Incendiu puternic în Paris, coloană de fum dens înaltă de 170 de metri. S-au prelevat probe ca să se vadă dacă sunt substanțe toxice

Un incendiu puternic a izbucnit luni seară într-un centru de sortare și prelucrare a deșeurilor din arondismentul 17 al Parisului. Fumul dens, cu o înălțime de 170 de metri s-a văzut în întreaga capitală franceză, potrivit BFM TV.

Incendiul a iscat îngrijorare în rândul parizienilor care s-au temut de posibile efecte asupra sănătății. Autoritățile au confirmat că nu au fost înregistrate victime, dar au emis recomandări clare pentru populație.

Breaking: A Reality Mapper captures footage as a massive fire erupts in Paris, France. Flames and thick smoke are seen from miles away as the blaze reportedly began at a waste collection center behind the Paris judicial court. #Paris #ParisFire pic.twitter.com/I30JRdoa9c