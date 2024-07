"Haideți acum la vot! Peste patru ani nu va mai fi nevoie să votați." Trump face promisiuni șocante la un eveniment electoral

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, la un miting electoral în statul Carolina de Nord, 24 iulie 2024. Sursă foto: Getty Images

Candidatul republican Donald Trump le-a spus participanților la un eveniment conservator că "nu vor mai trebui să voteze" dacă el câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, din SUA.

El le-a cerut celor prezenți "să salveze America" votând astfel încât să-i asigure victoria la un scor "prea mare pentru a putea fi trucat", notează presa de peste Ocean.

Trump a participat, vineri seară, la The Believers' Summit, un eveniment găzduit de grupul conservator Turning Point Action în West Palm Beach, statul Florida.

Trump: "Dacă ieșiți acum la vot, peste patru ani nu va mai fi nevoie să votați"

"Creștini, ieșiți la vot. Doar de data aceasta. Timp de patru ani, nu va mai fi nevoie să votați. Lucrurile vor fi rezolvate. Va fi bine. Nu va mai trebui să votați, dragii mei creștini", a îndemnat el.

El a continuat cu promisiunea că va face inutil procesul electoral.

"Îi iubesc pe creștini și sunt creștin eu însumi. Vă iubesc. Trebuie să ieșiți și să votați. Peste patru ani, nu va mai trebui să votați. Vom fixa lucrurile atât de bine, încât nu va mai trebui să votați", a spus Trump.

Transcrierea declarațiilor sale în presa americană nu lasă loc de dubiu: în doar câteva secunde, Donald Trump a trecut de la "Nu va mai trebui să votați în următorii patru ani" ("You won't have to do it anymore. Four more years") la "Peste patru ani, nu va mai fi nevoie să votați" ("In four years, you don't have to vote again").

Declarațiile au fost amplu comentate pe rețelele sociale.

Mulți au taxat discursul liderului republican drept un avertisment că acesta nu va părăsi mai părăsi funcția prezidențial dacă va câștiga alegerile și că va impune un regim autoritar.

"Democrația este în pericol. Acesta nu este un exercițiu", a postat Allison Gill, realizatoare a podcastului 'Jack', împreună cu o imagine care prezintă mesajul lui Trump pentru creștini.

Spre sfârșitul discursului său de o oră, Trump reluat acuzațiile nedovedite conform cărora democrații ar fi fraudat alegerile prezidențiale din 2020.

Trump a renunțat la bandajul de pe ureche înainte de a promite că nu va mai fi nevoie să se voteze în SUA

Publicul l-a ovaționat în picioare, scandând: „Luptă, luptă, luptă, luptă, luptă, luptă” și ridicând pumnii, așa cum a făcut însuși Trump, după ce un glonț i-a lovit urechea dreaptă urechea în timpul unei tentative de asasinat la mitingul din Butler, Pennsylvania, din 13 iulie.

Liderul republican a povestit că și-a îndepărtat ultimul bandaj de la ureche chiar înainte de a vorbi la evenimentul creștin.

Înainte momentul de vineri seara, Trump a purtat mai întâi un bandaj alb pe ureche. Ulterior, a optat pentru unul mai discret, de culoarea pielii.

CBS News precizează că a contactat campania lui Trump pentru o reacție în legătură cu declarațiile sale despre faptul că votul nu va mai fi necesar în SUA, dacă el este ales președinte.

Trump le-a vorbit creștinilor americani după ce s-a întâlnit cu Netanyahu

Trump a vorbit auditoriului creștin la doar câteva ore după întâlnirea cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, desfășurată la reședința de la Mar-a-Lago.

Organizatorii evenimentului susțin că aproximativ 3.500 de persoane au asistat la discursul fostului președinte.

Acesta a alocat o mare parte din discurs atacurilor la adresa vicepreședinte SUA, Kamala Harris, prezumtiva candidată democrată la președinție.