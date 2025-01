Andrew Tate și-a făcut partid și anunță că va candida pentru funcția de premier al Marii Britanii

Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de viol și trafic de persoane în România, a anunțat luni că și-a făcut partid politic în Marea Britanie și va candida pentru funcția de premier.

Partidul lui Tate se numește BRUV – Britain Restoring Underlying Values (Marea Britanie va restabili valorile fundamentale), iar sloganul este „Marea Britanie va fi măreață din nou”.

Într-un mesaj postat pe X, Tate i-a anunțat pe britanici că va deveni premierul Regatului.

„Nu am mai dormit de când mi-am anunțat ambițiile politice. Anunțul partidului și lansarea manifestului, în curând. Oameni ai Marii Britanii. Ajutorul vine. Nu renunţați. Voi fi prim-ministru”, a postat Andrew Tate pe X.

I have not slept since announcing my political ambitions. Party announcement and manifesto release shortly. People of Great Britain. Help is coming. Hold out for the cavalry. Dont give up. I will be the Prime Minister.

Într-o altă postare, acesta critică lipsa de inițiativă a partidelor în a aborda problemele reale ale Marii Britanii, anunțând că își va crea el propriul partid.

„În prezent, nu există partide politice care sunt suficient de curajoase pentru a aborda problemele cu care se confruntă Regatul Unit. Toți sunt slabi și se tem de mass-media. Niciunul dintre ei nu s-a expus ca mine. Toți sunt lași în fața BBC. Nu tremur în fața pedofililor. VOI LANSA UN PARTID POLITIC NOU care nu se va teme. Fără compromis. Anunț în curând”, a mai scris Tate pe X.

There are currently zero political parties which are BRAVE enough to address the issues facing the UK.



They are all weak and afraid of the media.



NONE of them put them on blast like I do.



THEY ALL COWAR INFRONT OF BBC.



I DO NOT COWAR INFRONT OF PEDOPHILES.



I WILL BE…