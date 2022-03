Anonymous anunţă că a spart serverele serviciilor secrete ruse și publică o scrisoare trimisă lui Putin de ministrul rus al Apărării

Anonymous dezvăluie, de asemenea, o convorbire sensibilă între preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul său al Apărării Serghei Şoigu.

”Tango Down”. Așa anunţă Anonymous pe Twitter piratarea serverelor serviciilor secrete ruse FSB (fostul KGB), o expresie folosită în armată pentru semnalarea doborârii la pământ a unui inamic.

Grupul anunţă în acelaşi tweet că a piratat şi serverele altor instituţii ruse.

Russian sites under attack [Tango Down] Moscow FSB Analytical Center for the Government of the Russian Federation Ministry of Sport of the Russian Federation #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/OLOMSNBvWr

Anonymous citează în acest sens site-urile oficiale ale Primăriei Moscovei, Guvernului Federaţiei ruse şi Ministerului rus al Sporturilor.

Grupul divulgă în alt tweet o corespondenţă între Putin şi Şoigu.

Liderul de la Kremlin şi ministrul său de război ar fi discutat despre un plan de exploatare şi vânzare a unor păduri ucrainene, în scopul ”apărării” împotriva armatei ucrainene.

Putin and Shoigu plan to cut down and sell Ukrainian forests. This is stated in a letter from Russian Defense Minister Shoigu "On the possibility of felling on defense lands," which is addressed personally to Putin pic.twitter.com/b2SiuaLyF3