Hollywood este șocat după victoria lui Trump: „Casa Albă va fi împodobită de un adevărat idiot”/ „Vă urăsc rău pe toţi”

Donald Trump a câştigat statele cheie și și-a revendicat victoria în alegeri. Foto: Getty Images

Victoria prezidențială a lui Donald Trump a șocat Hollywood-ul. Actori, celebrități și personalități media au reacționat pe rețelele sociale cu un amestec de furie, confuzie și tristețe, notează The Hollywood Reporter.

Artștii, cineaștii, scriitori și regizorii de la Hollywood trăiau, miercuri dimineață, cu speranța unei răsturnări de situație în favoarea Kamalei Harris. Din nefericire, speranțele le-au fost spulberate după ce Donald Trump a câștigat Wisconsinul și cei 270 de electori i-au asigurat victoria la Casa Albă.

Fosta vedetă din „Married...With Children”, Christina Applegate, a declarat că victoria lui Trump a amenințat drepturile reproductive, care au fost deja afectate după ce Roe v. Wade (un proces din 1973 care a dus la celebra decizie a Curții Supreme privind dreptul la avort) a fost anulat în 2022. „De ce? Spuneți-mi motivele voastre de ce?????” Applegate a scris pe X. „Copilul meu plânge pentru că drepturile ei ca femeie pot fi luate. De ce? Și dacă nu sunteți de acord, vă rog să mă dați unfollow.”

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me. — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

Ea a continuat într-o postare separată: „Te rog dă-mi unfollow dacă ai votat împotriva drepturilor femeilor. Împotriva drepturilor persoanelor cu handicap. Da, asta. Dă-mi unfollow pentru că ceea ce ai făcut este ireal. Nu vreau urmăritori ca aceștia. Deci, da. S-a făcut. De asemenea, după ziua de azi voi închide acest cont de fan pe care îl am de atâția ani pentru că acest lucru este bolnav.”

Please unfollow me if you voted against female rights. Against disability rights. Yeah that. Unfollow me because what you did is unreal. Don’t want followers like this. So yeah. Done. Also after today I will be shutting down this fan account that I have had for so many years… — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

Wendell Pierce, una dintre vedetele serialului „The Wire”, precum și ale unui alt serial al lui David Simon, „Treme”, și-a împărtășit îngrijorarea cu privire la capacitatea lui Trump de a consolida supermajoritatea conservatoare a Curții Supreme după alegerea sa.

„Curtea Supremă va fi schimbată pentru o generație”, a scris el. „Nu voi mai vedea niciodată o curte moderată în viața mea. Alito și Thomas se vor retrage, iar Trump va numi partizani în vârstă de 40 de ani. Daunele pe care le va provoca instituțiilor noastre în următorii doi ani vor fi ireparabile.”

Elections have consequences. The Supreme Court will be changed for a generation. I’ll never see a moderate court again in my lifetime. Alito and Thomas will step down and Trump will appoint 40 year old partisans to the bench. The damage he is about to inflict on our institutions… — Wendell Pierce (@WendellPierce) November 6, 2024

Stephen King a avut o notă mai elegantă. „Există un semn pe care îl puteţi vedea în multe magazine care vând articole frumoase, dar fragile: Minunat de privit, Încântător de ţinut în mână, Dar odată ce îl spargi, atunci este vândut. Acelaşi lucru se poate spune şi despre democraţie”, a scris el pe social media.

There's a sign you can see in many shops that sell beautiful but fragile items: LOVELY TO LOOK AT, DELIGHTFUL TO HOLD, BUT ONCE YOU BREAK IT, THEN IT'S SOLD.

You can say the same about democracy. — Stephen King (@StephenKing) November 6, 2024

Unele reacţii au fost puternice, dar scurte - cum ar fi Cardi B care spune pe Instagram: „Vă urăsc rău pe toţi”.

Bette Midler, care a fost un critic vocal al lui Trump de-a lungul anilor, l-a citat pe jurnalistul şi eseistul H.L. Mencken. Ea a postat pe X: „Atunci când un candidat la o funcţie publică se confruntă cu alegătorii, el nu se confruntă cu oameni cu bun simţ; el se confruntă cu o mulţime de oameni al căror principal semn distinctiv este faptul că sunt cu totul incapabili să cântărească idei sau chiar să le înţeleagă, cu excepţia celor mai elementare - oameni a căror gândire se face în termeni de emoţie şi a căror emoţie dominantă este teama de ceea ce nu pot înţelege. Astfel confruntat, candidatul trebuie fie să latre cu haita, fie să se piardă... Toate şansele sunt spre omul care este, intrinsec, cel mai viclean şi mediocru - omul care poate dispersa cel mai bine ideea că mintea sa este un vid virtual... Preşedinţia tinde, an de an, să revină unor astfel de oameni. Pe măsură ce democraţia se perfecţionează, funcţia reprezintă, din ce în ce mai aproape sufletul interior al poporului. Ne îndreptăm spre un ideal nobil. Într-o zi măreaţă şi glorioasă, oamenii simpli din ţară îşi vor îndeplini în cele din urmă dorinţa sufletească, iar Casa Albă va fi împodobită de un adevărat idiot”.

“When a candidate for public office faces the voters he does not face men of sense; he faces a mob of men whose chief distinguishing mark is the fact that they are quite incapable of weighing ideas, or even of comprehending any save the most elemental — men whose whole thinking… — bettemidler (@BetteMidler) November 6, 2024

David Sirota, jurnalist şi fost consilier al lui Bernie Sanders, care a scris împreună cu McKay scenariul nominalizat la Oscar pentru „Don't Look Up”, a fost de obicei tranşant pe social media, postând pe X: „Aceasta este o noapte foarte proastă. Unii dintre noi au petrecut ani de zile avertizându-i pe democraţi să ia mai în serios politica clasei muncitoare şi să nu îi mai promoveze pe neoconservatori. Am făcut acest lucru în speranţa de a evita acest lucru şi totuşi am fost denigraţi ca trădători de către elitele democrate şi experţii liberali. Este o lecţie aici”.