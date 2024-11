Milei, Bolsonaro, Orban și Netanyahu, fericiți după victoria lui Trump. Ce i-au transmis noului președinte american

Netanyahu l-a felicitat pe Trump pentru „cea mai mare revenire din istorie". Colaj foto: Getty Images

Membri-cheie ai extremei drepte mondiale au sărbătorit victoria lui Donald Trump în alegerile din SUA. Printre cei care au salutat triumful lui Trump se numără premierul ungar Viktor Orbán, liderul argentinian Javier Milei, premierul israelian Benjamin Netanyahu și fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro. „O victorie extrem de necesară pentru lume!”, a scris Orban.

Premierul ungar, Viktor Orbán - care a promis că va sărbători o victorie a lui Trump cu „câteva sticle de șampanie” - a salutat ceea ce a numit „o victorie extrem de necesară pentru lume!”

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei - o fostă vedetă de televiziune care este adesea comparată cu Trump - a salutat „victoria electorală formidabilă” a aliatului său. El a scris pe X: „Acum, Make America Great Again. Știți că puteți conta pe Argentina pentru a vă îndeplini sarcina”.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u — Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a afirmat că victoria lui Trump reprezintă „triumful voinței poporului împotriva proiectelor arogante ale unei elite care disprețuiește valorile, credințele și tradițiile noastre”.

„Acest triumf este istoric ... Impactul său va răsuna pe tot globul ... împuternicind ascensiunea dreptei și a mișcărilor conservatoare în nenumărate alte națiuni”, a adăugat Bolsonaro, care speră că revenirea lui Trump la Casa Albă îi va revigora norocul politic, în ciuda faptului că îi este interzis să candideze.

Într-un al doilea mesaj de bucurie, Bolsonaro a citat Cartea Psalmilor: „Plânsul poate dura o noapte, dar bucuria vine dimineața”.

Președintele autoritar din El Salvador, Nayib Bukele, a avut, de asemenea, cuvinte de laudă, scriind: „Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă călăuzească”.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump ??



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

De partea cealaltă a Atlanticului, liderii extremei drepte au fost exaltați de succesul deschizătorului de drumuri al mișcării lor. „Este timpul pentru patrioți. Este timpul libertății”, a scris Santiago Abascal, liderul partidului spaniol de extremă dreapta Vox, pe rețelele de socializare.

¡Enhorabuena al presidente Donald Trump!



Hoy tenemos que celebrar también la importancia del voto hispano en esta victoria del mundo libre.



Es la hora de los patriotas. Es la hora de la libertad.@realDonaldTrump @JDVance pic.twitter.com/6TvECA3n87 — Santiago Abascal ?? (@Santi_ABASCAL) November 6, 2024

André Ventura, liderul partidului portughez de extremă-dreapta Chega (Destul), a sărbătorit ceea ce el a numit înfrângerea de către Trump a presei mainstream și a „globalismului woke”. El a scris pe X: „America s-a schimbat astăzi și a virat la dreapta. Europa trebuie să facă la fel”.

Grande vitória de Donald Trump nos EUA. Contra os interesses do sistema instalado, contra os meios de comunicação social tradicionais, contra o globalismo woke. A América mudou hoje e virou à direita. A Europa tem de fazer o mesmo! — André Ventura (@AndreCVentura) November 6, 2024

Premierul italian de extremă dreapta, Giorgia Meloni, a scris pe X: „Bună treabă, dle președinte.” Adjunctul său Matteo Salvini s-a bucurat de ceea ce a numit „o zi istorică”. Liderul partidului italian de extremă dreapta League a scris: „Bunul simț, pasiunea și speranța înving în SUA!”.

Patriotism, border control, tax cuts, Christian roots, freedom of speech, commitment to world peace.

Common sense, passion, and hope WIN in the US!

What a historic day!



CONGRATULATIONS, President Donald Trump ??#GoDonaldGo #Election2024 pic.twitter.com/T8b1ZN4SZh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 6, 2024

Figuri de extremă dreapta precum Bolsonaro - care a guvernat Brazilia din 2019 până în 2022, când a pierdut puterea în fața omului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva - s-au grăbit să prezinte revenirea lui Trump drept un semn al puterii și ascensiunii mișcării lor.

„Donald Trump revine la președinție în SUA. În Brazilia, Jair Bolsonaro se va întoarce în 2026”, a afirmat pe Instagram fiul politicianului Bolsonaro, Eduardo, care s-a aflat la reședința Mar-a-Lago a lui Trump din Florida pentru a urmări numărătoarea voturilor.

Netanyahu: „Cea mai mare revenire din istorie"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat miercuri victoria revendicată de Donald Trump în alegerile prezidenţiale din Statele Unite.

Într-un comunicat adresat lui Trump, Netanyahu apreciază că „este o victorie enormă" şi îl felicită pentru „cea mai mare revenire din istorie", adăugând: „Revenirea dumneavoastră istorică la Casa Albă oferă un nou început Americii şi un nou angajament puternic în marea alianţă dintre Israel şi America".

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Tot miercuri, Basem Naim, membru al biroului politic al grupării islamiste palestininene Hamas, citat de AFP, a afirmat că după alegerea lui Trump Statele Unite trebuie să renunţe „susţinerea oarbă pentru entitatea sionistă", fiindcă aceasta „se face pe seama viitorului poporului nostru, precum şi a securităţii şi stabilităţii în regiune".

Între coaliţia de dreapta condusă de Netanyahu şi guvernul american al preşedintelui democrat Joe Biden au existat disensiuni privind războaiele duse de Israel împotriva Hamas şi a mişcării şiite Hezbollah din Liban. Agenţia Reuters, citată de Agerpres, apreciază că rezultatul alegerilor din SUA este o uşurare pentru guvernul israelian.

În afară de prim-ministru, şi-au mai exprimat satisfacţia pentru victoria lui Trump şi alţi înalţi oficiali israelieni.

Itamar Ben-Gvir, ministru pentru securitatea naţională, a scris pe X: „Daaa, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Trump". Ministrul de finanţe Bezalel Smotrich, care conduce ca şi colegul său de cabinet un partid favorabil coloniştilor evrei, a avut un mesaj similar: "Dumnezeu să binecuvânteze Israelul, Dumnezeu să binecuvânteze America".

Lideri ai coloniştilor evrei au salutat de asemenea realegerea lui Trump, după ce guvernul condus de Biden a impus sancţiuni şi a blocat active ale unor grupuri de colonişti şi a unor persoane implicate în violenţe împotriva palestinienilor în Cisiordania ocupată.

„Ne aşteptăm să avem un aliat care să ne fie alături necondiţionat în timp ce luptăm în bătăliile dintr-un război împotriva întregului Occident", a declarat pentru Reuters preşedintele consiliului Yesha al coloniştilor, Israel Ganz.