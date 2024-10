Alegeri cruciale în Georgia. Rezultate incerte după ce Rusia a încercat să deturneze votul. Imagini cu fraude și bătăi

Liderul de facto al Georgiei, oligarhul pro-rus Bidzina Ivanișvili. Foto: Getty Images

Alegerile de sâmbătă s-au încheiat în Georgia, acolo unde votanții au avut de ales între calea europeană susținută de președinta Salome Zurabișvili și un model al autoritarismului rusesc promovat de partidul de guvernare Visul Georgian, care a promis să interzică partidele de opoziție dacă obține o majoritate constituțională. Ziua a fost extrem de tensionată în țara din Caucaz – pe rețelele sociale au apărut imagini în care oameni din secții de vot umplu urnele cu voturi, iar președinta a condamnat „incidentele profund tulburătoare de violență” de la mai multe secții de vot.

La aceste alegeri, confruntarea se duce între partidul de guvernământ Visul Georgian, patronat de oligarhul pro-rus Bidzina Ivanișvili, pe de-o parte, și mai multe partide opoziție – Mișcarea Națională Unită, Georgia Puternică, Coaliția pentru Schimbare și Pentru Georgia.

Toate cele patru partide de opoziție sunt semnatare ale Cartei Georgiene, un plan de acțiune al președintei pro-europene Salome Zurabișvili, care propune ca forțele de opoziție să se unească pentru a forma un guvern tehnocrat după alegeri, cu prioritatea de a dezgheța negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

Negocierile au fost înghețate de Comisia Europeană, ca urmare a adoptării de către puterea de la Tbilisi a unor legi similare cu cele promovate în Rusia – împotriva societății civile și împotriva minorităților sexuale – dar și a declarațiilor făcute de la vârful guvernului. Visul Georgian a promis să interzică partidele de opoziție dacă obține o majoritate constituțională la aceste alegeri.

Astfel, întreaga competiție electorală a devenit una între două perspective radical diferite – aderarea la UE, care vine cu consolidarea democrației și statului de drept, pe de-o parte și apropierea de Rusia agresoare, de cealaltă parte.

Partidele de opoziție acuză Visul Georgian că aruncă țara înapoi pe orbita Rusiei. Armata rusă a invadat, în trecut, Georgia, și a creat pe teritoriul ei mai multe cvasi-state, într-un stil similar cu cel folosit în Ucraina, în 2014.

Exit-poll-uri contradictorii

După închiderea votului, trei exit-poll-uri au fost făcute publice aproape imediat – cu rezultate contradictorii.

Un sondaj comandat de Edison Research a arătat că Visul Georgian a obținut 40,9%, în timp ce partidele de opoziție au reușit să obțină un scor însumat de 51,9%, suficient pentru o nouă majoritate.

Un alt sondaj, arătat la televiziunea pro-putere Imedi TV proclamă câștigător Visul Georgian cu 56,1%.

Al treilea sondaj arată un rezultat de blocaj – Visul Georgian la 42% și celelalte partide de opoziție la 48%.

Conform primul sondaj, clasamentul ar arăta în felul următor:

Visul Georgian – 40,9%

Mișcarea Națională Unită – 16,7%

Coaliția pentru Schimbare – 16,7%

Georgia Puternică – 10,3%

Pentru Georgia – 8,2%

Imagini cu fraude pe rețelele sociale

Pe lângă exit-poll-uri cu rezultate contradictorii, situația de la alegerile din Georgia e complicată și de imaginile revoltătoare de pe rețele sociale în care apar persoane din secțiile de vot care umplu urnele cu buletine de vot.

Supporters of the pro-Russian government in Georgia are stuffing ballot boxes at the polling station in Marneuli



They violently assault the person who filmed their cheating



Today’s parliamentary election will decide whether Georgia will move toward Russia or the West pic.twitter.com/Ugdh1tMWUu — Visegrád 24 (@visegrad24) October 26, 2024

Conform Nexta, unele voturi erau deja marcate cu votat pentru Visul Georgian, iar aplicarea unei a doua ștampile ar fi invalidat votul.

Local journalists document blatant election violations in Georgia



Some ballots were reportedly spoiled by pen marks left in the column for the Georgian Dream party.



Some ballots were reportedly spoiled by pen marks left in the column for the Georgian Dream party.

If voters select a different party on such ballots, their votes are considered invalid.

De asemenea, există informații că la unele secții au avut loc violențe – oameni ai partidului de guvernare ar fi luat cu asalt sediul central al partidului de opoziție UNM și i-ar fi atacat pe reprezentanții săi de acolo.

Agresorii ar fi venit acolo cu mașini pe care se aflau steaguri uriașe ale Georgiei. La o televiziune au fost difuzate inclusiv imagini cu violențele fizice – cei de la UNM au folosit spray-uri cu piper pentru a se lupta împotriva agresorilor.

Premierul pro-rus Irakli Kobakhidze a insistat, însă, că alegerile se desfășoară „într-un mediu pașnic”. El a dat vina pe opoziție și pe televiziunile pro-opoziție, întrebându-se „de ce s-ar afla reporterii în locuri în care vin agresori”.

Elections in Georgia today. Watch pro-Russian thugs assault an 18 year old female election watcher.



Elections in Georgia today. Watch pro-Russian thugs assault an 18 year old female election watcher.

Kobakhidze a mai spus și că Visul Georgian a obținut o „victorie categorică”, deși a recunoscut că încă nu poate să spună că s-a ajuns la o majoritate constituțională.

El a adăugat că alegerile sunt „între război și pace” și că „Georgia are un viitor european”.

Președinta Salome Zurabișvili a condamnat, de asemenea, „incidentele de violență profund tulburătoare la mai multe secții de votare din țară”.

Pretty insane scenes across Georgia today, with brawls instigated by supporters of Georgian Dream taking place in Tbilisi and other parts of the country. Election monitors have been beaten up, with at least one confirmed case of hospitalization

Într-o postare pe Twitter, ea a scris că „Georgia Europeană câștigă cu 52%, în ciuda încercărilor de a fura alegerile și fără voturile din diaspora”.