Angajații de la Casa Albă au 4 ore la dispoziție să mute lucrurile familiei Biden și să le înlocuiască cu cele ale familiei Trump

Dincolo de spectacolul public din Ziua Inaugurării noului președinte american, în spatele ușilor închise de la Casa Albă are loc o tranziție invizibilă, domestică, în care angajații șterg orice urmă a fostei familii prezidențiale pentru a face loc noului ales, potrivit share.america.gov. Este o cursă contracronometru. În timp ce noul președinte depune jurământul în fața Capitoliului, angajații de la Casa Albă aleargă din loc în loc pentru a muta lucrurile personale ale fostei familii prezidențiale și a le aduce pe cele ale noilor ocupanți.

„E uimitor. Un miracol logistic, cred”, a spus Jeffrey Engel, directorul Centrului de Istorie Prezidențială de la Universitatea Metodistă din Texas.

O cursă contracronometru

În timp ce atenția lumii e concentrată pe spectacolul tranziției de putere, angajații de la Casa Albă pregătesc o altfel de tranziție invizibilă, lină, domestică. Totul e gândit până la ultimul detaliu: lucrurile noii familii prezidențiale sunt aduse pe ușa din față, în timp ce bunurile fostei familii sunt scoase afară pe ușa din spate. Nimic nu rămâne în urmă, totul e împachetat, până la ultima sticlă de șampon, iar angajații au grijă să noteze brandurile preferate de noua familie prezidențială.

O echipă de 90 de persoane e responsabilă cu mutarea regizată de șeful angajaților de la Casa Albă și nu de companii specializate în asta. Toți membri echipei au autorizație de seucritate, înțeleg tradițiile și cutumele de la Casa Albă, a explicat autoarea Kate Andersen Brower, scriitoarea cărții „The Residence: Inside the Private World of the White House”.

De la cameriste la ingineri toți „contribuie la mutare”, a spus Andersen Brower. Au 4-5 ore maxim la dispoziție pentru a duce la capăt misiunea, de la momentul în care fostul președinte și actualul șef de stat pleacă împreună de la Casa Albă pentru ceremonia de inaugurare până când noul președintele și familia sa se retrag după festivități pentru a se pregăti de petrecerea de inaugurare.

„E genul de situație de la care nimeni nu are voie să lipsească. E un efort major și angajații de la Casa Albă sunt foarte mândri că reușesc să îl ducă la capăt”, a scris autoarea americană.

Pregătirile pentru tranziție încep după nominalizările candidaților. Atunci șeful staff-ului începe să documenteze preferințele candidaților favoriți, detalii precum ce le place să mănânce la micul dejun sau ce brand-uri folosesc la produsele pentru casă.

În Ziua Inaugurării, angajații schimbă saltelele de pe paturi și fac curățenie generală. Majoritatea mobilei rămâne în Casa Albă. Orice renovări sau redecorări dorite de noua familie prezidențiale au loc mai târziu.

Stafful de la Casa Albă este apolitic. Nu spun cu cine au votat în alegeri.

Tradiții la Casa Albă

Există și tradiții care consfințesc tranziția puterii, atât în Aripa de Vest, acolo unde sunt birourile președintelui și ale consilierilor săi apropiați, dar și în Aripa de Est unde sunt alte birouri și în spațiul de locuit efectiv.

De pildă, atunci când ajunge în Biroul Oval și se așează la biroul său, noul președinte va găsi, de regulă, o scrisoare de la predecesorul său.

De-a lungul timpului, scrisorile au fost fie pline de umor, fie o recunoaștere demnă a înfrângerii. În 1989, președintele Ronald Reagan a scris scrisoarea George H.W. Bush pentru pe o foaie pe care a fost tipărită fraza „nu lăsa curcanii să te doboare”.

La rândul său, președintele George H.W. Bush i-a scris lui Bill Clinton, în 1993: „Îți doresc numai bine. Succesul tău este acum succesul țării noastre. Îți țin pumnii”.

Și angajații au propriile tradiții. La întâlnirile de rămas bun, care au loc în Aripa de Est a Casei Albe, angjații dăruiesc familiei prezidențiale care pleacă steagul care a fost arborat la Casa Albă în prima zi a mandatului, și steagul care a fost arborat în ziua în care pleacă.