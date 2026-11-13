Al doilea atentat în stil mafiot la Moscova, în 24 de ore. O mașină a sărit în aer, bomba era sub scaunul șoferului. Cine a fost vizat

2 minute de citit Publicat la 13:12 13 Noi 2026 Modificat la 13:16 13 Noi 2026

O mașină Toyota Fortuner a explodat vineri în sudul Moscovei. Potrivit presei ruse, în explozie a fost grav rănit Serghei Zavorotnî. FOTO: Profimedia Images

O mașină Toyota Fortuner a explodat vineri în sudul Moscovei. Potrivit presei ruse, în explozie a fost grav rănit Serghei Zavorotnîi, scriitor rus care a lucrat pentru fostul premier ucrainean Mîkola Azarov, scrie Kyiv Post.

Presa rusă l-a identificat pe șofer drept Serghei Zavorotnîi, scriitor rus și fost angajat al Dumei de Stat. Identitatea și starea sa de sănătate nu au putut fi confirmate imediat din surse independente.

? A car exploded while driving in Moscow The explosion occurred on Kirovogradskaya Street in the Chertanovo district. According to eyewitnesses, the driver was injured. Unconfirmed reports suggest the car belongs to journalist and commentator Sergey Zavorotny, a former press secretary to Ukraine's ex-Prime Minister Mykola Azarov. One preliminary theory is that a gas cylinder exploded. The exact cause of the incident remains unknown. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Potrivit presei ruse, mașina Toyota Fortuner a explodat pe strada Kirovogradskaia, lângă un bloc de locuințe, la scurt timp după ce a ieșit dintr-o curte interioară.

Informațiile preliminare arată că un dispozitiv explozibil improvizat fusese plasat sub scaunul șoferului și a detonat la câteva minute după ce mașina a pornit. Suflul exploziei l-ar fi aruncat pe șofer pe carosabil.

Zavorotnîi a supraviețuit, dar a fost grav rănit. Potrivit publicației ruse Shot, el a suferit răni provocate de schije în piept și în spate, precum și leziuni grave la picioare, și a fost transportat la spital.

Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că a deschis un dosar penal în legătură cu explozia, însă comunicatul nu menționează identitatea șoferului.

Zavorotnîi a lucrat în parlamentul rus înainte de a deveni purtătorul de cuvânt al lui Azarov, care a fost premierul Ucrainei între 2010 și 2014. El este și coautorul unei cărți despre căderea fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici și despre pierderea influenței Rusiei în Ucraina.

Joi dimineață, un colonel al armatei ruse a fost ucis la Sankt Petersburg, după ce un dispozitiv explozibil a detonat sub mașina sa.

Bomba fusese atașată sub vehicul și a fost detonată de la distanță în momentul în care ofițerul ieșea din curtea blocului, în cartierul Slavianka.

Explozia a avut loc lângă un supermarket Lenta și o benzinărie Tatneft de pe șoseaua Kolpinskoe. Potrivit informațiilor din presă, ofițerul servea în Armata a 6-a de Aviație și Apărare Antiaeriană a Rusiei.

Un colonel din armata rusă a fost ucis joi de o bombă plasată în mașina sa, într-un district din Sankt Petersburg, în ziua în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat la Moscova cu Vladimir Putin, după trilaterala SUA-Rusia-Ucraina, încheiată la Abu Dhabi fără rezultate semnificative.

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat, miercuri, diplomația de la Moscova. Cauza morții nu a fost anunțată deocamdată. În comunicatul ministerului rus de externe se precizează că Darciev „a murit subit”.