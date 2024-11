Veverița Peanut a fost eutanasiată la New York și a devenit armă în campania lui Donald Trump împotriva Kamalei Harris

Veverița Peanut și ratonul Fred fuseseră adoptați de stăpânul lor de când erau pui. Foto: Instagram

Peanut, o veveriță celebră din New York a fost eutanasiată săptămâna trecută, de către autoritățile orașului, care au invocat măsuri de precauţie pentru sănătate, moment în care echipa de campanie a republicanului Donald Trump a profitat de situaţie pentru a agita spiritele şi a folosi subiectul împotriva democraţilor, scrie EFE. Stăpânul lui Peanut, Mark Longo, a acuzat Departamentul pentru Conservarea Mediului de folosire excesivă a forţei atunci când au venit la el acasă să pună mâna pe veveriţă şi a promis că se va adresa justiţiei, cheltuielile urmând să fie finanţate de iniţiativa #Justiceforpeanut (Dreptate pentru Alună - n.r.) pe care a lansat-o pe reţele sociale şi cu ajutorul căreia a strâns deja 140.000 de dolari.



Longo o avea pe Peanut de şapte ani, iar videoclipurile cu aventurile lor erau urmărite de peste 500.000 de oameni pe Instagram. După ce a fost eutanasiată, profilul veveriţei a crescut cu încă 200.000 de urmăritori.

Pentru că oficialii fuseseră anunţaţi că există o locuinţă potenţial nesigură, DEC a declarat că a confiscat veveriţa pe nume Peanut (Alună - n.r.) pe care în cele din urmă a şi eutanasiat-o - împreună cu un raton pe nume Fred - după ce unul dintre agenţii DEC a fost muşcat.



După aceasta, campania republicană a încercat să semene îndoieli cu privire la excesele administraţiei democrate a actualului preşedinte Joe Biden, precum şi în privinţa unei eventuale preşedinţii a lui Kamala Harris şi a principiilor acesteia în materie de drepturi ale animalelor.



"Acelaşi guvern, căruia nu-i pasă de sute de mii de imigranţi ilegali criminali care vin în ţara noastră, nu vrea să avem animale de companie", a declarat duminica trecută candidatul republican la vicepreşedinţie J.D. Vance, la un miting în Carolina de Nord, adăugând că Trump este "furios" din cauza celor întâmplate.



"În statul New York avem adăposturi pentru imigranţi ilegali, în timp ce animale de companie nevinovate sunt ucise", a scris congresmanul republican din New York, Nick Langworthy, pe reţelele sale de socializare weekendul trecut.



Nu este pentru prima dată în această campanie electorală când republicanii s-au folosit de animalele de companie pentru a încerca să dea o lovitură de imagine în cursa pentru Casa Albă.



În timpul dezbaterii prezidenţiale din septembrie dintre Trump şi Kamala Harris, republicanul a susţinut că imigranţii haitieni mănâncă câinii şi pisicile locuitorilor din Springfield, statul Ohio.



Drepturile animalelor, absente din dezbaterea electorală din SUA



Este curios faptul că într-o ţară precum SUA, extrem de iubitoare de animale de companie, unde se estimează că există 160 de milioane de câini şi pisici în căminele familiilor americane, problematica acestora nu făcut deloc parte din dezbaterea electorală, remarcă EFE, citată de Agerpres.



Animalele de companie au apărut în dezbaterea electorală de numai trei ori, ultima fiind disputa referitoare la Peanut, în restul cazurilor fiind vorba despre comentarii nefericite ale republicanilor: în primul rând, aluzia candidatului la vicepreşedinţie al lui Trump, JD Vance, la femeile cu pisici şi fără copii, care a generat multiple reacţii de repudiere, dar care a fost parfum de tei în comparaţie cu declaraţiile lui Trump care a susţinut că imigranţii haitieni din Springfield "mănâncă câini şi pisici".



Şi totuşi, bunăstarea animalelor este o temă complicată care generează multe plângeri din cauza utilizării acestora în experimente farmaceutice, a uşurinţei cu care sunt eutanasiate sau a preţurilor ridicate necesare pentru îngrijirea lor.



"Atunci când candidaţii la preşedinţie vor avea platforme pentru bunăstarea animalelor (în SUA) va fi un moment incredibil", a declarat pentru EFE David Favre, avocat şi profesor pentru drepturile animalelor la Universitatea din Michigan.



Cu toate acestea, Favre, care a scris mai multe cărţi despre animale şi drepturile lor, avertizează că animalele sunt considerate o proprietate şi că legislaţia privind proprietatea este responsabilitatea statelor, şi nu a guvernului federal.



"În plus, SUA sunt atât de întinse şi au o diversitate culturală atât de mare încât este dificil să se ajungă la un consens social privind bunăstarea animalelor", subliniază el.



Trump, primul preşedinte dintr-un secol care nu a avut un animal de companie



Ecologiştii şi activiştii nu uită că în timpul administraţiei Trump, primul preşedinte dintr-un secol care nu a avut un animal de companie la Casa Albă, legea care protejează speciile pe cale de dispariţie a fost modificată pentru a elimina orice fiinţă vie, floră sau faună, de sub "protecţia automată", şi ca decizia de a salva respectiva viaţă să fie evaluată "de la caz la caz", în funcţie de costuri. Între timp, anul acesta, administraţia Biden a revenit la prevederile iniţiale.



De asemenea, a fost eliminată regula legată de bunăstarea animalelor a căror carne putea fi vândută drept bio şi care prevedea ca păsările să fie ţinute în spaţii suficient de mari pentru a se putea deplasa liber şi ca animalele să aibă acces afară pe tot parcursul anului.



Spre lauda sa, Trump a semnat legea care interzice cruzimea, mai ales atunci când aceasta are loc în comerţul interstatal sau când este vorba despre proprietate federală.



Pe de altă parte, acţiunile lui Harris, în fosta ei calitate de procuror general în California şi de senator federal, i-au câştigat sprijinul la începutul lunii octombrie din partea Fondului Legislativ al Societăţii care Protejează Animalele (HSLF).



Potrivit HSLF, în calitate de procuror, Harris a apărat dreptul unui stat de a legifera şi de a emite reglementări legate de bunăstarea animalelor şi sănătatea şi siguranţa publică.



În calitate de senator, ea a cosponsorizat proiecte de lege care să pună capăt cruzimii împotriva cailor, să interzică contactul publicului cu marile feline exotice, să stopeze traficul de animale sălbatice şi să înăsprească legile federale împotriva tăierii înotătoarelor rechinilor, a amintit organizaţia.



"Suntem optimişti cu privire la potenţialul a ceea ce o administraţie Harris ar putea face pentru a promova problemele de protecţie a animalelor", a declarat preşedinta HSLF, Sara Amundson.



HSLF a fost de altfel singura organizaţie pentru drepturile animalelor care s-a pronunţat în favoarea unui candidat în campania electorală din SUA.



Organizaţii precum Peta, care denunţă adesea încălcări ale drepturilor animalelor, sau Best Friends Animal Society, care încearcă să pună capăt eutanasierii câinilor şi pisicilor din adăposturi până în 2025, au declarat pentru EFE că nu intervin în dezbaterea politică pentru că sunt organizaţii non-profit.



Cu toate acestea, Danielle Katz, directoare de campanie a Peta, a subliniat că lucrează cu legislatori din ambele partide - Democrat şi Republican - pe o gamă largă de probleme, cum ar fi Legea CARGO, care ar împiedica institutele naţionale de sănătate să finanţeze experimentele pe animale în străinătate.