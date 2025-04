Trump îl atacă, din nou, pe Zelenski: „Dacă ar fi fost competent, ar fi putut să oprească războiul”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reluat acuzațiile la adresa liderului ucrainean Volodimir Zelenski, sugerând că acesta ar fi "început" războiul din Ucraina și punându-i la îndoială competența.

"Președintele Zelenski și escrocul Joe Biden au făcut o treabă absolut oribilă permițând ca această mascaradă să înceapă", a scris Trump pe Truth Social.

"Războiul dintre Rusia și Ucraina este războiul lui Biden, nu al meu. Eu abia am ajuns aici și, timp de patru ani, în timpul mandatului meu, nu am avut nicio problemă în a-l împiedica să se întâmple. Președintele Putin și toți ceilalți l-au respectat pe președintele vostru! Nu am avut nimic de-a face cu acest război, dar lucrez cu sârguință pentru a opri moartea și distrugerea. Dacă alegerile prezidențiale din 2020 nu ar fi fost trucate – și au fost, în atât de multe feluri – acest război oribil nu ar fi avut loc niciodată. Președintele Zelenski și escrocul Joe Biden au făcut o treabă absolut oribilă, permițând ca această mascaradă să înceapă. Existau atât de multe modalități de a preveni acest lucru. Dar acela este trecutul. Acum trebuie să oprim acest conflict – și rapid. Atât de trist", este mesajul republicanului.

Într-o declarație făcută în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu președintele El Salvadorului, Trump a spus că dacă Biden şi Zelenski erau competenţi, nu ar fi început războiul.

"Dacă Biden ar fi fost competent și dacă Zelenski ar fi fost competent – nu știu dacă este... – acest război nu ar fi trebuit să aibă loc în niciun caz", a spus Trump, potrivit CNN.

Fostul lider de la Casa Albă a adăugat că atât președintele Joe Biden, cât și Volodimir Zelenski ar fi avut posibilitatea de a preveni izbucnirea conflictului:

"Biden ar fi putut să-l oprească, și Zelenski ar fi putut să-l oprească, iar Putin nu ar fi trebuit să-l înceapă niciodată. Când începi un război, trebuie să știi că poți câștiga. Nu începi un război împotriva cuiva care este de 20 de ori mai mare decât tine și apoi să speri că alții îți vor da niște rachete", a adăugat Trump, sugerând că Zelenski a început războiul.