang înalt.

Succesul continuu al operațiunii (anti) Houthi demonstrează că nu au existat amenințări la adresa trupelor sau a securității naționale", a declarat Brian Hughes, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă pentru CNN.