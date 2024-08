Armata israeliană confirmă că șeful aripii militare Hamas, Mohammed Deif, a fost ucis în Gaza. Cine era „Oaspetele”

Şeful aripii militare a Hamas, Mohammed Deif, a fost ucis într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza luna trecută, a confirmat joi armata israeliană, la o zi după ce liderul politic al grupării, Ismail Haniyeh, a fost ucis la Teheran, transmite CNN.

Confirmarea morții lui Deif vine la o zi după ce liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost asasinat în capitala iraniană, Teheran.

Un oficial militar israelian a declarat pentru CNN că au primit noi informații în ultimele ore, care i-au făcut să anunțe că Deif a fost ucis, la aproape trei săptămâni după atacul din Khan Younis.

IDF a anunțat că a efectuat o „lovitură precisă, țintită” asupra unui complex în care se aflau Deif și un alt comandant, Rafe Salama.

„Forţele de apărare israeliene (IDF) anunţă că pe 13 iulie 2024 avioanele de vânătoare ale IDF au lovit zona Khan Younis şi, în urma unei evaluări a informaţiilor, poate fi confirmat că Mohammed Deif a fost eliminat în acea lovitură”, a declarat armata israeliană.

În ultimele săptămâni, oficialii israelieni au spus că au indicii că lovitura lor a avut succes, dar nu au putut confirma că el a fost ucis până acum.

De asemenea, ministrul Apărării din Israel a postat pe X o fotografie în care el taie numele lui Mohammed Deif de pe o listă care este blurată, probabil pentru securizarea viitoarelor operațiuni ale Israelului îndreptate împotriva comandaților Hamas.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.



The operation was conducted precisely and… pic.twitter.com/WCgL5fBkEC