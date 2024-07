„Al 3-lea război mondial începe cu un război cibernetic”. Cum se răspândesc teoriile conspirației după cea mai mare pană IT din istorie

Sigla Microsoft. Sursă foto: hepta / DPA Images / Michael Kappeler

Un al treilea război mondial iminent? Un atac cibernetic major lansat de elitele globale?

- teoriile conspiraţiei se răspândesc pe internet după ce o pană informatică fără precedent la sistemul Microsoft a provocat probleme la nivel global la numeroase companii, între care unele din sectoarele aerian, financiar, mass-media, precum şi în alte industrii, scrie sâmbătă AFP, potrivit Agerpres.



O actualizare defectuoasă a sistemelor de operare Windows de la Microsoft a afectat întreaga planetă vineri, a lăsat la sol avioanele, a trimis muncitori în şomaj tehnic şi a perturbat pieţele financiare, potrivit France Presse.



Grupul american de securitate cibernetică CrowdStrike, al cărui software a fost la originea întreruperii, a exclus ideea unui atac cibernetic sau a unei probleme de securitate informatică.



Dar asta nu a împiedicat proliferarea teoriilor conspiraţiei pe reţelele de socializare, dintre care multe au eliminat măsurile de protecţie care împiedică răspândirea informaţiilor false. Ilustrare a faptului că, în zilele noastre, după un eveniment global urmează aproape sistematic haosul informaţional, notează AFP.



"Am citit undeva că al treilea război mondial va fi în principal un război cibernetic", a scris un utilizator pe platforma X.



Pentru unii, pana informatică nu a fost altceva decât un atac cibernetic lansat de Forumul Economic Mondial, o fundaţie care reuneşte oficiali, şefi de multinaţionale, bancheri, miliardari şi chiar intelectuali şi care se întâlneşte în fiecare an în luxoasa staţiune de schi elveţiană Davos.



Cei care împărtăşesc această teorie falsă se bazează pe un videoclip vechi, disponibil pe site-ul Forumului, care avertizează asupra posibilităţii unui "atac cibernetic care prezintă caracteristici similare cu cele ale coronavirusului".



Videoclipul avertizează că singura modalitate de a opri atacul cibernetic ar fi deconectarea milioanelor de dispozitive vulnerabile de la reţele.



Forumul Economic Mondial a fost multă vreme ţinta teoreticienilor conspiraţiei, convinşi de existenţa unei caste a elitelor cu obiective obscure care lucrează în scopuri private sub pretextul rezolvării problemelor lumii.



"Proliferarea teoriilor conspiraţiei în urma unor evenimente globale majore precum această pană este o dovadă tristă a naturii volatile a ecosistemului informaţional", a declarat pentru AFP Rafi Mendelsohn, vicepreşedinte al companiei Cyabra, specializată în lupta împotriva dezinformării.



"Ceea ce este unic la acest tip de evenimente este modul în care reţelele sociale, forumurile şi aplicaţiile de mesagerie facilitează diseminarea rapidă a postărilor, permiţând teoriilor să câştige rapid teren şi să ajungă la o audienţă globală".



Fără garanţii şi fără o moderare eficientă, reţelele sunt pur şi simplu copleşite de aceste teorii şi confuzia domneşte în acest torent de dezinformare.



"Acest lucru ridică problema mai largă a combaterii ştirilor false şi a dezinformării", apreciază Michael Mosser, directorul unui centru de cercetare privind dezinformarea de la Universitatea Texas din Austin.



Mosser adaugă că "nivelul de încredere în sursele fiabile a scăzut atât de mult încât oamenii sunt mai predispuşi să creadă în teoriile conspiraţiei care 'par a fi adevărate' decât în informaţiile faptice".



Pana informatică a fost cauzată de o eroare într-o actualizare a unui program de securitate pentru sistemele de operare Windows. Fondatorul CrowdStrike, George Kurtz, a încercat să-i liniştească pe utilizatori afirmând că bug-ul este "în curs de corectare", dar asta nu i-a împiedicat pe utilizatorii de internet să speculeze.



"Este dificil să combaţi această dezinformare cu explicaţii faptice, deoarece problema este foarte tehnică", spune Mosser.



Să explici că problema provine de la un fişier de sistem configurat greşit şi că o remediere este în curs de desfăşurare poate fi o bună abordare, dar care nu este crezută de cei predispuşi să vadă motive rău intenţionate în spatele erorilor, a adăugat el.