Atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei: Sirenele au sunat în toată țara. Pilotul unui avion F-16 a fost ucis

Rusia a atacat masiv Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică. Armata ucraineană susţine că rușii au lansat aproape 500 de drone şi 60 de rachete asupra mai multor zone, iar forţele ucrainene au distrus 211 drone şi 38 de rachete. Potrivit sursei citate, loviturile aeriene au vizat şase locaţii, transmite Kyiv Independent.

Sirenele de raid aerian au sunat în toata Ucraina pe timpul nopții, inclusiv în regiunile vestice, departe de liniile frontului.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, în seara zilei de 28 iunie, că Rusia a lansat trei bombardiere Tu-95 de la aerodromul militar Olenya din regiunea Murmansk. De asemenea, Forțele Aeriene au avertizat că mai multe grupuri de drone rusești se îndreptau către diverse regiuni. Armata ucraineană a declarat că în timpul atacului au fost utilizate aproximativ 500 de tipuri diferite de arme aeriene, inclusiv drone, rachete balistice și de croazieră.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a declarat că a trimis avioane de vânătoare și a activat unități de apărare aeriană la sol ca răspuns la atacurile aeriene rusești din vestul Ucrainei.

Au fost raportate explozii și atacuri în Nikolaiev, Kremenciuk, Zaporojie, regiunea Cerkasî, Ivano-Frankivsk și Liov. Potrivit autorităţilor locale, cel puţin şase persoane au fost rănite în atac, în regiunea centrală Cerkasî, a anunţat pe Telegram guvernatorul Igor Tabureţ. De asemenea, instalații industriale au fost lovite în regiunile Nikolaev, din sudul Ucrainei, și Dnipropetrovsk, din centrul țării.

Autoritățile locale au publicat fotografii cu clădiri distruse de atacuri.

Guvernatorul regiunii Liov, din vestul țării, a declarat că atacul a vizat infrastructura critică.

De asemenea, un pilot ucrainean a fost ucis şi avionul său F-16 a fost pierdut în timp ce lua parte la respingerea atacului.

? A photo of fallen F-16 pilot Maksym Ustymenko has been published



“He had a 4-year-old son,” wrote the widow of another Ukrainian pilot, Oleksii Mesia, who was killed last year.



“Maksym was a man of steel who always strived to be the best — the best at defending Ukraine,”… https://t.co/QtvHbi5syO pic.twitter.com/hlvqhArX7w