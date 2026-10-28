AP: De ce a fugit Flavio Bolsonaro din Brazilia din cauza filmului „Dark Horse”. A trecut în Argentina cu un pașaport italian

Flavio Bolsonaro este acuzat și de spălare de bani și de folosirea frauduloasă a fondurilor destinate persoanelor în vârstă.Foto: Getty Images

Flávio Bolsonaro ar fi fugit din Brazilia cu un pașaport italian, cu ajutorul căruia a trecut granița în Argentina, potrivit unui diplomat brazilian. Mai mult, deși existau informații că se pregătea să fugă, iar Curtea Supremă a ordonat să-i fie confiscate pașapoartele la câteva minute după ce a fost clar că a pierdut alegerile prezidențiale, Bolsonaro și familia lui nu erau supravegheați de poliția federală braziliană înainte să fugă în Florida și să ceară azil, relatează Associated Press. El este anchetat de Curtea Supremă în legătură cu finanțarea unui film despre viața tatălui său, „Dark Horse”.

Aliatul președintelui Donald Trump a aterizat în Florida, miercuri, chiar dacă Curtea Supremă din Brazilia ordonase să îi fie confiscate pașapoartele. Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, era considerat un risc de fugă în condițiile în care există mai multe dosare de corupție deschise pe numele său.

El și familia lui au primit vize în Statele Unite chiar săptămâna aceasta, după alegerile prezidențiale care au avut loc duminică, 25 octombrie, și pe care Bolsonaro le-a pierdut.

Iată tot ce trebuie să știți despre scrutin și fuga lui Bolsonaro:

În primul tur al alegerilor prezidențiale, care a avut loc la data de 4 octombrie, Bolsonaro l-a învins pe Lula, având 2,2 milioane de voturi în plus. A pierdut însă turul al doilea la o diferență de două ori mai mare, în condițiile în care rata absenteismului și numărul voturilor nule au scăzut la niveluri minime istorice.

Partidul lui Bolsonaro a recunoscut rezultatul alegerilor

Politicienii brazilieni spun că Lula ar fi câștigat cu și mai multe voturi, dacă alegătorii n-ar fi fost împiedicați să voteze din cauza lipsei autobuzelor în São Paulo și Salvador, orașe în care președintele se bucură de popularitate.

Ambii candidați au acuzat suprimarea votului în fiefurile lor electorale și au cerut prelungirea programului de votare după ora 17:00.

Cu trei minute înainte de închiderea urnelor, judecătorul Curții Supreme Cristiano Zanin a aprobat o prelungire cu două ore.

Curtea Electorală a Braziliei a anunțat că în jur de 35.000 de oameni au votat în acea perioadă extra, dar prelungirea nu a influențat rezultatul votului. Peste 128 de milioane de brazilieni au votat duminică.

Bolsonaru a spus că va cere ca rezultatul alegerilor să fie anulat, dar nu a inițiat vreun demers în acest sens înainte să fugă.

Propriul său partid, Partidul Liberal, a obținut șase mandate de guvernator, 121 de mandate de parlamentar și 19 de mandate de senator la cele mai recente alegeri și a acceptat toate rezultatele luni seara, inclusiv înfrângerea lui Bolsonaro.

„Recunoaștem rezultatul alegerilor prezidențiale, așa cum a fost proclamat de Tribunalul Superior Electoral”, a transmis Partidul Liberal într-un comunicat.

Atât Centrul Carter cât și Organizația Statelor Americane a trimis observatori la votul din Brazilia. Niciuna dintre organizații nu a identificat nereguli.

Lideri politici din întreaga lume l-au felicitat pe Lula pentru victoria obținută. Excepții notabile au fost aliații lui Bolsonaro: președintele american Donald Trump, care a susținut că alegerile au fost „fraudate” și președintele argentinian Javier Milei, care nu a avut nicio reacție publică.

Chiar și președintele columbian Abelardo De La Espriella, un aliat de dreapta al lui Bolsonaro, l-a felicitat pe Lula, în vârstă de 81 de ani, al cărui mandat începe pe 5 ianuarie.

„În campania prezidențială din Columbia, președintele Lula l-a susținut deschis pe Iván Cepeda, iar eu am câștigat. În campania din Brazilia, eu l-am susținut pe Bolsonaro, iar Lula a câștigat. Nici Lula nu decide în locul columbienilor, nici eu nu decid în locul brazilienilor. POPORUL DECIDE!”, a scris De La Espriella pe X.

En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) ?? ? — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

Sistemul electronic de vot din Brazilia a fost rareori contestat în mod serios. Tatăl lui Bolsonaro, fostul președinte Jair Bolsonaro, a susținut, fără să prezinte dovezi, că au existat fraude electorale la alegerile prezidențiale din 2022. Ulterior, el a condus o tentativă eșuată de a-l înlătura de la putere pe Lula, succesorul său.

Anchete împotriva lui Bolsonaro

La câteva minute după ce rezultatul alegerilor prezidențiale a fost anunțat, judecătorul de la Curtea Supremă a Braziliei Alexandre de Moraes a ordonat să-i fie confiscate pașapoartele lui Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro este anchetat de Curtea Supremă în legătură cu finanțarea unui film despre viața tatălui său, „Dark Horse”, inclusiv cu privire la o sumă de peste 12 milioane de dolari provenită de la fostul bancher Daniel Vorcaro, a cărui reputație a fost compromisă.

De asemenea, el este acuzat de spălare de bani și de folosirea frauduloasă a fondurilor destinate persoanelor în vârstă.

Un diplomat brazilian, care nu a fost autorizat să discute public despre acest subiect, a declarat pentru Associated Press că Bolsonaro a folosit un pașaport italian pentru a intra în Argentina și că, deși era considerat un risc de fugă, poliția federală braziliană nu îl monitoriza nici pe el, nici pe membrii familiei sale înainte ca aceștia să plece în Florida.

Același judecător al Curții Supreme a condus ancheta privind tentativa de lovitură de stat a lui Jair Bolsonaro, în urma căreia fostul președinte a fost condamnat la 27 de ani de arest la domiciliu.