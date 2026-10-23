Ambasador american: "SUA ar putea ataca Iranul în acest weekend". Miniștri din opt țări îi cer Washingtonului să n-o facă

Avioane F/A-118 Super Hornet surprinse în timp ce decolează de pe puntea portavionului american Nimitz, în prima etapă a războiului dintre SUA și Iran. Foto: Getty Images

Statele Unite ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend, a declarat vineri diplomatul american Tom Barrack, citat de AFP. Mișcarea ar urma să se producă după avertismentele recente formulate în acest sens de administrația americană și de Israel, adaugă agenția franceză, citată de Agerpres.

"Ar putea avea loc un atac în acest weekend? Absolut", a spus Tom Barrack, ambasador al SUA la Ankara și emisar special în Siria, într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal. El a adăugat că președintele american Donald Trump rămâne "deschis unui acord", în timp de Statele Unite se află la masa negocierilor "de luni și luni de zile".

Discuțiile dintre Washington și Teheran sunt în impas, la aproape opt luni de la începerea conflictului declanșat de atacurile lansate de SUA și Israel asupra republicii islamice.

Donald Trump a declarat recent, în mai multe rânduri, că va lua "în curând odecizie" cu privire la Iran, afirmând că ar putea fi vorba de o abordare "mai blândă" sau "mai dură". El indicase anterior că acest lucru nu se va întâmpla înainte de congresionale de la mijlocul mandatului, programate pe 3 noiembrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care Trump l-a susținut public înainte de alegerile de marți din Israel, a declarat miercuri că "răsturnarea regimului iranian" este singura opțiune pentru a elimina amenințarea reprezentată de Teheran.

Opt țări cer SUA și Israelului să nu atace din nou Iranul

Miniștrii de Externe participanți la un summit cu opt ​​țări europene și din Orientul Mijlociu au îndemnat vineri SUA și Israelul să nu reia atacurile asupra Iranului, relatează The Guardian. Participanții au avertizat că un nou val de ostilități ar extinde conflictul și ar duce la o creștere și mai mare a prețurilor la petrol.

"O intervenție militară în Iran nu reprezintă nicio soluție. Am căzut de acord că un nou atac militar ar extinde războiul în regiune. Niciuna dintre țările prezente la masa discuțiilor nu dorește ca războiul să se extindă și mai mult", a spus ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, co-organizator al summitului de la Istanbul.

Participanții au cerut, de asemenea, încetarea atacurilor grupării Houthi asupra Arabiei Saudite, precum și redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz.

Jean-Noel Barrot, șeful diplomației franceze, a afirmat că reluarea fazei active a războiului între Iran și SUA ar dăuna ambelor părți și nu ar face decât să agraveze creșterea prețurilor la petrol, care au atins cel mai ridicat nivel din luna mai încoace.

Ed Miliband, ministrul britanic de Externe, a îndemnat, la rândul său, ambele părți să opteze pentru diplomație.

Ministru german: Există riscul foametei în urma războiului din Orientul Mijlociu

"Suntem uniți de impactul pe care aceste conflicte blocate îl au asupra economiei și securității țărilor noastre, precum și de dorința de a căuta noi modalități de a ajunge la soluții. Resimțim efectele atacurilor asupra rutelor de navigație fie la pompă, fie în supermarketuri. În alte părți, există riscul foametei", a menționat ministrul german Johann Wadephul.

Reprezentantul Italiei, Antonio Tajani, a subliniat că scopul reuniunii a fost acela de a acționa în direcția dezescaladării, pentru a garanta libertatea de navigație.

"Nu cred că problema poate fi rezolvată dintr-o perspectivă pur militară. Dacă dorim redeschiderea Strâmtorii Ormuz – vitală pentru economiile noastre – trebuie să promovăm dialogul și să facem Iranul să înțeleagă că o astfel de atitudine nu poate continua", a opnat el.

Reuniunea de la Istanbul a fost inițiată de Turcia și Germania. Participanții din Orientul Mijlociu au fost Turcia, Egipt, Pakistan și Arabia Saudită.